Benzin ve motorinde zam bekleniyor

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan (PÜİS) yapılan açıklamaya göre geceyarısından itibaren motorin ve benzinin pompa satış fiyatlarında 7 kuruş artış beklendiği duyuruldu.

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Motorin fiyatları

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5 eylül akaryakıt fiyatları