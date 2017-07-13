Türkiye ve İsrail arasındaki doğalgaz projesi hızlanıyor

İsrail gazını Türkiye üzerinden Avrupa’ya ulaştırması planlanan doğalgaz boru hattının inşası için çalışmalar hızlandırılıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 22. Dünya Petrol Kongresi’nin üçüncü gününde İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz ile İstanbul’da bir araya geldi. Gazete Habertürk'ün haberine göre Steinitz, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada iki ülke arasındaki doğalgaz boru hattının inşa sürecini görüştüklerini ve hattın inşa edilmesini sağlayacak hükümetler arası çatı anlaşmayı tamamlamaya karar verdiklerini söyledi.

‘ZİYARET BEKLİYORUZ’

Steinitz “Dört tur görüşmenin ardından, aramızdaki görüşmeleri hızlandırmaya ve bu yıl sonundan önce Türkiye ve İsrail arasındaki boru hattının inşa edilmesini sağlayacak hükümetler arası çatı anlaşmayı tamamlamaya karar verdik. Umarım, Albayrak, bu yıl sonuna kadar İsrail’e bu görüşmelerin hızlanmasını ve anlaşmanın tamamlanmasını sağlayacak bir ziyarette bulunur” dedi. Görüşme için net bir tarih belirlenmediğini aktaran Steinitz, ziyaretin önümüzdeki aylarda gerçekleşmesini beklediğini söyledi. TÜRK AKIMI’NIN İLK 50 KM’Sİ TAMAMLANDI Rusya Enerji Bakan Yardımcısı Anton Inyutsin, Türk Akımı projesinde, Rusya kesiminde ilk 50 kilometrelik inşaatın salı günü itibarıyla tamamlandığını söyledi.

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İRAN, RUSLARLA PETROL ANLAŞMASI YAPABİLİR

İran Petrol Bakanı Yardımcısı Amir Hüseyin Zamaninia, petrol ve doğalgaz sahalarının geliştirilmesi için Rus şirketlerle beş-altı ay içinde anlaşma imzalamayı beklediklerini söyledi.

STOKLAR 100 MİLYON VARİL AZALDI

Petrol İhraç Edenler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Muhammed Barkindo, “İlk 6 ayda stoklarda 100 milyon varillik azalma sağlandı. Bunun hız kazanacağını düşünüyoruz” dedi.

‘TÜRKİYE İLE ORTAKLIKTAN ÇOK MEMNUNUZ’

Cezayir Enerji Bakanı Mustapha Guitouni, “Türkiye bizim eski müşteri ve ortağımız. Bu ortaklıktan son derece memnunuz. İlişkilerimizi kuvvetlendirmek niyetindeyiz” diye konuştu.

ELEKTRİĞE YATIRIM FOSİL YAKITLARI GEÇTİ

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) İcra Direktörü Fatih Birol, “Elektriğe yatırım fosil yakıtları geçti. Bu bize aslında ciddi fikirler veriyor. Paranın nereye gittiğini ve ne tür fırsatları olduğunu gösteriyor” dedi.

‘2025’E KADAR 20 RAFİNERİ KAPANABİLİR’

Kuveyt Petrolleri Başkanı Bakheet el-Rashidi “2025 yılına kadar dünyada 20’ye yakın rafineri kapanabilir. Bunların üretim kapasitesi ise günlük 6,5 milyon varil olarak öngörülüyor” dedi.