Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, özellikle kış aylarında tüketimin artmasıyla birlikte ortaya çıkan doğalgazdaki arz krizlerine karşı yeni bir hamle yaptı.

Gazete Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre, ilki, aralık ayında İzmir Aliağa’da devreye alınan yüzer LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) depolama ve yeniden gazlaştırma terminalinin (FSRU) ikincisi, Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) tarafından Hatay-Dörtyol’da inşa edilecek. BOTAŞ, üçüncü tesisi de Saros Körfezi’ne yapacak. Dörtyol’daki tesis, devreye girmesinin ardından sisteme günlük 20 milyon metreküp gaz verecek.

İKİNCİDE İNŞAAT BAŞLADI, SIRADA ÜÇÜNCÜ VAR

Dörtyol’daki deniz terminaline yüzer sistemlerden doğalgaz aktarılmasına yönelik proje kapsamında Hatay ve Osmaniye sınırları içindeki bazı taşınmazlar BOTAŞ tarafından kamulaştırılacak. Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararı dün Resmi Gazete’de yayımlandı. Enerji sektörü uzmanları, BOTAŞ’ın üçüncü bir tesis daha yapacağını, üçüncü tesisin Saros Körfezi’ne inşa edileceğini belirterek, “Bu projeler tamamlandığında sisteme giren gaz miktarı artacak. Özellikle kış aylarında tüketimin ciddi biçimde arttığı, günlük pik (en yüksek çekiş) talebin karşılanmasında bu tesisler önemli görev alacak” dedi.

KALYON-KOLİN ORTAKLIĞI İŞLETİYOR

Uzmanlar, Kolin-Kalyon ortaklığının kontrolündeki Etki Liman İşletmeleri Doğalgaz İthalat ve Ticaret AŞ tarafından bir süre önce devreye alınan GDF Suez Neptune yüzer LNG depolama ve yeniden gazlaştırma tesisinin bu alanda ilk olduğunu anımsattı. Aliağa’daki tesisin toplam 85 milyon metreküp depolama ve günde 15-20 milyon metreküp sisteme gaz verme kapasitesi olduğunu belirtildi.

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