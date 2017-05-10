GE ve Akenerji uzun süreli anlaşma imzaladı

GE ve Akenerji, GE'nin Predix tabanlı Operasyon Optimizasyonu (OO) çözümlerinin Egemer Elektrik Üretim A.Ş.'de kullanımı için uzun süreli bir anlaşma imzaladı. Erzin Hatay'da yer alan doğalgaz kombine çevrim enerji santrali, 904 MW'lık işletme kapasitesine sahip.

Türkiye'de enerji santralinde uygulamaya alınan ilk örneklerden biri olan GE'nin Operasyon Optimizasyonu (OO) yazılımı,elektrik üreticilerinin operasyonel sorunlarla mücadele etmelerine ve santral kaynaklarını piyasa koşullarında daha verimli şekilde kullanmalarına yardımcı olacak. Santraldeki dijital çözümlerin kurulumu 2017 sonunda başlayacak.

Akenerji CEO'su Serhan Gençer, "Bugün, bizim gibi işletmeciler Türkiye'deki zorlu enerji pazarında rekabet edebilmek için yenilikçi çözümlere ihtiyaç duyuyor. GE’nin gelişmiş dijital çözümleri, santral verimliliğimizi arttırmaya yardımcı olurken, aynı zamanda takip ettiğimiz yasal yönetmeliklere ve emisyon hedeflerimize ulaşmamızı destekliyor” şeklinde konuştu.

GE Enerji Servisleri Doğu Avrupa ve Türkiye Genel Müdürü Murat Demirel ise,"GE’nin dijital çözümlerini santrallerinde kullanan müşterilerimiz, reel ekonomik getiriyi görüyorlar. Bu iyileştirmeler, üretimde yüzde 3'lük bir MW artışı ile yakıt verimliliğinde yine yüzde 3'lük bir artışın yanı sıra giderlerde yılda 2 milyon dolara kadar düşüş sağlayabiliyor” dedi.