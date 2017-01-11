Doğalgaz faturasını düşürmenin yolları

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Enerji sınıfı "A" ve "A+++" olan aygıt ve makineleri tercih edin. Yapılan araştırmalar, en yüksek verimli cihazlar ile en düşük verimli cihazlar arasında yüzde 60 civarında enerji tüketimi farkı olduğunu ortaya koyuyor. Örneğin, enerji verimlilik sınıfı A olan bir buzdolabı, D sınıfı buzdolabına göre yüzde 45, G sınıfı buzdolabına göre yüzde 56 tasarruf sağlıyor.