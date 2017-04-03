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Anadolu'nun en büyük şirketleri

05 Ekim 2016 Çarşamba, 11:39:54

Ekonomist Dergisi, 3 büyük il dışında Anadolu'nun en büyük şirketlerini açıkladı. İşte en fazla satış yapan Anadolu Kaplanları...

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    100 Çınar Boru Profil (Zonguldak)

    Ciro (TL): 493.503.570

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