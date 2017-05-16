elektrik kesintisi
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Elektrik kesintileri tarih olabilir

Pilot bölge olarak İstanbul Başakşehir'de hayata geçirilen yeni bir uygulama arızalara bağlı olan elektrik kesintilerini önlüyor.

16 Mayıs 2017 Salı, 09:35:01 Güncelleme: 09:37:25

NTV'nin haberine göre, önümüzdeki yıllarda arızalara bağlı elektrik kesintileri tarih olabilir. İstanbul Avrupa yakasında uygulamaya konulan yeni bir sistemle elektrik arızası durumunda göz kırpması kadar kısa bir sürede yedek sistem devreye giriyor.

"Kapalı Ring" adı verilen sistem trafoların bir yerine iki hattan beslenmesi ve bir hatta arıza yaşanması halinde diğer hattın otomatik olarak devreye girmesinden oluşuyor.

Kesintilerinin ortadan kalkması evlerde kullanılan elektronik eşyalarda da elektrikten kaynaklanan arızaların en aza inmesini sağlıyor.

Elektrik şirketinin yetkilileri önümüzdeki yıllarda organize sanayi bölgelerinin de uygulama kapsamına alınabileceğini belirtiyor. Arızalara bağlı elektrik kesintileri ortadan kalksa da planlı kesintiler devam edecek. Yetkililere göre, elektrik dağıtım altyapısının yenilenmesi için yatırım yapılması şart.

Bunun için de iyileştirme çalışması yapılan yerlerde önceden ilan edilen tarih ve saatlerde planlı kesitilerin devam edeceği belirtiliyor.

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