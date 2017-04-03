İŞ-YAŞAM
Anadolu'nun en büyük şirketleri
05 Ekim 2016 Çarşamba, 11:39:54 | Güncelleme: 03 Nisan 2017 Pazartesi, 17:54:25
Ekonomist Dergisi, 3 büyük il dışında Anadolu'nun en büyük şirketlerini açıkladı. İşte en fazla satış yapan Anadolu Kaplanları...
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1
1
|
100
100 Çınar Boru Profil (Zonguldak)
Ciro (TL): 493.503.570
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2
2
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100
99 Altın Ateş Kimya (Hatay)
Ciro (TL): 494.400.927
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3
3
|
100
98 Süper Film Ambalaj (Gaziantep)
Ciro (TL): 507.165.512
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4
4
|
100
97 Özgün Gıda (Trabzon)
Ciro (TL): 508.399.777
-
5
5
|
100
96 Tosyalı Demir Çelik (Hatay)
Ciro (TL): 511.525.555
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6
6
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100
95 Koç Haddecilik Tekstil (Hatay)
Ciro (TL): 515.903.475
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7
7
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100
94 Hasçelik Kablo (Kayseri)
Ciro (TL): 520.343.048
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8
8
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100
93 Özyılmaz Fındık (Samsun)
Ciro (TL): 522.305.045
-
9
9
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100
92 AVNET Technology Solutions (Gaziantep)
Ciro (TL): 522.563.808
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10
10
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100
91 Seval Kablo (Denizli)
Ciro (TL): 524.681.396
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11
11
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100
90 Adopen Plastik (Antalya)
Ciro (TL): 536.993.154
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12
12
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100
89 Kadooğlu Yağ Sanayi (Gaziantep)
Ciro (TL): 540.653.015
-
13
13
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100
88 AGT Ağaç Sanayi (Antalya)
Ciro (TL): 545.250.947
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14
14
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100
87 Orta Anadolu Ticaret ve Sanayi (Kayseri)
Ciro (TL): 546.044.952
-
15
15
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100
86 Teklas Kauçuk Sanayi (Kocaeli)
Ciro (TL): 550.741.165
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16
16
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100
85 Menderes Tekstil (Denizli)
Ciro (TL): 554.250.891
-
17
17
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100
84 İmbat Madencilik (Manisa)
Ciro (TL): 554.573.563
-
18
18
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100
83 Oba Makarnacılık (Gaziantep)
Ciro (TL): 562.589.605
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19
19
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100
82 Elita Gıda (Adana)
Ciro (TL): 562.799.047
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20
20
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100
81 Coşkunöz Metal (Bursa)
Ciro (TL): 564.570.616
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21
21
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100
80 Koç Çelik Sanayi (Osmaniye)
Ciro (TL): 565.914.887
-
22
22
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100
79 Yeşim Satış Mağazaları (Bursa)
Ciro (TL): 571.096.480
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23
23
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100
78 Kılıç Deniz Ürünleri (Muğla)
Ciro (TL): 572.558.451
-
24
24
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100
77 Çekok Gıda (Kocaeli)
Ciro (TL): 581.984.637
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25
25
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100
76 Aunde Teknik Tekstil Sanayi (Bursa)
Ciro (TL): 586.929.620
-
26
26
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100
75 İlhan Demir Çelik (Hatay)
Ciro (TL): 593.683.390
-
27
27
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100
74 Çimko Çimento (Gaziantep)
Ciro (TL): 599.663.641
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28
28
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100
73 Hasçelik Sanayi (Kayseri)
Ciro (TL): 605.221.075
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29
29
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100
72 Aydem Elektrik Dağıtım (Denizli)
Ciro (TL): 607.481.600
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30
30
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100
71 Boyteks (Kayseri)
Ciro (TL): 608.157.642
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31
31
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100
70 Bereket Enerji (Denizli)
Ciro (TL): 608.187.329
-
32
32
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100
69 BEST A.Ş. (Balıkesir)
Ciro (TL): 610.082.983
-
33
33
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100
68 Mescier Demir Çelik (Karabük)
Ciro (TL): 612.227.811
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34
34
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100
67 Bifa Bisküvi (Karaman)
Ciro (TL): 622.533.212
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35
35
|
100
66 Başak Metal Ticaret (Denizli)
Ciro (TL): 623.235.522
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36
36
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100
65 Aşkale Çimento (Erzurum)
Ciro (TL): 635.467.569
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37
37
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100
64 Adese Alışveriş Merkezleri (Konya)
Ciro (TL): 636.331.154
-
38
38
|
100
63 Merinos Halı (Gaziantep)
Ciro (TL): 653.218.913
-
39
39
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100
62 Kipaş Mensucat (K. Maraş)
Ciro (TL): 658.864.782
-
40
40
|
100
61 Aynes Gıda (Denizli)
Ciro (TL): 665.981.427
-
41
41
|
100
60 Sadık Group (Denizli)
Ciro (TL): 687.187.502
-
42
42
|
100
59 Nuh Çimento (Kocaeli)
Ciro (TL): 696.166.726
-
43
43
|
100
58 Matlı Yem Sanayi (Bursa)
Ciro (TL): 728.144.414
-
44
44
|
100
57 Aves Enerji Yağ ve Gıda (Mersin)
Ciro (TL): 730.200.933
-
45
45
|
100
56 Beşler Makarna (Gaziantep)
Ciro (TL): 743.687.581
-
46
46
|
100
55 Tırsan Treyler Sanayi (Sakarya)
Ciro (TL): 747.837.767
-
47
47
|
100
54 Beyçelik Gestamp Kalıp (Bursa)
Ciro (TL): 748.511.935
-
48
48
|
100
53 Doğuş Çay (Ordu)
Ciro (TL): 750.859.545
-
49
49
|
100
52 Gelecek Otomotiv (Diyarbakır)
Ciro (TL): 752.098.887
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50
50
|
100
51 Galeri Kristal Turizm İnşaat (Antalya)
Ciro (TL): 770.566.941
-
51
51
|
100
50 Lidersan Sağlık (Gaziantep)
Ciro (TL): 780.254.430
-
52
52
|
100
49 Fasdat Gıda (Kocaeli)
Ciro (TL): 825.552.897
-
53
53
|
100
48 Merkez Çelik Sanayi (Kayseri)
Ciro (TL): 831.449.190
-
54
54
|
100
47 Kocaer Haddecilik (Denizli)
Ciro (TL): 838.893.681
-
55
55
|
100
46 Biskot Bisküvi (Karaman)
Ciro (TL): 840.027.053
-
56
56
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100
45 Tusaş Motor Sanayi (Eskişehir)
Ciro (TL): 841.005.841
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57
57
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100
44 Şölen Çikolata (Gaziantep)
Ciro (TL): 843.242.151
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58
58
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100
43 Sanko Pazarlama (Gaziantep)
Ciro (TL): 853.288.885
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59
59
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100
42 Siyam Petrolcülük (Mersin)
Ciro (TL): 856.861.724
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60
60
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100
41 Durak Fındık Sanayi (Ordu)
Ciro (TL): 894.378.857
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61
61
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100
40 Yeşilyurt Demir Çelik (Samsun)
Ciro (TL): 895.330.613
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62
62
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100
39 Has Otomotiv Yatırım (Hatay)
Ciro (TL): 905.031.284
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63
63
|
100
38 Sanko Dış Ticaret (Gaziantep)
Ciro (TL): 905.098.837
-
64
64
|
100
37 Petlas Lastik Sanayi (Kırşehir)
Ciro (TL): 911.100.105
-
65
65
|
100
36 Beypi Tarımsal Üretim (Bolu)
Ciro (TL): 930.178.649
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66
66
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100
35 Kayseri Şeker Fabrikası (Kayseri)
Ciro (TL): 968.224.910
-
67
67
|
100
34 Özdilek Alışveriş Merkezleri (Bursa)
Ciro (TL): 984.160.084
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68
68
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100
33 Boytaş Mobilya ((FETÖ operasyonunda TMSF'ye devredildi)) (Kayseri)
Ciro (TL): 1.007.727.978
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69
69
|
100
32 Tezcan Galvanizli Yapı Elemanları (Kocaeli)
Ciro (TL): 1.014.180.055
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70
70
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100
31 Karsan Otomotiv (Bursa)
Ciro (TL): 1.026.071.041
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71
71
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100
30 Erpiliç Entegre Tavukçuluk (Bolu)
Ciro (TL): 1.036.074.539
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72
72
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100
29 Ulusoy Un Sanayi (Samsun)
Ciro (TL): 1.045.645.115
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73
73
|
100
28 Balpet Petrol Ürünleri (Mersin)
Ciro (TL): 1.047.480.348
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74
74
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100
27 Keskinoğlu Tavukçuluk (Manisa)
Ciro (TL): 1.054.720.624
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75
75
|
100
26 Gülsan Sentetik Dokuma (Gaziantep)
Ciro (TL): 1.055.807.773
-
76
76
|
100
25 Ağaçlı Otomotiv Gıda (Aksaray)
Ciro (TL): 1.099.810.307
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77
77
|
100
24 Şenpiliç Gıda (Sakarya)
Ciro (TL): 1.128.347.990
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78
78
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100
23 Sasa Polyester (Adana)
Ciro (TL): 1.149.740.019
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79
79
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100
22 Naksan Plastik (FETÖ operasyonunda TMSF'ye devredildi) (Gaziantep)
Ciro (TL): 1.166.613.817
-
80
80
|
100
21 Köksan Pet ve Plastik Ambalaj (Gaziantep)
Ciro (TL): 1.168.441.966
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81
81
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100
20 HES A.Ş. (Kayseri)
Ciro (TL): 1.214.981.969
-
82
82
|
100
19 Namet Gıda (Kocaeli)
Ciro (TL): 1.225.593.673
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83
83
|
100
18 Altunkaya İnşaat Nakliyat (Gaziantep)
Ciro (TL): 1.229.978.815
-
84
84
|
100
17 Arbel Bakliyat (Mersin)
Ciro (TL): 1.265.639.000
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85
85
|
100
16 Aknur Döviz Altın Ticaret (Bursa)
Ciro (TL): 1.553.363.567
-
86
86
|
100
15 Abalıoğlu Yem (Denizli)
Ciro (TL): 1.693.489.000
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87
87
|
100
14 Sanko Tekstil (Gaziantep)
Ciro (TL): 1.743.270.207
-
88
88
|
100
13 Aydem Elektrik (Denizli)
Ciro (TL): 1.784.390.591
-
89
89
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100
12 Sütaş (Bursa)
Ciro (TL): 1.886.569.422
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90
90
|
100
11 Yolbulan Baştuğ Metalurji (Osmaniye)
Ciro (TL): 1.939.690.630
-
91
91
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100
10 Banvit (Balıkesir)
Ciro (TL): 2.001.062.565
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92
92
|
100
9 Kroman Çelik Sanayi (Kocaeli)
Ciro (TL): 2.038.256.886
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93
93
|
100
8 Konya Şeker Sanayi (Konya)
Ciro (TL): 2.164.112.450
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94
94
|
100
7 Kardemir (Karabük)
Ciro (TL): 2.219.961.791
-
95
95
|
100
6 Erbakır (Denizli)
Ciro (TL): 2.339.355.000
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96
96
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100
5 Sarkuysan (Kocaeli)
Ciro (TL): 2.555.835.189
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97
97
|
100
4 Eti Gıda (Eskişehir)
Ciro (TL): 2.672.130.313
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98
98
|
100
3 Yıldız Entegre Ağaç Sanayi (Kocaeli)
Ciro (TL): 2.784.677.162
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99
99
|
100
2 Tosçelik Profil (Hatay)
Ciro (TL): 3.010.691.821
-
100
100
|
100
1 Tiryaki Agro Gıda (Gaziantep)
Ciro (TL): 3.507.457.334