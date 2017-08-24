Eskişehir'de kömür rezervi bulundu

İHA'nın haberine göre, kömür rezervinin en yoğun olduğu köylerden Beyazaltın'ın Muhtarı Yüksel Girgin, bölgenin çok hızlı gelişeceğini söyledi. Yıllardır bölgede kömür arayışlarının devam ettiğini ve sonunda Türkiye'ye 50 yıl yetebilecek kadar bir rezervin bulunduğunu belirten Girgin, "2016'nın son aylarında sondajlar bitti, projeler hazırlandı.

Büyük bir ihtimalle de önümüzdeki yıl projelendirilip çalışmaya başlayacaklar. Ben tabi Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile geçen sene görüştüğümde, Türkiye'nin şuandaki teknolojiyle 50 yıl yetecek kömür rezervi olduğu, en büyük linyit kömürü rezervi olduğunu, bana o zamanki Kömür İşletmeleri Genel Müdürü söylemişti" dedi.

"BÜYÜK BİR GÖÇ GELECEĞİNİ TAHMİN EDİYORUM"

Bölgeden giden göçlerin geri döneceğini tahmin eden Muhtar Girgin, termik santrallerin artık bir zararının olmadığını söyledi. Girgin, "Termik santraller biliyorsunuz artık teknoloji ile kuruluyor. Enerji bakanımızda 2019'da artık filtreleri değiştirsinler diye gün verdi. Buraya kurulacak termik santral de aldığım istihbarata göre son teknoloji ile kurulacak bir termik santraldir. Artık o teknoloji ile yapılan filtreler insan sağlığına ve doğaya hiç zarar vermeden elektrik üretilebileceğini söylediler. İnşallah bu yöndedir. Ama tabi en büyük rıza insan kaynağı. Bizim için göç doğacak. Çünkü mahallelerimiz köylerimiz boşaldı. İnşallah büyük bir yatırım olursa bizim o bölgeye büyük bir göç geleceğini tahmin ediyorum" diye konuştu.

"KAPALI BİR SİSTEMDE ÇALIŞACAĞI İÇİN DOĞAYA HİÇ ZARAR VERMEYECEK"

Termik santral ile Türkiye'nin ve Eskişehir'in kalkınacağını belirten Girgin, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Ülkeye elektrik üretecek. Benim tahminime göre 2 bin 500 ile 4 bin megakilowatlık diyorlar. Teknolojinin tam ölçüsünü bilmiyorum. Türkiye'nin en büyük termik santrali olacağını söylediler. Oda bölgemizi ve Eskişehir'i çok büyük kalkındıracağına inanıyorum.

Şu anda Türkiye'nin 50 yıllık ihtiyacını karşılayacağını ve yerin 350 metre altında kapalı bir işletme ile çalışılacak. Doğaya zarar vermeden yapılacak. Çünkü Alpu Ovası falan gidecek diyorlar da ora gitmeyecek. Birkaç gün baktım, televizyonlarda gördüm. Böyle bir şey olmayacak. Kapalı bir sistemde çalışacağı için doğaya hiç zarar vermeyecek."

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