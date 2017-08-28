Türkiye'de üç yeni çöp gazı santraline yeni biyogaz teknolojisi

ITC Genel Müdürü Erdoğan Göğen, “Çöp gazı tesislerimizdeki organik sebze, meyve ve bahçe atıkları, Antalya, Eskişehir ve Alanya'daki evsel atıkların yüzde 50'den fazlasını oluşturuyor. Üç tesis toplamda civar konutlardan yıllık 1.387.000 ton şehirsel atık işleyecek. GE’nin kendini kanıtlamış, Jenbacher biyogaz motorları, karbondioksit salınımlarını azaltmamıza imkan tanırken, organik atığın ısıya ve elektriğe dönüştürülmesinde sıfır atık hedefimize ulaşmamızı sağlayacak” dedi.

Göğen, "Ankara'daki Mamak Entegre Katı Atık Yönetimi tesisinin serasında da benzer olarak domates ve çilek yetiştirilmesi için ısıdan yararlanılıyor. Böylece Ankara sakinleri, Mamak atık gömme tesisinin dezavantajlarından etkilenmek yerine, yeni bir sebze ve meyve tedarikçisi kazanmış oldu." dedi.

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

Bu yeni üç çöp gazı tesisi, organik atıkları yenilenebilir enerjiye ve ısı üretebilen biyogaza dönüştürecek. Üretilen biyogaz, Eskişehir'de dört, Antalya'da dokuz ve Alanya'da üç tane biyogaz motoruna enerji verecek. Ortak Azot Oksit limitinin maksimum %50'sini üretmek üzere yapılandırılmış olan bu motorlar, ülke şebekesine 22 MW elektrik sağlayacak. Bu da üç şehirde yaklaşık 30 bin konuta yetecek kadar elektrik üretileceği anlamına geliyor.

Öte yandan GE, söz konusu tesislere motor çalışma süresini ve verimliliğini artıran ve yaşam döngüsü maliyetlerini azaltan myPlant Varlık Performans Yönetimi (APM) dijital çözümünü de sunacak.

2017 'nin ikinci yarısında gelecek

GE’nin Yerinde Enerji Üretim iş kolu Servis Genel Müdürü Margherita Adragna konuyla ilgili şöyle konuştu:

“Türkiye'nin enerji kullanımının 2030'a kadar %4,5 hızla büyümesi bekleniyor. Bu nedenle yakıt maliyetlerini düşürmenin yolu yüksek verimlilikten geçiyor. Enerji üretim kapasitesi; katı biyokütle, jeotermal, biyogaz ve sanayi atıkları kullanımıyla 200 MW'ın altındayken, ülkenin büyük yenilenebilir kaynak potansiyelinden yararlanmak çok önemli. Jenbacher biyogaz motor teknolojimiz, ITC'nin uygun maliyetli ve çevre dostu bir çözüm yoluyla müşterilerinin artan ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı olacak."

GE’nin Avusturya'da Jenbach’daki Distributed Power tesisinde üretilecek ekipmanın, 2017'nin ikinci yarısında hizmete girmesi bekleniyor.

General Electric