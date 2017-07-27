YEKA, YEKA ihalesi teklif
ENERJİ

YEKA ihalesinde teklifler verildi

Enerji Bakanlığı'nın açtığı rüzgar YEKA ihalesine Alman Enercon, Limak ve Adnan Polat konsorsiyum olarak teklif verdi

27 Temmuz 2017 Perşembe, 12:40:21 Güncelleme: 13:05:21 Reuters

Enerji Bakanlığı'nın açtığı rüzgar YEKA ihalesine Alman Enercon, Limak ve Adnan Polat konsorsiyum olarak teklifini verdi.

Reuters'a bilgi veren konu hakkında bilgi sahibi bir kaynak, "Alman Enercon, Limak ve Adnan Polat konsorsiyum olarak ihaleye katılmaya karar verdi ve teklifini Enerji Bakanlığı'na verdi" dedi.

Enerji Bakanlığı'nın, Türkiye'de kurulu rüzgar enerjisi üretim kapasitesini yüzde 17 artıracak olan ve yatırım tutarı 1 milyar dolar olarak hesaplanan 1,000 megawatt (MW) gücünde rüzgar santrali kurulum ve türbin üretimi projesinin ihalesi Ağustos ayında planlanıyor.

Reuters'a daha önce bilgi veren yetkililer, Alman Enercon'un Limak ve Adnan Polat ile, Alman Siemens'in SIEGn.DE Kalyon ve Türkerler ile, Çinli Goldwin'in Akfen ile, ABD'li General Electric'in GE.N Fina ile, Danimarkalı Vestas'ın VWS.CO Enerjisa ile, Alman Nordex'in Eksim ile ihale katılmasının planladığını kaydetmişlerdi.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 11 dakika önce
    Hayırlı uğurlu olur ülkemize. Güneş, rüzgar , onlarca nükleet santral daha hızlı bir şekilde yapılmalı
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