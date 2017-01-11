Doğalgaz faturasını düşürmenin yolları

26 Ocak 2016 Salı, 15:39:42 | Güncelleme: 11 Ocak 2017 Çarşamba, 12:49:50
Soğuk kış ayları yaklaştıkça, gündemi en çok meşgul eden konuların başında gelen kabarık doğalgaz faturalarını düşürmenin tek yolu, ısı tasarrufu sağlamaktan geçiyor. İşte doğalgazda tasarruf etmenin yolları
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AYLIK DOĞALGAZ TÜKETİMİNİZİ BİLİYOR MUSUNUZ?
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Özellikle kış aylarının gelmesiyle artan doğalgaz faturalarının aile ekonomisine zarar vermemesi amacıyla, daire sakinleri ve apartman yöneticileri Isı Pay Ölçer – Isı Sayacı Sistemine geçmeli. Sistem sayesinde, her bağımsız bölüm tükettiği kadar ödeme yapacağından, başkasının sorumsuzca kullandığı enerji eşit olarak pay edilmeyerek adil paylaştırma sağlanır.
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Kendi kullandığı kadar ısı ve su bedeli ödeyeceğini bilen daire sakini bireysel ayarlamalar sayesinde, yüzde 15 ila yüzde 45 arasında yakıt tasarrufu sağlayabilir. Isı Pay Ölçer – Isı Sayacı ve Kontrol Sistemleri sayesinde daire başı yaklaşık olarak yılda 300-600 TL arasında tasarruf edilebilir. Doğalgaz tüketimi bina bazında ortalama yüzde 27,5 düşer.
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Doğru uygulamalar ile ülkemizde bulunan toplam 21.662.260 konutta, ülke olarak yıllık yaklaşık 3.8 Milyar Türk Lirası (1 milyar dolar) tassarruf elde etme fırsatı vardır. Şu ana kadar sistemin uygulandığı binalarda yaklaşık 240 milyon TL doğalgaz tasarrufu sağlanmıştır.
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Merkezi sistemle ısıtılan bir binada yaşıyorsanız, ısı tüketiminin ölçüldüğü ve kontrol edildiği sistemlerin kurulması için yöneticinizle görüşün. Kısa ve düzenli aralıklarla otomatik kaydedilen ölçüm verileri ile evinizdeki rutin enerji israfını kolayca tespit edebilirsiniz. Ayrıca, tasarruf çözümlerini gerçek ölçüm verilerine dayandırmak gelişigüzel çözümlere yönelmekten çok daha güvenilir sonuçlar verir. Isı Pay Ölçer – Isı Sayacı Sistemi sayesinde kullanmadığınız enerji için para ödemek zorunda da kalmamış olursunuz.
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PENCERELERİNİZ İLE İLGİLİ ÖNLEMLERİ ALDINIZ MI?
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Cam filmi sayesinde, camlardan giren sıcak hava ve soğuk hava engellenebilir. Duvarlara uygulanan mantolama gibi cam filmi de iç ortamdaki ısıyı önemli ölçüde korumayı sağlar. Özellikle seramik cam filmleri tercih edilirse, hem güneşin zararlı ışınlarından korunulabilir hem de güneş ısısını yüzde 99'a varan oranlarda engelleyerek enerji tasarrufu sağlanabilir.
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PEKİ YA MANTOLAMA?
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Mantolama; kışın sıcak havanın dışarıya çıkmasını, yazın ise sıcak havanın içeriye girmesini engelleyerek enerji tasarrufu sağlar. 2017 yılına kadar alınması yasal zorunluluk haline gelen enerji kimlik belgesi için de öncelikle dış cephe mantolaması şartı aranıyor.
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ODA TERMOSTATI VEYA TERMOSTATİK RADYATÖR VANASI TAKTIRDINIZ MI?
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Oda termostatı veya termostatik radyatör vanası, ısı derecesine göre enerji harcamalarını kontrol altına alır, önemli ölçüde tasarruf sağlar.
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MEVCUT ENERJİ KULLANILABİLİR Mİ?
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Genellikle güneş ışınlarını engellemek için kullanılan panjurlar ortamdaki ısının korunmasına da yardımcı olur.
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EVİMDEKİ BÜYÜK BOŞLUKLAR ENERJİ KAYBINA NEDEN OLUR MU?
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Kapı ve pencerelerdeki aralıkları kapatarak ısı ve serinlik kaybını önleyin. Evinizin pencereleri ahşap çerçeveli ise cam kenarlarının macunlandığından ve çerçevelerde boşluk kalmadığından emin olun. PVC kasa ve doğramalar ısı kaybını önlemek için idealdir. Ahşap kapı ve pencerelerde ise izolasyon bantları ve çıtaları kullanarak yalıtım sağlayabilirsiniz.
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AÇIK RENKLİ YALITICI BOYA YALITIM SAĞLAR MI?
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Evinizin duvarlarında ve çatınızda açık renkli yalıtıcı boya kullanın. Evinizin iç ve dış duvarları ile düz çatılarda ısı iletkenliği düşük olan yalıtımlı açık renk boyaları tercih edin. Böylece yüzde 25'e kadar ısı yalıtımı sağlayabilirsiniz. Ayrıca bu tür boyaların yüksek yansıtma özelliği sayesinde iç mekanlardaki aydınlatma donanımını daha az kullanarak tasarruf yapmış olursunuz.
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PEKİ, TASARRUFLU AMPÜLLER GERÇEKTEN TASARRUF SAĞLAR MI?
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Tüm elektrik ampullerini tasarruflu ampullerle değiştirin. Yapılan araştırmalar, 75 vatlık akkor flamanlı ampuller yerine 15 vatlık tasarruflu ampuller kullanıldığında aynı aydınlatma kalitesinin yüzde 80 daha az enerji tüketimi ile elde edilebildiğini gösteriyor. Üstelik tasarruflu ampuller eski tip ampullere göre sekiz ila on kat daha uzun ömürlü.
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"A" ve "A+++" ÜRÜNLERLE NE KADARLIK BİR TASARRUF SAĞLAR?
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Enerji sınıfı "A" ve "A+++" olan aygıt ve makineleri tercih edin. Yapılan araştırmalar, en yüksek verimli cihazlar ile en düşük verimli cihazlar arasında yüzde 60 civarında enerji tüketimi farkı olduğunu ortaya koyuyor. Örneğin, enerji verimlilik sınıfı A olan bir buzdolabı, D sınıfı buzdolabına göre yüzde 45, G sınıfı buzdolabına göre yüzde 56 tasarruf sağlıyor.
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TERMOSTATİK VANA KULLANIN
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Günümüzde tüm radyatörlerde termostatik vanaların kullanılması doğru bir tercih. Günümüzde tüm radyatörlerde termostatik vanaların kullanılması doğru bir tercih.
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Elle kumanda edilen radyatör vanaları, sadece aç/kapa yapabildikleri için ortam sıcaklıklarını sabit tutamıyor. Özellikle gaz sensörlü termostatik radyatör vanaları %35’e kadar tasarruf sağlıyor.
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Termostatik vanalar bir kış döneminde yatırımını amorti edip uzun yıllar tasarrufu bütçeye ek gelir olarak katkıda bulunuyor, üstelik bunu konfor avantajıyla yapıyor.
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GECELERİ SICAKLIĞI 5 DERECE AZALTIN
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Kışın ısı tasarrufu yaparken başlangıç olarak; ortam sıcaklığının evde bulunulmadığı ve uyku süresince, normal sıcaklıklardan da düşük ayarlanması gerekiyor.
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Isıtma ihtiyacı olmayan zamanlarda, geceleri normal konfor sıcaklığından 5 – 7 ºC daha düşük tutulması da tasarruf sağlıyor.
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KOMBİYİ TAMAMEN KAPATMAYIN
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Isıtma sisteminin tamamen kapatılması ortamdaki mobilya, duvar gibi tüm cisimlerin yüzeylerinin yeniden ısıtılması gerekeceğinden, amaçlananın tam tersi, daha fazla enerji sarfiyatına neden oluyor.
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EVDE TEK ODAYI ISITMAYIN
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Kaloriferli ısıtma sistemlerinde bile evin sadece tek bir odasının ısıtılmasının yanlış. Sıcak odaya bitişik olan diğer odalarda temas yüzeylerinin enerji kayıpları oluşuyor. Aynı zamanda hiç ısıtma olmadığında bina yapısı ve malzemeler zarar görüyor.
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1 DERECE YÜZDE 6 ENERJİ DEMEK
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Ortam sıcaklığındaki her 1 ºC artışın yüzde 6 daha fazla enerji sarfiyatı anlamına geldiği göz önüne alınınca, gereksiz ısınmanın engellenmesi sayesinde, yüzde 30’a varan oranlarda enerji tasarrufu sağlanıyor.
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HAVALANDIRILAN EV DAHA KOLAY ISINIYOR
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Konforlu ısıtmanın bir diğer koşulu ise ortamların havalandırılması. Ortam havalandırılmadığı zaman, iç havadaki nem oranı arttığı için, ortamların ısıtılması ve konfor şartlarının sağlanması daha da zorlaşıyor. Günde en az bir kez tüm pencere ve kapıların açılarak havalandırılması gerekiyor.
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Ayrıca; sıcaklığın içeride kalması için geceleri perdelerin kapalı olması enerji tasarrufu sağlar. Odada sıcaklığın artması halinde pencereleri açmak yerine radyatör musluğunu kısın.
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Bacalı cihazları dolapların içerisine yerleştirmeyin. Bu durum cihazların ortamdan yanma havası almasını engeller ve yanma verimi düşer.
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Radyatörlerinizde termostatik vanalar kullanın. Bu sayede yakıt tüketiminde tasarruf sağlanır. Petek arkasına panel konulabilir.
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Binalarda radyatör arkaları daha fazla ısı kaybına neden olur. Buralara ısı yalıtım levhası konulmalı. Kullanılmayan çatı aralarında çatı şiltesi döşenebilir.
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Alçı plaka kaplı taşyünü levha veya camyünü ile duvarlar içten hızlı ve ekonomik şekilde yalıtılabilir. Tesisatlarda uygulanacak camyünü prefabrik boru ve vana ceketi uygulamaları, ısı kayıplarını azaltır.