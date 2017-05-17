Benzin ve motorine zam geliyor

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan yapılan açıklamaya göre rafineri çıkış fiyatlarında değişiklik beklendiği için bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 6 kuruş, motorine 7 kuruş zam yapılacak.
Zamların ardından İstanbul'da benzinin ortalama litre fiyatı 5.14 TL'ye, motorinin de 4.46 TL'ye çıkacak.
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.
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YORUMLAR 6
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Misafir 5 dakika öncemilleti kandırıyorsunuz. Bir indirim - İki bindirim..00
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Misafir 5 dakika önce2 kuruş düşür 1 lira arttır. ayıp ya ayıp. alıştık artık.00
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Misafir 6 dakika önceoy almak için devlete lazım oldugumuz zaman indirim hemen ardından çifte zam uykudamısın sevgili vatandaşım uyan uyan00
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Misafir 6 dakika önceoy almak için devlete lazım oldugumuz zaman indirim hemen ardından çifte zam uykudamısın sevgili vatandaşım uyan uyan00
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Misafir 6 dakika öncehay zamınıza00
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Misafir 6 dakika önceNe alaka sömürün00
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Misafir 8 dakika önceScimler geçti nasıl olsa. Helal olsun işi biliyorsunuz.00
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Misafir 8 dakika öncemerak etmeyin. 2017 sonunda benzin 6 mazot 5.75 i görür. alıştık nede olsa.00
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Misafir 9 dakika öncegeçen indirim yapıldı çok geçmez basarlar zamı yakında demiştim..00
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