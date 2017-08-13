Berat Albayrak: Filtreyi yenilemeyenle külahları değişiriz

Türkiye’de eski nesil santralların bulunduğuna dikkat çeken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, firmaların en son teknolojik filtreleme ve çevresel kriterlere göre bacalama sistemlerini yenilemesi gerektiğini belirtti. Albayrak, "2019 yılına kadar en son çevre kriterlerine dayalı filtreleme sistemlerinin tamamını bitireceğiz. Bununla ilgili bütün firmalarla bire bir konuştuk. Eğer bitiremezlerse külahları değişeceğiz ve o santrallarla yolumuzu ayıracağız" diye konuştu.



Gazete Habertürk'ün haberine göre, Çanakkale’nin Çan İlçesi’nde 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü’nü ziyaret eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, teknoloji ve çevresel faktörlerin bir arada düşünülmesi gerektiğini söyledi. Yeni teknolojilerin verimlilik ve çevresel faktörler açısından faydalar sağladığını belirten Albayrak, "Eski nesil santrallar, teknoloji ve verimlilik açısından farklı yatırım ihtiyaçlarının olmasının yanında filtreleme ve bacalama sistemleri açısından çok daha geride" diye konuştu. Yıl sonuna kadar 78 ilin, 2018’de de 81 ilin tamamının doğalgaza kavuşacağını belirten Albayrak, "Önümüzdeki iki yıl 200’den fazla ilçeye de doğalgaz bağlayarak doğalgaz konforundan faydalanan insan sayımızı 40 milyonlardan 50 milyonlara çıkaracağız" dedi.

Albayrak, yerli kömür ve yerli santral konseptinin Türkiye için çok önemli olduğunu söyledi. Türkiye’nin 15 milyar ton kömür rezervine sahip olduğunu aktaran Albayrak, "Arama sondajlarıyla birlikte önümüzdeki 5 ile 10 yıl içinde bu rakam çok büyük oranda artacak" diye konuştu.Enerjinin bir portföy olduğuna ve güneş, rüzgâr, HES ve kömür santrallarından maksimum düzeyde faydalanılması gerektiğine dikkat çeken Albayrak, "Stratejimizin altında olan güneş, hidroelektrik, rüzgâr, yerli kömür ve nükleer de olacak. Yenilenebilir enerjilerin hepsi çevresel açıdan çok iyi" dedi.

Enerjide dışa bağımlı Türkiye’nin son 10 yıl ortalamasının petrol ve doğalgaz ithalatında 44 milyar dolar olduğunu dile getiren Albayrak, "Madeni de eklediğimizde 55 milyar dolara yakın sadece bu bakanlık çerçevesinde bağımlı olduğumuz konu. Bunu hem yerlileştireceğiz hem çevresel kriterlere uyduracağız hem de yeni ekonomiye, istihdama, verimliliğe katkı noktasında bakacağız" değerlendirmesinde bulundu.Berat Albayrak, BOTAŞ ve TPAO olarak çok önemli adımlar attıklarını ve ilerleyen dönemde atmaya devam edeceklerini dile getirdi. Bu adımların oturarak olmayacağına dikkati çeken Albayrak, "Sahaya çıkacağız, arayacağız, sondaj yapacağız. Türkiye kendi mühendisleri ile eğitimlerini hızlı bir şekilde uygulamalı, önümüzdeki dönemde kendi gemimizin, mühendisimizin, jeofizik, jeokimya mühendislerimizin dışında kendi yerli personellerimiz ile de daha aktif rol üstleneceğiz" dedi.

Bakan Albayrak, "Önümüzdeki iki yıl 200’den fazla ilçeye de doğalgaz bağlayarak doğalgaz konforundan faydalanan insan sayımızı 40 milyonlardan 50 milyonlara çıkaracağız" dedi.

TEMMUZDA ELEKTRİK REKORU KIRILDI



Bakan Albayrak, enerji sektöründe temmuz ayında rekor kırıldığına işaret ederek, “Geçen yıl temmuza göre geçen ay elektrik tüketimindeki artış yüzde 16-17’lerde oldu” dedi.

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Çanakkale Çan Termik Santrali

18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü