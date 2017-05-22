Dünya zenginleri Uşak halısı için sıraya giriyor

Dokur Evi eş zamanlı olarak şehre gelen turist ve misafirlerinde uğrak yeri. Tarihin sahnesine eşlik eden bu sanatı yerinde görmek isteyen birçok turist, Dokur Evine gelerek el emeği halıların nasıl dokunduğuna şahitlik ederek, kadınlarla ve dokuma tezgahları arasında hatıra fotoğrafları çekiliyorlar.
"Uşak halıları tarihi bir değere sahip. 15 ve 17 yüzyılın en değerli hazineleri Uşak halılarıdır. Tüm dünyada büyük bir üne kavuşan Uşak halıları Avrupa'dan Amerika'ya kadar sarayları, şatoları ve evleri süslemiştir. Belediyeye göreve geldiğimizde, ilk attığımız önemli adımlardan birisi bu Uşak halısı oldu.