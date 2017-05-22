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Dünya zenginleri Uşak halısı için sıraya giriyor

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 10:41:19 İHA

Dünyaca ünlü el dokuması Uşak halılarına rağbet her geçen gün artıyor. Uşak halıları için belediye yeni yatırımlar planlıyor

  • 1 Dünya zenginleri Uşak halısı için sıraya giriyor
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    İHA'nın haberine göre, Uşak Belediyesi bünyesinde ki Dokur Evinde kadınlar tarafından dokunan halılara rağbet her geçen gün artarken, ünü ülke sınırlarını aşan Uşak halısına sahip olmak isteyenler yaklaşık 6 ay kadar beklemek durumunda kalıyor.

  • 2 Dünya zenginleri Uşak halısı için sıraya giriyor
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    Geçmişi 1500' lü yıllara dayanan Uşak Halılarının, zamanında Osmanlı saraylarından, Avrupa şatolarına, camilerden kiliselere kadar geniş kapsamlı kullanım alanına sahip, prestij sembolü ve değerli bir eşya olduğu bilinmekte.

     

  • 3 Dünya zenginleri Uşak halısı için sıraya giriyor
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    Bazı kaynaklarda yer alan bilgilerde, Kanuni Sultan Süleyman döneminde Uşak halılarının büyük önem kazandığı vurgulanırken, o dönemde Azerbaycan ve İran'dan nakkaş ustaları İstanbul'a nakkaş haneye getirilip yıldızlı, madalyonlu büyük halı desenleri Uşak'ta dokunmaya başlandığı söylenmekte.

  • 4 Dünya zenginleri Uşak halısı için sıraya giriyor
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    Halıdan ziyade saygınlık sembolü ve efsane olan, yüzde yüz yün, kök boyalı, metrekaresinde 90 bin ilmek bulunan el emeği göz nuru Uşak halıları günümüzde Uşak Belediyesi bünyesinde ki Dokur Evinde yaşatılmaya çalışılmakta.

  • 5 Dünya zenginleri Uşak halısı için sıraya giriyor
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    Aynı zamanda gerek yurt içinde gerekse yurt dışında satılmasıyla kentin ekonomisine katkı sağlanarak, kadın istihdamına bir nebze olsun katkı sağlanmakta.

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

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