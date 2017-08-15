Northel'in tasarladığı TS EN 61400 belgesi çıkıyor

Milli sertifika kurumlarının Türk Loydu'ndan sonra TSE nin akreditasyonunun da böylece sona gelinmiş oldu. Türbin Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ‘nin katılımı ile Mudanya’ya kuruldu.

200 AYRI TESTTEN GEÇTİ



Northel'in tasarımını yaparak, geliştirdiği rüzgar türbini, TSE tarafından 61400 standartlarına uygun olarak 16 ana başlık ve 200 ün üzerinde alt başlıktaki tüm testlerden geçerek sertifikalandırıldı. Yenilenebilir enerji sektörü için büyük bir aşama olarak nitelendirilen bu belgenin yerli sektöre büyük bir hareketlilik kazandıracağı belirtildi.

YERLİ VE MİLLİ TEKNOLOJİ İLE ÜRETİLDİ



Yüzde 100 yerli ve milli teknoloji ve yüzde 100 yerli hammadde ile üretilen türbin için alınan TS EN 61400 belgesinin ülke ekonomisi, sektör ve sektöre yatırım yapan yerli teknoloji şirketlerinin gelişimi açısından çok büyük önemi olduğunun altını çizen Northel Elektromekanik Baş Tasarımcısı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cem Yalçın, şu açıklamalarda bulundu:

"Yıllardır, ithal türbinler yurt dışından sağladıkları belgeler ile ulusal şebekemize bağlanabilme izni aldıklarından, ayrıca ulusal bir sertifika kurumuna ihtiyaç duyulmuyordu, bu nedenle yerli şirketlerin bu belgeyi alabilmelerinin önü kapalıydı. Bu konuda önce Türk Loydu ardından da TSE nin konuya milli ve yerli olarak yaklaşması üzerine Aselsan-Northel işbirliği ile üretilen türbin, bu belgeyi alabilmek için gerekli test ortamına, yöntemlerine de örnek teşkil ederek, MW türbinlerin bir yıl içinde %100 yerli üretimine ortam sağlamış oldu" dedi.

YÜZDE YÜZ YERLİ VE MİLLİ TÜRBİN



Sistem mühendisliğinin tamamen kendilerine ait olduğunu ve en az elli uzman firmadan oluşan bir tedarikçi ağıyla çalışmakta olduklarını vurgulayan Northel Elektromekanik Baş Tasarımcısı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cem Yalçın, sözlerine şöyle devam etti:

"MW güçte türbin üretimi konusunda ülkemizde teknolojik hiçbir eksikliği bulunmamaktadır. Özellikle Alternatör, Güç Elektroniği, Kanat, Kanat Kalıpları, Kule ve Gövde tümüyle yerli imkanlar ile üretilmektedir. Northel 2003 yılında İstanbul’daki merkezinde 3-5 kW güçlerde rüzgar türbinlerini tasarlayarak başladığı noktadan bugün MW güçlerde türbin yapmaya hazır hale gelmesi 10 yıllık bir çalışmanın sonucudur"

ASELSAN İLE YOLA DEVAM



Teknolojik gelişimin, saha tecrübesi ve işbirlikleriyle olabileceğini, kendini yenileyemeyen firmaların büyüyemeyeceğini belirten Cem Yalçın, Aselsan'ın Northel türbinlerinin güç elektroniği bölümünde sağladığı katkı ile türbinlerin global pazarlarda rekabetçi olabildiğini belirtti.



Yerlileşeme adına yapılan özverili çalışmalar için Aselsan UGES birimine, TSE yetkililerine ve Türk Loydu’na teşekkürlerini iletti. Yalçın, "Bu şekilde oluşan bir çalışma modeli ile 2018 de 1.2 MW devamında da 2019 yılında 2.6 MW hedefliyoruz" dedi.

Northel

TSE EN 61400 Belgesi