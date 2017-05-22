Dünya zenginleri Uşak halısı için sıraya giriyor

7 | 15

Uşak halılarının yaşatılması ve daha çok halının dokunması için her anlamda tam destek veren UşakBelediye Başkanı Nurullah Cahan, 170 yıllık tarihi bir binanın restore edilerek Halı Müzesi olarak başlattıkları serüvenin, siparişlere yetişemez bir fabrikaya dönüşümünü şu sözlerle ifade etti;