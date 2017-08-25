Çine Hidrelektrik Santrali İhalesi'nde son durum

ÖİB'den yapılan yazılı açıklamada, Elektrik Üretim AŞ'ye ait 46,26 megavat kurulu güce sahip Çine HES ve bu santral tarafından kullanılan taşınmazların özelleştirme ihalesine katılmak için 24 Ağustos Perşembe günü mesai bitimine kadar teklif verildiği duyuruldu.

Çine HES ve taşınmazların özelleştirilmesi amacıyla açılan ihaleye teklif veren firmalar şunlar:

1. Altek Alarko Elektrik Santralları Tesis İşletme ve Ticaret AŞ

2. İş-Kaya İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ

3. Demars İnşaat Turizm Ticaret Ltd. Şti.

Çine Hidrelektrik Santrali

Çine Hidrelektrik Santrali ihalesi