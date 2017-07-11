Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü Mehmet Bostan, kurum olarak Türkiye'nin geleceği için, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının liderliğinde ve enerji ihtiyaçları çerçevesinde çeşitli alanlarda yatırım yapmak için hazırlandıklarını belirterek, "Dünyanın önde gelen en büyük varlık fonlarından biriyle beraber yeni nesil petrokimya tesisi kurma projemiz var, bu konuda imza aşamasına geldik." dedi.

22. Dünya Petrol Kongresi kapsamında düzenlenen "Gelecek için Yatırım" başlıklı oturumda konuşan Bostan, kongre başlığı altında kendilerini ilgilendiren iki konu bulunduğunu, bunlardan bir tanesinin Türkiye'nin bölgede bir enerji merkezi (hub) niteliği taşıması, diğerinin ise ülkenin uzun dönemli enerji planları olduğunu söyledi.

Bostan, Türkiye'nin yerelleşme ve bu anlamda arz güvenliğini sağlama stratejisi olduğuna işaret ederek, "Türkiye'nin hub olmakla beraber buradan ilave bir katma değer çıkarılabilir mi diye baktığımızda, fon olarak katkı sağlayabileceğimizi görüyoruz. Burada önemli olan Türkiye'nin sadece bir koridor olması değil. Bunun üzerine inşa edilebilecek yeni nesil endüstrilerin de katkı sağlayabileceğini düşünüyoruz." diye konuştu.

PETROKİMYA TESİSİ KURMA PROJESİ İMZA AŞAMASINDA

Bu çerçevede teknoloji ve diğer alanları ilgilendiren yatırımlar yapmanın amaçlarından biri olduğunu kaydeden Bostan, "Bu konuda somut bir adım atmak üzereyiz. Dünyanın önde gelen büyük varlık fonlarından biriyle yeni nesil petrokimya tesisi kurma projemiz var. Bununla ilgili imza aşamasına geldik. Bunun sağlayacağı avantajlar, Türkiye'nin dış ticaret açığının azaltılması. Katma değerli üretimin sağlanarak ihracata katkı ve istihdam gibi diğer konularda da avantajlar sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Bostan, dünyada enerji alanındaki trendin artık yeni nesil üretim araçlarının ve yeni nesil enerji kaynaklarının kullanımının artması gerektiği yönünde olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Her ne kadar dünyanın kanıtlanmış rezervlerinin dörtte üçünü barındıran bir bölgede, Türkiye'de de bu anlamda yatırım ihtiyacı var. Yeni nesil alanlara girme konusunda çalışmalarımız olacak. Dünya üzerinde bizim benzerimiz 80 fon var. Bunların büyük bölümünün aslında enerjiye yatırım yaptıklarını görüyoruz. Buradaki yatırım oranı yaklaşık yüzde 15 civarındaki bu gayrimenkulden sonra varlık fonlarının en fazla yatırım yaptığı alanlardan biri. Türkiye Varlık Fonu olarak bizler Türkiye'nin geleceği için, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının liderliğinde ve enerji ihtiyaçları çerçevesinde çeşitli alanlarda yatırım hazırlığı yapmaktayız. Bununla ilgili somut iki projeyi yakında sizlerle paylaşacağız."

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