EPDK akaryakıt tanklarını anlık izleyecek

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından alınan “Stok İzleme Sistemi” kararı, dün Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre, depolama da yapan tüm akaryakıt lisans sahipleri, her bir tank için ölçüm sistemi kuracak. Kurulacak tank otomasyon sistemi ile tanklardaki petrol miktarı anlık olarak izlenecek

Gazete Habertürk'ten Deniz Çiçek'in haberine göre ekonomik veriler, web sistemi aracılığı ile EPDK’ya bildirilecek. Dağıtıcı, depolama ve rafinerici lisans sahipleri de tesislerinde bulunan petrole ilişkin EPDK’ya bildirimde bulunacak. Veriler, gerektiğinde elle ölçülerek elektronik sistemle karşılaştırılacak. Düzenleme, 1 Ocak 2018’den itibaren yürürlüğe girecek.

ACİL DURUMLAR İÇİN KOLAYLIK

EPDK’dan edinilen bilgilere göre, ülkedeki 12 bin 658 adet akaryakıt istasyonunda kurulu olan otomasyon sistemleri aracılığı ile veriler günlük olarak EPDK’ya aktarılıyor.

Bu sistemle Maliye Bakanlığı incelemeleri de hızlı şekilde sonuçlanıyor. Petrol Piyasası Kanunu ve uluslararası anlaşmalar gereği olağanüstü durumlar ile acil durumlara ilişkin tutulması gereken stok için yeterli kapasitesi bulunmayan sektör oyuncularına da kolaylık sağlandı. EPDK’nın yapacağı çalışmayla, akaryakıt şirketlerinin tutması gereken stokların bir kısmını diğer lisans sahiplerinin tesislerinde tutabilmesi ve EPDK tarafından takip edilebilmesi sağlanacak.

ULUSAL STOK NEDİR?

Petrol Kanunu’na göre, kriz durumlarında risklerin önlenmesi için en az doksan günlük petrol stoku tutulması gerekiyor. Rafineri, akaryakıt ve LPG dağıtıcı lisansı sahiplerinin, ikmal ettiği günlük ortalama ürün miktarının minimum 20 katını kendi depolarında veya lisanslı depolama tesislerinde topluca veya ayrı ayrı bulundurması gerekiyor.

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