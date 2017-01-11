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Doğalgaz faturasını düşürmenin yolları

26 Ocak 2016 Salı, 15:39:42

Soğuk kış ayları yaklaştıkça, gündemi en çok meşgul eden konuların başında gelen kabarık doğalgaz faturalarını düşürmenin tek yolu, ısı tasarrufu sağlamaktan geçiyor. İşte doğalgazda tasarruf etmenin yolları

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    AYLIK DOĞALGAZ TÜKETİMİNİZİ BİLİYOR MUSUNUZ?

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    Özellikle kış aylarının gelmesiyle artan doğalgaz faturalarının aile ekonomisine zarar vermemesi amacıyla, daire sakinleri ve apartman yöneticileri Isı Pay Ölçer – Isı Sayacı Sistemine geçmeli. Sistem sayesinde, her bağımsız bölüm tükettiği kadar ödeme yapacağından, başkasının sorumsuzca kullandığı enerji eşit olarak pay edilmeyerek adil paylaştırma sağlanır.

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    Kendi kullandığı kadar ısı ve su bedeli ödeyeceğini bilen daire sakini bireysel ayarlamalar sayesinde, yüzde 15 ila yüzde 45 arasında yakıt tasarrufu sağlayabilir. Isı Pay Ölçer – Isı Sayacı ve Kontrol Sistemleri sayesinde daire başı yaklaşık olarak yılda 300-600 TL arasında tasarruf edilebilir. Doğalgaz tüketimi bina bazında ortalama yüzde 27,5 düşer.

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