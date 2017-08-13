İlk yerli güneş enerjisi panel fabrikası Ankara'da kuruluyor

Kalyon Holding Enerji Grup Başkanı Murtaza Ata, Güney Koreli ortaklarıyla birlikte ihalesini kazandıkları Karapınar YEKA güneş projesine ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi.



Karapınar Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) güneş projesi kapsamındaki Türkiye’nin ilk entegre panel üretim fabrikasının Ankara'daki Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) kurulacağını belirten Ata, "Fabrikanın kapasitesi ilk etapta 500 megavat olacak ancak tesis yatırımını, toplamda bin megavata kadar kapasite artışını mümkün kılacak şekilde planladık. Bu entegre fabrikanın kasım ayında temelini atmayı ve 2018 sonunda panel üretimine başlamayı hedefliyoruz" dedi.



Ata, proje kapsamında kurulacak ve 450 milyon dolar yatırım maliyeti bulunan Türkiye’nin ilk entegre yerli güneş paneli üretim fabrikası ile Ar-Ge tesisi için prensipte mutabakat sağladıkları Başkent OSB yönetimiyle tesisin kurulacağı arazi için gelecek haftalarda ön anlaşma imzalanacağını söyledi.

Sözleşmenin imzalanmasının ardından fabrikanın inşaatı için çalışmalara başlanacağını anlatan Ata, şöyle konuştu:"Yerli entegre güneş panel üretim fabrikamızı Başkent Organize Sanayi Bölgesi’nde kuracağız. Esasen biz entegre bir tesis yatırımı yapıyoruz. Entegre üretim tesisi ingot/wafer fabrikası, güneş hücresi üretim fabrikası ve panel üretim fabrikası olmak üzere üç fabrikadan oluşacak. Fabrikada dünyanın en yüksek teknolojisine sahip güneş panelleri üretilecek. Bu anlamda dünyadaki önemli birkaç tesisten biri olacak. Ortağımız Hanwha Q-Cells firması bu yatırıma bütün kaynakları ve stratejik birikimleriyle tam destek veriyor. Fabrikanın kapasitesi ilk etapta 500 megavat olacak ancak tesis yatırımını toplamda bin megavata kadar kapasite artışını mümkün kılacak şekilde planladık. Bu entegre fabrikanın kasım ayında temelini atmayı ve 2018 sonunda panel üretimine başlamayı hedefliyoruz"Ata, fabrikanın 250 dönümlük geniş bir alana kurulacağını aktararak, "Fabrikanın kurulacağı Başkent OSB Havelsan, Aselsan gibi yüksek teknoloji üreten stratejik kurumların projelerinin oluşturulduğu bir bölge olması açısından da önemli. Başkent OSB Yönetim Kurulu Başkanı Şadi Türk de projemizle çok yakından ilgilendi, ve yönetim olarak ellerinden gelen bütün desteği verme noktasında sağ olsunlar milli bir anlayış gösterdiler" ifadelerini kullandı.

Toplam bin kişiye yakın mühendis ve teknisyenin çalışacağı fabrikayla birlikte, yüzde 80’i Türk mühendislerden oluşacak en az 100 araştırmacı mühendisin çalışacağı bir de Ar-Ge tesisinin faaliyete geçeceğini de anlatan Ata, "Panellerin 2018 sonunda üretiminin başlamasının hemen ardından, 2019’un ilk çeyreğinde de santralimizin kurulan ilk ünitelerinden elektrik üretimine başlayacağız" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının bin megavatlık Karapınar YEKA güneş enerjisi santrali ve 500 megavat kapasiteli entegre panel üretim fabrikası ve Ar-Ge tesisi kurulumu için açtığı ihaleyi Kalyon Holding ve Güney Koreli Hanwha Q-Cells ortak girişimi kazanmıştı. Ortak girişim grubu, ihalede kilovatsaat başına 6,99 dolar/cent ile en iyi teklifi vermişti.

Söz konusu proje kapsamında, panel üretiminde yerlilik oranının ilk yıl yüzde 60, ikinci yıldan itibaren yüzde 70 olması planlanıyor. Söz konusu projeyle Türkiye'nin yenilenebilir enerji teknolojilerinde bir üretim merkezi haline gelmesi hedeflenirken, bölgeye de ihracat yapılması mümkün olabilecek.

İlk yerli güneş enerjisi panel fabrikası

Ankar

Kalyon Holding Enerji Grup Başkanı Murtaza Ata

YEKA güneş projesi