Rekor İran'dan geldi

Bu hafta ekonomi dünyasının süphesiz en çok konuştuğu haber adı açıklanmayan vergi rekortmeni BOTAŞ’ın 8.1 milyarlık brüt kârıydı. Gazete Habertürk'ün haberine göre; 2016’da dünya doğalgaz fiyatlarının 3 bin dolardan 1.639 dolara inmesi ve bunun yanı sıra dolar kurundaki gevşeme elbette BOTAŞ’taki kâr patlamasını izah ediyordu ama gazda sözleşmelerle satın almalar yapıldığı dikkate alındığında asıl katkının İran gazındaki indirim ve daha avantajlı bazı yeni kontratlardan kaynaklandığı görüldü.

Türkiye’nin İran ile doğalgaz fiyatlarına yönelik yaşadığı tartışmaya Uluslararası Tahkim Mahkemesi noktayı koymuş ve Türkiye’nin geriye dönük olarak yüzde 10-15 arası bir indirim ve tazminat almasını kararlaştırmıştı. Hatta yüzde 13.3’lük bir indirim konusunda da taraflarca anlaşma sağlanmıştı. Hal böyle olunca da BOTAŞ’ın kâr rakamı 3.5 kat artmış oldu. Kurumun satışları 2015’te 37 milyar liraydı. Bu rakam fiyatın düşmesiyle 29 milyar liraya indi. Doğalgazın BOTAŞ’a maliyeti ise 34 milyar liradan 21 milyar liraya geriledi.

SIRADA RUSYA VAR

Böylece vergi öncesi faaliyet kârı rakamı 2 milyar 357 milyondan 7 milyar 996 milyona tırmandı. 2016’da 1 milyar 998 milyon lira ile vergi rekoru kıran şirketin net kâr rakamı ise 6 milyar 935 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu rekor kârın elbette gelecek yıllarda da aynı tutarlarda sürmesi mümkün gibi gözükmüyor. Yani BOTAŞ’ı yeniden kurumlar vergisi rekortmeni olarak görmemiz pek de olası değil. Zira olağanüstü bir yılda birikmiş indirimler ve düşen fiyatların rekortmen yaptığı BOTAŞ’ın sırtındaki yükler ağır. Sırada da Rusya ile olan tahkim davası var. O cephede kesinleşmiş bir sonuç henüz yok ama kim bilir oradan da gelecek bir indirim şirketin yatırımlara ayıracağı kaynak için önemli bir cephane olabilir.

HANELERE İNDİRİM 2016’DA YAPILDI

200 ilçeye gaz götürecek BOTAŞ’ın kârı büyük yatırımlara gidecek. Şirket belki de bu yatırımlar için Hazine’den daha az kaynak kullanacak. BOTAŞ’ın Tuz Gölü’ndeki gaz depolama hacmini 1 milyar metreküpten 5 milyara yükseltme yatırımı bulunuyor. Silivri’deki depolama tesisinde kapasite artışı ile TANAP ve Türk Akımı yatırımlarının yanı sıra bu yıl 200 ilçeye gaz götürme projesi de BOTAŞ’ın önemli görevlerinin başında gelecek. Peki indirimleriyle rekor kıran BOTAŞ bunu ne kadar vatandaşa ve şirketlere yansıttı? Bilançosunda yıllarca zarar görmeye çok alıştığımız BOTAŞ yatırımlara kaynak ayırdığı gibi dönem dönem de hanelerdeki fiyatlara zam yapmayarak tüketimi sübvanse etti. Geçen yılın son çeyreğinde metreküp fiyatını hanelerde 1.03 TL’den 0.93 liraya çekerek yüzde 9.7’lik bir indirime gitmişti. Sanayi cephesinde de fiyatlar 0.95 liradan 0.86 liraya çekilmişti.

200 İLÇEYE GAZ GÖTÜRECEK

Gazete Habertürk'ten Yavuz Barlas'ın haberine göre; BOTAŞ’ın kârı büyük yatırımlara gidecek. Şirket belki de bu yatırımlar için Hazine’den daha az kaynak kullanacak. BOTAŞ’ın Tuz Gölü’ndeki gaz depolama hacmini 1 milyar metreküpten 5 milyara yükseltme yatırımı bulunuyor. Silivri’deki depolama tesisinde kapasite artışı ile TANAP ve Türk Akımı yatırımlarının yanı sıra bu yıl 200 ilçeye gaz götürme projesi de BOTAŞ’ın önemli görevlerinin başında gelecek.