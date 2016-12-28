İŞ-YAŞAM
İşte FETÖ'den tutuklanan ve gözaltında olan işadamlarının listesi
20 Ağustos 2016 Cumartesi, 10:55:03 | Güncelleme: 28 Aralık 2016 Çarşamba, 10:15:59
Türkiye genelinde Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) mali yapılanmasına yönelik operasyonlar sürüyor
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FETÖ'DEN TUTUKLANAN VE GÖZALTINA ALINAN İŞADAMLARI
İşte FETÖ operasyonundan aranan, gözaltında olan ve tutuklanan işadamlarının tam listesi...
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Aynes Gıda-Aynes Süt'ün sahibi Nevzat Serin - Tutuklandı
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Şanlıurfa'da müteahhit Halil G., - Tutuklandı
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İsmail Canan - Serbest bırakıldı
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Seyitoğlu Baklavaları'nın büyük ortağı Mustafa Seyitoğlu - Tutuklandı
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TUSKON Başkanı Rızanur Meral - Aranıyor
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İşadamı Abdullah Büyük- Tutuklandı
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Koza Holding YKB Akın İpek - Aranıyor
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Aydınlı Grup YKB Ömer Faruk Kavurmacı - Tutuklandı
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İhlas Holding CEO’su Cahit Paksoy - Tahliye edildi
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Boydak Holding eski YKB Hacı Boydak - Tutuklandı
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Boydak Holding eski CEO’su Memduh Boydak - Tutuklandı
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Boydak Holding eski YK üyesi İlyas Boydak - Tutuklandı
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Boydak Holding eski YK üyesi Bekir Boydak - Tutuklandı
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Boydak Holding eski YK üyesi Şükrü Boydak - Tutuklandı
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Bakpiliç'in sahibi Mehmet Hanifi Bak Tutuklandı
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Savcılar Market YKB Harun Savcı - Tutuklandı
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İzmir İşadamları Derneği Başk. Resul Seçilmiş - Tutuklandı
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Petkim eski Genel Müdürü Sadettin Korkut - Tutuklandı
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Şentürkler Holding YKB Sami Şentürk - Tutuklandı
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Tozlu.com sahibi Hüseyin Tozlu - Tutuklandı
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Uğur Derin Dondurucu Mehmet Takmaklı - Tutuklandı
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Uğur Derin Dondurucu Ali Takmaklı - Tutuklandı
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25
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Uğur Derin Dondurucu Ünal Takmaklı - Tutuklandı
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Naksan Holding YKB Cahit Nakıboğlu - Tutuklandı
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27
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Naksan Holding YK üyesi Taner Nakıboğlu - Tutuklandı
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ATSO eski Başkanı İzzet Bayar - Tutuklandı
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Gaziantep Tic. Od. Mec. Başk. Ali Yener - Tutuklandı
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Faruk Güllüoğlu Bak. sahibi Faruk Güllü - Tutuklandı
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Akfa Holding YKB Fatih Aktaş - Tutuklandı
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Fi Yapı YKB Fikret İnan - Tutuklandı
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Kırıkkale Tic. ve San. Od. Başk. Ekrem Gök - Tutuklandı
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Karakaş Atlantis Kuyum. YKB Kamil Karakaş - Tutuklandı
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Güllüoğlu Bak. sahibi Nejat Güllü - Serbest bırakıldı
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Boydak Holding YKB Mustafa Boydak - Gözaltında
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Kavuklar Şirketler Grubu Başk. Abdullah Kavuk - Gözaltında
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İGB yazılım firması ortağı Hasan Sayın - Gözaltında
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İGB yazılım firması ortağı İbrahim Sayın - Gözaltında
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İGB yazılım firması ortağı İbrahim Sayın - Gözaltında
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Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz - Serbest bırakıldı
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TİM Başkanvekili Mustafa Çıkrıkçıoğlu - Serbest bırakıldı
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Eroğlu Holding YKB Nurettin Eroğlu - Serbest bırakıldı
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Aydınlı Grup Onursal Başk. Mustafa Şevki Kavurmacı - Serbest bırakıldı
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Aydın Holding (A101) YKB Turgut Aydın Serbest bırakıldı
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Tavuk Dünyası küçük ortağı Taylan Kaya - Serbest bırakıldı
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Abalıoğlu Yem YKÜ Baha Abalıoğlu - Serbest bırakıldı
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Sönmez Holding YKB Celal Sönmez - Serbest bırakıldı