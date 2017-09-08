Bayramda 1.5 milyar liralık yakıt aldık

AA muhabirinin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) akaryakıt otomasyon sistemi verilerinden derlediği bilgiye göre, 30 Ağustos Çarşamba günü başlayan ve 4 Eylül günü biten 6 günlük tatil boyunca 257,1 milyon litre motorin ve 67,2 milyon litre benzin tüketildi.
Bayram tatiline çıkan vatandaşlar bu sürede 1 milyar 164 milyon 520 bin 268 lirası motorin ve 351 milyon 702 bin 327 lirası da benzin olmak üzere akaryakıt için toplam 1 milyar 516 milyon 222 bin 595 lira harcadı.
Toplam satışların yüzde 79,27'sini motorin, yüzde 20,73'ünü ise benzin satışlarının oluşturduğu tatilde, benzinin litresi ortalama 5,23 lira, motorininki 4,53 liradan satıldı.
EN ÇOK BENZİN ARİFE GÜNÜ SATILDI
Tatil süresince en çok motorin 52 milyon litre ile 30 Ağustos Çarşamba günü, en çok benzin ise 12,6 milyon litre ile 31 Ağustos Perşembeye denk gelen arife gününde satıldı.
Söz konusu dönemde en az akaryakıt satışı 41,1 milyon litre ile Kurban Bayramı'nın birinci günü olan 1 Eylül'de gerçekleşti. Bayramın ilk gününde 31,3 milyon litre motorin ve 9,8 milyon litre benzin satışı yapıldı.
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