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ENERJİ

Nisan'da toplam 7 elektrik santrali devreye alındı

Türkiye'de Nisan ayında 393 megavat kurulu kapasiteye sahip 7 elektrik santrali devreye alındı. Fakat bu yıl Nisan'da 2016'nın aynı ayına kıyasla devreye alınan kurulu güç miktarı yüzde 29.3 azaldı

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 10:18:38 Güncelleme: 10:19:34 AA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'nin elektrikte toplam kurulu gücü 79 bin megavatı aştı. Nisanda devreye alınan 393 megavatın 295.7 megavatını Kırıkkale'de devreye alınan Suudi Arabistanlı Acwa Power'ın kombine doğalgaz çevrim santrali oluşturdu.

Bu ayda Ankara'da devreye alınanan 2.6 megavatlık linyit santraliyle birlikte işletmeye alınan kapasitenin yüzde 75.8'i termik santrallerden geldi. Söz konusu ayda, Ankara-Eskişehir'de 46.9 megavat, Erzurum'da 6.1 megavat kapasiteye sahip iki hidroelektrik santrali üretime başladı. Böylece, geçen ay devreye alınan kapasitenin yüzde 13'ünü hidroelektrik santralleri oluşturdu. Nisanda İzmir'de 28.8 ve 12 megavat kapasiteli iki rüzgar enerjisi santrali ile Antalya'da 1.2 megavatlık biyokütle santrali devreye alındı.

GEÇEN YILA GÖRE AZALMA VAR

Öte yandan, bu yıl nisanda 2016'nın aynı ayına kıyasla devreye alınan kurulu güç miktarı yüzde 29.3 azaldı. Türkiye'de geçen yıl nisanda 557 megavatlık kapasite işletmeye alınırken, bu miktar geçen ay 393 megavata geriledi.

Geçen yıl nisanda devreye alınan kapasitenin yüzde 76'sını termik, yüzde 9.8'ini rüzgar ve yüzde 8.1'ini de hidroelektrik santralleri oluşturmuştu. Kalan yüzde 6,1'lik kapasite ise biyokütle, jeotermal ve diğer kaynaklardan elde edildi.

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