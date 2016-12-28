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İŞ-YAŞAM

İşte FETÖ'den tutuklanan ve gözaltında olan işadamlarının listesi

20 Ağustos 2016 Cumartesi, 10:55:03

Türkiye genelinde Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) mali yapılanmasına yönelik operasyonlar sürüyor

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    FETÖ'DEN TUTUKLANAN VE GÖZALTINA ALINAN İŞADAMLARI

    İşte FETÖ operasyonundan aranan, gözaltında olan ve tutuklanan işadamlarının tam listesi...

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    Aynes Gıda-Aynes Süt'ün sahibi Nevzat Serin - Tutuklandı

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    Şanlıurfa'da müteahhit Halil G., - Tutuklandı

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YORUMLAR 4
  • Misafir 58 dakika önce
    İnşallah bir de bunların ürünlerinin satışını yapan marketler elden geçer. Şimdiden her türlü tedbiri almışlardır ya olsun, Devletin gözünden hiç bir şey kaçmaz.
  • Misafir 14 Aralık 2016 Çarşamba 09:33
    taylan kaya şarkıcı değilmiydi ya
  • Misafir 19 Kasım 2016 Cumartesi 17:42
    Sadece 53mü?
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