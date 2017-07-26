İşte YEKA ihalesinde tekliflerin verileceği tarih

Enerji Bakanlığı'nın, Türkiye'de kurulu rüzgar enerjisi üretim kapasitesini yüzde 17 artıracak olan 1,000 megawatt (MW) gücünde rüzgar santrali kurulum ve türbin üretimi projesinin ihalesi Ağustos ayında planlanıyor.

Yetkililerin verdiği bilgiye göre, ihaleye Alman Enercon'un Limak ve Adnan Polat ile, Alman Siemens'in Kalyon ve Türkerler ile, Çinli Goldwin'in Akfen ile, ABD'li General Electric'in Fina ile, Danimarkalı Vestas'ın Enerjisa ile, Alman Nordex'in Eksim ile ihale katılması bekleniyor.

Konu hakkında bilgi sahibi bir yetkili, "İhaleye dünyanın önde gelen şirketlerinin ilgisi var. Alman şirketler de ihaleyi yakından takip etti. Son dönemde Almanya ile yaşanan gerilimin ardından ihaleyle ilgisi olan Alman şirketlerin katılıp katılmayacağını göreceğiz. Ancak en az biri ihaleye girecek" dedi.

İhale Hazine ve kamu arazilerinin enerji üretimi için topluca özel sektöre tahsis edildiği Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) çerçevesinde yapılıyor. YEKA ihaleleri sadece enerji üretim santralleri değil, santral içinde kullanılan ekipmanların yurtiçinde üretimi için tesis kurulmasını da öngörebiliyor.

İhale şartnamesine göre ihaleyi kazanacak şirketin 100 milyon dolar üzerinde yatırım ile türbin fabrikası kurması ve belirli yerlilik oranlarını karşılaması isteniyor.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerine göre Türkiye'nin kurulu rüzgar enerjisi üretim kapasitesi Nisan itibariyle 6,000 MW düzeyinde bulunuyor.

Rüzgar Enerjisi Birliği verilerine göre Ocak itibariyle Türkiye'deki en büyük üç RES sahibi yatırımcı arasında 561 MW ile Polat Enerji, 409 MW ile Demirer Enerji, 404 MW ile Güriş bulunuyor.

İhaleye katılması beklenen Fina Enerji'nin kurulu 306 MW, Enerjisa'nın 211 MW kurulu RES kapasitesi bulunuyor.

RES santrallerindeki kurulu gücün yüzde 25'inde Alman Nordex, yüzde 23'ünde Danimarkalı Vestas, yüzde 21'inde Alman Enercon, yüzde 17'sinde ABD'li GE, yüzde 8'inde ise Alman Siemens'in ürettiği türbinler kullanılıyor.

Türkiye'nin kurulu enerji üretim kapasitesinin yüzde 7.7'sini oluşturan RES santrallerinin yine Rüzgar Enerjisi Birliği verilerine göre Ocak itibariyle yüzde 70'ten fazlası Ege ve Marmara bölgesinde bulunuyor.

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