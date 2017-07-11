GE Yenilenebilir Enerji bünyesinde faaliyet gösteren ve rüzgar türbini kanadı alanında tasarımcı ve aynı zamanda üretici olan LM Wind Power, bugün yaptığı açıklamayla Türkiye Bergama’daki yeni fabrikasında üretime başladığını duyurdu.

Bergama Organize Sanayi Bölgesi’nde (BOSBİ) bulunan tesisin yılda 500 megavat (MW) kapasiteyle üretim ve dağıtım yapması planlanıyor. Tesisin, kapasitesi 1.500 megavata (1.5 GW) kadar artırılabiliyor.

450 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAK

Bergama fabrikası, LM Wind Power'ın bu yılın başında GE Yenilenebilir Enerji bünyesine katılmasından sonra faaliyete geçirdiği ilk yeni kanat üretim tesisi olma özelliğini taşıyor. 50 milyon dolarlık yatırımla yapılan fabrika, bölgede üretim operasyonlarından teknik mühendislik, servis, yönetim ve destek hizmetlerine kadar çok çeşitli alanlarda 450 yetkin teknik personele iş imkanı sağlayacak. Tesisteki halihazır 287 çalışanın yüzde 24'ünü ise kadınlar oluşturuyor.

Fabrika, Türkiye’de hızla büyüyen rüzgar endüstrisinin ihtiyaçlarını karşılayacak. 2010 yılından bu yana Türkiye’de her yıl yeni rüzgar enerjisi kurulumları artmaya devam ediyor ve 2023 yılına kadar 20 GW'lık bir hedefle sürdürülebilir büyüme öngörülüyor.

LM Wind Power CEO'su Marc de Jong, "GE ve Bergama'daki iş ortaklarımızla bu gelişmeyi kutlamanın gurur ve heyecanını yaşıyoruz. Büyümemizi yeni bir ülkede sürdürüyoruz ve burası yürüttüğümüz operasyonlar için son derece çekici bir lokasyon. Bergama'ya zaman ve kaynak anlamında önemli yatırımlar yaptık. İş ortaklarımız ve müşterilerimizle birlikte rüzgar endüstrisinin büyüyerek ilerlemesini sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

GE Yenilenebilir Enerji CEO'su Jérôme Pécresse ise şu açıklamayı yaptı: "GE, yenilenebilir enerji ve özellikle de rüzgar alanında son derece ümit vaat eden bir ülke olan Türkiye'de, halihazırda toplamda 2.000 çalışana sahip sekiz tesis ile faaliyetlerine devam ediyor. LM Wind Power'ı bünyesine katan GE Yenilenebilir Enerji, enerji üretiminin en hızlı büyüyen bu segmentinde daha iyi rekabet edebilmek adına kanat tasarımını ve üretimini rüzgar türbini iş alanı ile birleştiriyor. Geçtiğimiz yıl Türkiye'deki rüzgar sektörü, kurulu rüzgar gücünü 6 GW'ın üzerine çıkararak bir dönüm noktasına ulaştı. GE olarak faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde uzun vadeli yatırımlar yapmayı taahhüt ediyoruz, bu tesis GE’nin yerel yeteneklerle çalışma taahhüdünün önemli bir göstergesidir."

T.C. Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı Arda Ermut “1948’den beri Türkiye’de faaliyet gösteren GE’nin iş alanı ve dünyanın öncü rüzgâr türbini kanadı üreticisi LM Wind Power’ın hayata geçirdiği ve enerji sektörüne önemli katkılar sağlayacak bu önemli yatırımın açılış töreninde karşınızda olmanın büyük onurunu yaşıyorum. Ülke olarak istihdam seferberliği başlattığımız bu dönemde, Bergama OSB’de hayata geçirilen ve ilk etapta 450 kişiye istihdam sağlayacak bu önemli yatırım dolayısıyla son derece mutluyum” dedi.

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