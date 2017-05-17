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Benzin ve motorine zam geliyor

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 6, motorine 7 kuruş zam bekleniyor

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 09:15:10 Güncelleme: 09:26:45

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan yapılan açıklamaya göre rafineri çıkış fiyatlarında değişiklik beklendiği için bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 6 kuruş, motorine 7 kuruş zam yapılacak.

Zamların ardından İstanbul'da benzinin ortalama litre fiyatı 5.14 TL'ye, motorinin de 4.46 TL'ye çıkacak.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

 

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YORUMLAR 6
  • Misafir 5 dakika önce
    milleti kandırıyorsunuz. Bir indirim - İki bindirim..
  • Misafir 5 dakika önce
    2 kuruş düşür 1 lira arttır. ayıp ya ayıp. alıştık artık.
  • Misafir 6 dakika önce
    oy almak için devlete lazım oldugumuz zaman indirim hemen ardından çifte zam uykudamısın sevgili vatandaşım uyan uyan
  • Misafir 6 dakika önce
    oy almak için devlete lazım oldugumuz zaman indirim hemen ardından çifte zam uykudamısın sevgili vatandaşım uyan uyan
  • Misafir 6 dakika önce
    hay zamınıza
  • Misafir 6 dakika önce
    Ne alaka sömürün
  • Misafir 8 dakika önce
    Scimler geçti nasıl olsa. Helal olsun işi biliyorsunuz.
  • Misafir 8 dakika önce
    merak etmeyin. 2017 sonunda benzin 6 mazot 5.75 i görür. alıştık nede olsa.
  • Misafir 9 dakika önce
    geçen indirim yapıldı çok geçmez basarlar zamı yakında demiştim..
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