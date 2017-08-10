Bakan Berat Albayrak konuşuyor - CANLI YAYIN

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Habertürk TV'de Veyis Ateş'in sorularını yanıtlıyor.

Albayrak'ın konuşmasından öne çıkan detaylar şöyle:

Türkiye için enerji çok önemli. Halka dokunan kısmını doğru bir fotoğraf karesinde resmetmemiz gerekiyor. Resime baktığımızda büyük bir vizyonumuz var, ekonomik olarak 10 büyük ekonomiden birisi olmamız lazım. Enerji çok önemli. Türkiye enerji kaynakları açısından bakıldığından, dışarıya bağımlı. Ama bunu hep böyle mi kabullenmek zorundayız? Hayır, enerji olarak büyümemiz lazım. Yüzde 6-7 oranında enerjide büyümemiz lazım. Biz baktık ki Türkiye son 10 yılda 44 milyar dolar enerji ithal etmiş.

Milli enerji ve Maden Politikamızla yerli kaynakların keşfi için çalışmalıyız. Keşfetmek gerekiyor, tüm kaynaklarımıza sıkı sıkı sarılacağız. Enerji arz güvenliği, özel sektör, vatandaş... Herkesin kazanacağı kazan-kazan sistemini planladık. Bu noktada hem Türkiye'nin cari açığını düşürmemiz, hepsinden önemlisi Türkiye'nin yerli kaynaklarına kavuşması ve bağımlılığını düşüren bir ülkeye dönüşmesi gerekiyor.

Burada çok önemli bir nokta var. Türkiye büyürken hem bisiklet süreceğiz, hem pedalı değiştireceğiz. Planlarımızın hepsi aynı anda ilerlemeli. 2016'nın Ocak ayıydı sanırım, eski bürokrasiden bazı kişilerle rüzgar ihalesini konuşurken... Siz ihaleyi yapınca, 'ben ihaleyi yaptım vatandaş ne yaparsa yapsın' diyorsanız bu olmaz.

Bizim amacımız enerjiyi daha da ucuzlatmak, işadamlarımızın daha iyi bir rekabet oranıyla çalışması. Bu bürokrasilerdeki arkadaşlar ihaleyi ve ihaleden sonraki fabrikayı düşününce ben şöyle bir acı acı güldüm ve arkadaşları başka bir göreve aldım. Konya-Karapınar dünyanın en büyük güneş sahası. Bunların hepsini 1 yılda yaptık.

Mücadeleden kesinlikle ve kesinlikle vazgeçmeyeceğiz. Enerji Bakanlığı'nda çok fazla yapacağımız var. Sorgulaya sorgulaya çok daha hızlı, çok daha çabuk olabileceğini bunu yapmaya çalıştık. Tüm arkadaşlarımızla olaylara yerinde müdahale ettik.

İlk yerli güneş panellerini 2018 bitmeden devreye alacağız. Made in Turkey... Dünyaya güneş panelleri göndereceğiz. Rüzgarda da aynı şekilde. 3.48 dolar sent ile YEKA Rüzgar İhalesi'nde dünya rekoru kırdık.

Dünyadaki en büyük panel üreticisinden sekiz tanesi bu ihaleye girdi. Dört tanesi Amerikan firmalarıydı ki biz çok mutlu olduk.

Türkiye bölgede ve dünyada en kritik ülkelerden biri. Türkiye özel sektörü başta olmak üzere, güçlü bir hükümetimizin olması, tüm çelmelere rağmen ayakta kalabilmiş olmanın etkisi var.

Bölge ne kadar sıcak bir bölge olursa olsun. Bölgemizde potansiyeli olan birçok alan varsa, bunu politikamızın içerisine koyduk. Sadece Karadeniz değil Akdeniz'de de petrol aramalarında daha aktif olacağız. Gerek başka ülkelerle, gerek kendimiz kazacağız. Aramacılık ve sondajda daha etkili olacağız.

Eski Türkiye'ye bakacak olusak, bu yaptıklarımız yeni yolculuğun büyük adımları. Türkiye artık üst gelir grubuna oynuyor. 20-30 bin dolarlardan bahsediyorsak eğer... Arayan bulur, ben hep bunu söylüyorum. 1930'larda Suudi Arabistan'da umutlarını tam yitirdikleri an petrolü buldular. Ya Allah, bismillah derseniz, yürürsünüz...

Son çeyrekte sondaj gemimizi devreye alacağız. Şansımızı denemek, bunu yapmak zorundayız.

Hem doğalgaz hem de petrol arama tekniklerimiz var. Bu çereçevede daha etkin yürüyeceğiz. Eskiden bulduk da üzerine civa döküp kapattılar... Evet haklı da olabilirler, haksız da. Farklı sebeplerden dolayı kapatılmış olabilir. Kaya gazı dedik, bu dünyada çok yeni. Petrol ve doğalgaz aramada farklı teknikler kullanılıyor. Bugünden yarına hemen bulduk diyemeyiz, küresel oyuncular kadar sağlam atıyoruz artık adımlarımızı.

1.5 sene içerisinde geldiğimiz noktadan oldukça mutluyum. Ben bakanlıktan bugün ayrılsam, eski hayatıma geri dönsem çok mutlu olurum, aklım geride kalmaz, vicdanım çok rahat. 10 yıllık, 50 yıllık tüm stratejilerimizden dolayı. Ben gitsem başkası gelse de, her temel taşına sahip vizyon mertebesi var. Türkiye'nin enerji arzı ve güvenliliğinde çok iyi adımlar attık.

O kadar müsterih ve rahatım ki, sadece bu yolu hiçbir çılgınlık yapmadan yürütürsek, bu süreç yoluna girecek.

Nükleer konusu çok önemli, bir kaynaklarlarımız için ve Türkiye'nin başka alanlarda gelişmesi için de çok önemli. Geçtiğimiz günlerde nükleerle ilgili üniversitelerimizle görüştük. Sanayiye de çok faydası olacak. Bu anlamda çok istekli bölüm başkanlarımız var. Nükleer de daha etkin olacağız. Benim enerjiye şimdi şu an ihtiyacım var dedğimde o ihtiyaç bana sağlanmalı. Yeni nesildir, Türkiye'nin olmazsa olmazıdır, 60 yıllık bir rüyadır, birçok şey sayabiliriz. Asgari yüzde 10 olmalı. Bu sene bitmeden Akkuyu'nun temel atma sürecini başlatıyoruz. Nükleer enerji verimliliği yüzde 902ın üzerinde. Birçok firmalarla uyumlu bir şekilde çalışıyoruzç Japonya ile kritik bir çalışmayı oluşturacağız. 2023 ile 2030 arasında nükleer santrallerimiz devreye alacağız.

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