Tanzanya hükümeti Acacia'ya 190 milyar dolar vergi cezası kesti

Londra borsasına işlem gören Acacia isimli madencilik firması Tanzanya hükümeti tarafından 190 milyar dolar vergi cezasına çarptırıldı. Hükümet, cezanın 17 yıllık bir dönemi kapsadığını belirtti.

Aslında 40 milyar dolar olarak kesilen vergi cezası, 150 milyar dolarlık faiz ve diğer cezalarla birlikte 190 milyar doları buldu. Acacia ise vergilerini zamanında ve tam olarak ödediğini belirterek cezaya karşı çıkıyor.

190 milyar dolarlık vergi cezası Acacia'nın 2016 yılı gelirlerinin neredeyse 190 misli. Tanzanya'nın da 47 milyar dolar olan gayrı safi milli hasılasının 4 katından fazla.

Madencilik firması tarafından yapılan açıklamada, çıkan cezanın Buly ve Buzwagi ismindeki altın madenlerinden gelde gelirin düşük gösterilmesiyle ilgili olduğunu belirtildi.

Dünyanın en büyük altın madenciliği şirketi olan Kanada merkezli Barrick Gold'un yüzde 64 hissesine sahip olduğu Acacia firması, Tanzanya'nın yanı sıra Burkina Faso, Mali ve Kenya'da da faaliyet gösteriyor. Şirketin hisseleri Tanzanya hükümetinin kestiği cezanın ardından yüzde 13 düştü.

Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli

BULDOZER BAŞKANIN MADENCİLERLE SAVAŞI

Buldozer lakaplı Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli, göreve geldiği 2015 yılından bu yana madencilik firmalarını daha fazla vergi ödemeye zorlayan politikalarıyla biliniyor.

Ekonomik bir savaş başlattım. Hepsini görüşmeye çağırdım ama uzatırlarsa tüm madenleri kapatacağım Tanzanya Devlet Başkanı John "Buldozer" Magufuli

Tanzanya hükümeti mart ayında kısmen işlenmiş altın ve bakıt ithalatını yasaklamakla kalmamış, temmuz ayı başında da madencilik firmalarının daha fazla kâr payı ve gümrük ithalat vergisi ödemesini gerektiren bir yasa çıkarmıştı. Magufuli, şirketlerin taleplere uymaması durumunda madenleri kapatacağını da belirtmişti.

Kuzey Maya altın madeni

İNSAN HAKLARI ÖRGÜTLERİNDAN İHLAL İDDİASI

Gelirlerinin üçte birini kısmen işlenmiş metallerden elde eden Acacia'nın hisseleri o dönemde de yüzde 20 oranında değer kaybetmişti. Şirketin başını ağrıtan tek mesele bu da değil. İnsan hakları örgütleri de vergi anlaşmazlığını kullanarak faaliyetlerini sıklaştırıyor.

Kanada merkezli MiningWatch ve Britanya merkezli Gelişmedeki Haklar ve Şeffaflık örgütleri Acacia'nın Kuzey Maya'da bulunan madenlerde insan haklarının ihlâl edildiğini iddia ediyor.

İki kuruluş madendeki kazalar nedeniyle işçilere tazminat ödenmediğini ve psikolojik işkence uygulandığında ısrarcı. Acacia ise bu suçlamaları 'yalan ve yanıltıcı' olarak niteliyor. 5m yıldır yerel halklar çok iyi ilişkiler geliştirildiğini ve hem maddi hem de manevi olarak katkıda bulunduğunu belirtiyor.

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