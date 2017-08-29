Dünyanın en büyük enerji şirketi doğuyor

Çin'in en büyük kömür madeni işletmecisi Shenhua Group Corp Ltd, ülkenin en büyük beş enerji üreticisinden biri olan China Guodian Group şirketini satın alarak, 278 milyar dolar değerinde ve dünyanın en büyük enerji dağıtımcısını oluşturacak.

Beijing, borçlu ve verimsiz çalışan kamu enerji sektörünü yenilemeye, bu alandaki şirket sayısına düzen getirmeye ve enerji üretimi alanında rekabet gücüne sahip kuruluşlar yaratmaya çalışıyor.

İki şirketin birkaç aydır birleşme konusunda görüşmeler yürüttüğü biliniyordu.

Guodian-Shenhua birleşmesi dün Çin'in Kamu Varlıkları Denetleme ve Yönetim Komisyonu (SASAC) tarafından açıklandı.

Shenhua'nın grup şirketlerinden China Shenhua Energy Co Ltd tarafından yapılan açıklamada, ana şirketin Guodian'ı bünyesine katacağı ve yeni şirketin adının National Energy Group olacağı duyuruldu.

Wood McKenzie'de Asya-Pasifik enerji ve yenilenebilir enerji danışmanı Frank Yu, yeni kuruluşun kurulu kapasitesinin 225 gigawatt'ı aşacağını ve böylece Fransız EDF ve İtalyan Enel'i geride bırakarak dünyanın en büyük enerji ve dağıtım şirketi olacağını söyledi.

Yu, yeni şirketin aynı zamanda, sahip olacağı 33 gigawatt kapasiteyle dünyanın en büyük rüzgar enerjisi üreticisi ve en büyük kömür üreticisi de olacağını söyledi.

National Energy Group

Shenhua Group Corp