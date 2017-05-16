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TMSF, Banka Asya mülkiyetindeki santralleri satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Asya Katılım Bankası AŞ mülkiyetinde bulunan Afyon-Çay ve Bilecik-Pazaryeri Doğal Gaz-Elektrik Çevrim Santrali'ni satışa çıkardı

16 Mayıs 2017 Salı, 12:08:32 Güncelleme: 12:09:44 AA

TMSF'nin internet sitesinde yer alan satış ilanına göre, teklifler en geç 26 Mayıs saat 15.00'e kadar bankanın genel müdürlüğüne teslim edilecek.

Afyon'un Çay ilçesinde, 43 bin 460 metrekare arsa niteliğindeki tam hisseli taşınmaz üzerinde bulunan doğal gaz-elektrik çevrim santralinin makine ve teçhizatlarıyla birlikte tamamı 68 milyon lira, Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, 45 bin 433 metrekare arsa niteliğindeki tam hisseli taşınmaz üzerinde bulunan doğal gaz-elektrik çevrim santralinin makine ve teçhizatlarıyla birlikte tamamı da 57 milyon lira muhammen bedelle satışa çıkarıldı.

Alınan teklifler, 26 Mayıs saat 16.00'da Bank Asya'nın Ümraniye'deki Genel Müdürlüğü'nde açılacak.

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