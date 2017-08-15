Alman Linde ve ABD'li Praxair birleşerek endüstriyel gaz sektörünün en büyüğü oldu

Alman endüsriyel gaz grubu Linde, Amerika kıtasının en büyük gaz şirketi ABD merkezli Praxair ile birleşme işlemlerinin başladığını duyurdu. Birleşmenin 24 Ekim'de tamamlanması bekleniyor.

74 milyar dolar değerindeki birleşmeyle Linde ve Praxair firmaları Fransız rakipleri Air Liquide'in önüne geçecek. İki firmanın toplam geliri 30 milyar dolar ve 88 bin personeli bünyelerinde barındırıyorlar.

Söz konusu firmalar; nükleer enerji, havacılık, elektronik, ilaç sanayii, madencilik, tıp, biyoteknoloji gibi endüstriyel gruplara nitrojen, oksijen, helyum, hidrojen, argon, karbondioksit gibi gazların tedariğiyle ilgileniyor.

Alman Linde, birleşme anlaşması kapsamında yüzde 75 oranındaki hissedarlarının hisselerini yeni oluşturulacak şirkete teklif edecek. Praxair ise genel kurulda salt oy çoğunluğunu alacak.

Linde tarafından yapılacak açıklamada, hissedarların yeni şirketin sunacağı şartlara göre hisselerini hemen sunabileceğini belirtti. Alman Federal Finansal Teftiş Kurulu da ilgili teklif dokümanını değerlendirdi ve gerekli onayı verdi.

Alman firmasının CEO koltuğunda oturan Aldo Belloni yaptığı açıklamada şöyle dedi:

Hissedarlarımız hisse takası için tarihi bir fırsata sahip ve böylelikle yeni küresel gaz grubunun bir parçası olabilecekler. Bu sayede, sadece hisse değerlerindeki doğrudan yükselişten faydalanmakla kalmayacaklar aynı zamanda birleşmeden doğan yeni şirketin vadettiği çekici büyüme fırsatlarını da değerlendirebilecekler Aldo Belloni - Linde AG CEO

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