İŞ-YAŞAM
İşte İstanbul Yeni Havalimanı'nın ödüllü kulesi
06 Ekim 2016 Perşembe, 09:41:41 | Güncelleme: 02 Ağustos 2017 Çarşamba, 11:46:56
Yolcu kapasitesi itibarıyla dünyanın en büyük havacılık merkezi olacak İstanbul Yeni Havalimanı'nın Hava Trafik Kontrol Kulesi'nin son görüntüleri de ortaya çıktı. Kule, İstanbul'un simgesi haline gelen ve Türk tarihinde kültürel öneme sahip lale figüründen esinlendi. Hava Trafik Kontrol Kulesi'nin kaba inşaat işleri tamamlanarak cephe ve çatı kaplama işlerine geçildi
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Yolcu kapasitesi itibarıyla dünyanın en büyük havacılık merkezi olacak 29 Ekim 2018'de açılması planlanan İstanbul Yeni Havalimanı'nın Hava Trafik Kontrol Kulesi'nin yeni görüntüleri de ortaya çıktı.
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Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre, kule ‘lale' çiçeğinden esinlenerek tasarlarken, yeni havalimanını kullanacak tüm yolcuların görebileceği eliptik bir kule içeriyor.
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Hava Trafik Kontrol Kulesi'nin kaba inşaat işleri tamamlanarak cephe ve çatı kaplama işlerine geçildi. Kule, İstanbul'u temsil eden en önemli simgelerden olmaya aday.
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17 KATLI KULE 90 METRE OLACAK
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Pininfarina ve Aecom tarafından tasarlanan İstanbul Yeni Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi, 90 metre yüksekliğinde ve 17 katlı olacak.
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Chicago Athenaeum Mimarlık ve Dizayn Müzesi ve Mimari Sanat Tasarımı ve Kentsel Araştırmalar Avrupa Merkezi tarafından verilen "2016 Uluslararası Mimarlık Ödülü" kazanan kule "lale" figürünü taşıyacak.
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Toplamda 6 bin 85 metrekarelik inşaat alanına sahip olacak kulede 16 kişilik personel için çalışma imkanı sağlanacak. Kontrol katlarında yansıma ve akustik konforun dikkate alındığı ve 360 derece görüş olanağı sağlayan cam cephe sistemi yapılacak.
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KONTROLÖRLER İÇİN HERŞEY DÜŞÜNÜLDÜ
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Kulede yemekhane, spor salonu, ofisler, dinlenme odaları, seminer salonu ve toplantı odaları yer alacak.Uçaklar iniş yaptıktan sonra park pozisyonuna kadar, follow-the-green konsepti adı verilen yerdeki ışıkların yönlendirmesi ile hareket edecek.
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Ayrıca kontrolörler, artık tek bir ana ekrandan tüm bilgileri görebilecek olup her türlü işlemi ve iletişimi bu ana ekran üstünden yapabilecekler.
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ŞİMDİDEN 30 BİN ÇALIŞANI VAR
Öte yandan Bakan Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul yeni havalimanının inşaatı çalışmalarını değerlendirdi.
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Havalimanı inşaatında çalışmaların en yoğun seviyeye ulaştığı yaz ayları için konulan 30 bin çalışan hedefine ulaşıldığını söyleyen Arslan, "Sürdürülebilirlik anlamında en önemli referanslardan biri olan Envision sertifikasına başvuru yapıldı ve kayıt süreci tamamlandı. Sertifika ile İstanbul yeni havalimanı, Kuzey Amerika dışında belgeyi alan ilk altyapı projesi olacak." diye konuştu.
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Dünyanın sıfırdan yapılan tek çatı altındaki en büyük havalimanı olacak İstanbul yeni havalimanında yeni bir dönüm noktasının daha tamamlandığını dile getiren Arslan, 25 Temmuz itibarıyla 30 bin 66 çalışan ile İstanbul’un dünyaya açılan kapısı olacak havalimanı inşaatının tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.
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Arslan, 2017 başında konulan 30 bin çalışan hedefinin de geçildiğini belirterek, şöyle devam etti:
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"Yaz aylarında çalışan sayısının 30 bine çıkarılması hedeflenmişti. Büyük bir memnuniyetle temmuz ayı itibarıyla bu hedefimize ulaştığımızı belirtmek istiyorum. Yoğun yaz yağmurlarına rağmen şu an çalışmalar artan bir ivmeyle devam ediyor. Sıradaki hedef de kısa süre içinde çalışan sayısını 35 bin seviyesine ulaştırmak. Havalimanı tamamlanınca doğrudan ve dolaylı istihdam sayısının ise 225 bine çıkacağını öngörüyoruz."
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Altyapı projelerinin çevresel, sosyal ve ekonomik etkilerini değerlendiren Sürdürülebilir Altyapı Enstitüsünün Envision Sürdürülebilirlik Sertifikasına başvurulduğunu anlatan Arslan, "Dünya çapında prestij sahibi sertifikayı almaya hak kazanan Kuzey Amerika dışındaki ilk ve dünyada en büyük altyapı projesi İstanbul yeni havalimanının olacağını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
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Arslan, 29 Ekim 2018'de açılması planlanan havalimanı projesinin yüzde 57'sinin tamamlandığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:
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"Terminal binası çelik çatı işleri büyük ölçüde tamamlanırken, terminal ana blok cephe ve çatı kaplama işlerine de başlandı. Bagaj sistemi inşaatında yüzde 65’lik ilerleme katedilirken 28 körüğün (yolcu köprüsü) montaj işlemlerine start verildi. 300’ün üzerinde asansör, yürüyen merdiven ve yürüyen bant ekipmanı sahaya getirilerek montajlarına başlandı.
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Hava Trafik Kontrol Kulesi'nin kaba inşaat işleri tamamlanarak cephe ve çatı kaplama işlerine geçildi. Kule, İstanbul’u temsil eden en önemli simgelerden olmaya aday. Bunların yanı sıra havalimanı inşaatında 3 bin 750 metre uzunluğunda ve 60 metre genişliğinde yapılan birinci pist ve bağlantılı taksi yollarının asfalt kaplama işlerinde de sona gelindi."
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Bakan Arslan, havalimanın açılışında devreye girecek 4 bin 100 metre uzunluğunda, 60 metre genişliğindeki ikinci pist ve bağlantılı taksi yollarının ise toprak işleri devam ederken, bazı kesimlerinde eş zamanlı alt temel çalışmalarına başlandığını anlatarak, terminal önündeki büyük apronda beton kaplama işlerinin devam ettiğini sözlerine ekledi.
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BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM ÜÇÜNCÜ HAVALİMANININ SON HALİNİ İNCELEDİ
Öte yandan Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul'da çalışmaları devam eden 5 projeyi, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'la birlikte havadan inceledi. Başbakan Binali Yıldırım, "Şu haliyle havalimanının yüzde 55'i tamamlandı. Önümüzdeki yılın 29 Ekim'inde tamamen bitmiş ve hizmete alınmış olacak" dedi.
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"OBA" helikopteri ile yapımı devam eden dev projeleri havadan inceleyen Yıldırım'a, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş eşlik etti.
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"İLK ETAPTA 90 MİLYON YOLCU"
İlk olarak 150 milyon yolcu kapasitesiyle dünyanın en büyük havalimanı olacak İstanbul Yeni Havalimanı inşaat sahasını inceleyen Başbakan Yıldırım, havalimanı siluetinin ortaya çıktığını söyledi. İlk bölümün önümüzdeki yıl tamamlanacağını açıklayan Yıldırım, "Dünyanın en büyük havalimanı inşaatını havadan izleme, inceleme imkanı bulduk. Aşağı yukarı havaalanının silueti ortaya çıkmış durumda." diye konuştu.
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Başbakan Yıldırım, dünyanın sayılı projeleri arasında yer alan üçüncü havalimanının ilk etapta 90 milyon yolcuya hizmet vereceğini vurgulayarak, şöyle konuştu:
"İlk faz bile dünyadaki en büyük havalimanının ölçeği kadar, hatta daha üzerinde. Dolayısıyla bu havalimanımızın devreye girmesiyle ülkemiz; Afrika, Avrupa, Ortadoğu ve Asya'nın havacılıkta buluşma noktası haline geliyor ve havacılığın merkezi oluyor. Tabii ki bu, bölge ekonomisine, küresel ekonomiye bambaşka bir boyut kazandıracak"
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ÜÇÜNCÜ HAVALİMANI'NI İNŞAATINDAN SON KARELER
İstanbul Yeni Havalimanın dört etapta tamamlanması planlanıyor.
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Dünyanın en büyük havalimanı olacak 150 milyon yolcu kapasiteli İstanbul Yeni Havalimanı'nda inşaat çalışmalarının yüzde 52.5'u Ramazan ayı içerisinde tamamlanmıştı.
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Havalimanın yolcu bilgilendirme ekranlarının testleri yapılırken, asansör ve körüklerin montajına da başlandı.
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440 BİN TON DEMİR KULLANILDI
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Başbakan Binali Yıldırım'ın 3. havalimanı işçileriyle bir araya geldiği iftar programında yaptığı konuşmada, Başbakan Yıldırım'a katılımlarından dolayı teşekkür etti.
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Projenin yapıldığı yer hakkında bilgi veren Bakan Arslan, Türkiye'nin havacılık sektöründe son 14 yılda önemli mesafe katettiğini vurguladı.
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İGA Havalimanı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz de inşaatta gelinen son nokta hakkında bilgi verdi.
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Cengiz, 400 milyon metreküp bataklığı söküp attıklarını, proje kapsamında 40 milyon metreküp kaya dolgu yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:
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200 milyon metreküp dolgu ve toplam 800 milyon metreküp hafriyat yaptık. Birinci pistimizin asfalt işlemlerini tamamlamak üzereyiz, ikinci pistimizi de yıl sonunda bitireceğiz. Üst yapı anlamında dünyanın en büyük terminalini yapıyoruz.
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Terminal kısmının kaba inşaatını bitirdiğimiz projenin genelinde, 3 milyon metreküp beton döküp, 440 bin ton da inşaat demiri kullanmış bulunuyoruz.
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Buna ilaveten, çatı çeliğini bitirmek üzere olduğumuz ana terminal başta olmak üzere 110 bin ton yapısal çeliğin alımını yapıp, büyük bir kısmının da imalat ve montajını bitirdik.
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Dün itibarıyla bagaj sistemi testlerine başladık.
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Dış cephe ve çatı kaplama işlerini en kısa sürede bitireceklerini aktaran Cengiz, ince işlerin de hızlı şekilde devam ettiğini anlattı.
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"Mayıs sonu itibarıyla 3,8 milyar euro kaynak aktardığımız projemizin bugün itibarıyla yüzde 55'ini bitirmiş durumdayız" diyen Cengiz, bugün itibarıyla 27 binin üzerinde çalışan sayısının yaz bitmeden 30 binlere çıkacağını duyurdu.
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GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ÜÇÜNCÜ HAVALİMANI İLE İLGİLİ HABERLER VE FOTOĞRAFLAR
Hava Trafik Kontrol Kulesinin kaba inşaatının tamamlandığı havalimanında bir numaralı pistin tüm taksi yollarıyla mayıs-haziran gibi bitmesi bekleniyor.
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30 BİNE ÇIKACAK
Havalimanı inşaatında şu anda kış şartları nedeniyle 22 bin kişinin çalıştığını dile getiren İGA Havalimanları CEO'su Yusuf Akçayoğlu, "Bu sayı yaza doğru artacak. Çalışan sayısını 30 bine çıkaracağız." dedi.
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Akçayoğlu, havalimanının terminal binasının her yerinde faaliyetlerin sürdürüldüğünü kaydederek, "İlk temel attığımız yerde yürüyen bantları koyduk. Asansörleri ve yürüyen merdivenleri koyuyoruz. Camları takıyoruz." diye konuştu.
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2.2 MİLYON METREKÜP BETON
Terminal binasının kaba inşaatının bitirilmesi konusunda hedefledikleri işlerin istedikleri gibi gittiğini dile getiren Akçayoğlu, proje genelinde şu ana kadar 2,2 milyon metreküpe yakın beton döktüklerini, bu rakamın çok ciddi olduğunu aktardı.
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YÜZDE 95'İ BİTTİ
Akçayoğlu, "Terminal binasının kaba inşaatının yüzde 95'i bitti. Toplam fiziki ilerleme de yüzde 40'lar düzeyinde. Kar ve kış şartları nedeniyle istediğimiz gibi ilerleyemediğimizi söylemiştim. Mart ayından itibaren bu rakamda çok ciddi bir artış bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
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Hedeflerinin "Yıl sonuna varmadan binayı tamamen kapatmak" olduğunu vurgulayan Akçayoğlu, eylül ayında bazı yerlerde yürüyen merdiven, asansör gibi teknik alanlarda test işlerine başlayacaklarını bildirdi. Akçayoğlu, terminal binasının bazı yerlerinde dış cephe ve çatı işlemlerinin de başladığını söyledi.
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Yusuf Akçayoğlu, "Bu rakam birçok ilin tükettiği toplam enerji tutarından daha yüksek. Enerji merkezimizin imalatı bitti. 3 tane 120'lik trafo kuruldu. toplam 250 megavatlık ihtiyacı karşılayacaklar. Enerji nakil hattı TEİAŞ tarafından tamamlanıyor. Haziran başı gibi binayı enerjilendireceğiz." ifadelerini kullandı.
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"KONTROL KULESİNİN KABA İNŞAATI BİTTİ"
Akçayoğlu, Pininfarina ve Aecom tarafından tasarlanan İstanbul Yeni Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesinin inşaatının da hızla ilerlediğini kaydederek, kulenin 90 metre yüksekliğe ve 6 bin 85 metrekare inşaat alanına sahip olacağını aktardı.
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Tasarımı ile 2016 Uluslararası Mimarlık Ödülüne layık görülen kulenin hem İstanbul'un şehir simgelerinden olacağını hem de tasarımıyla havacılık camiasını kendine hayran bırakacağını dile getiren Akçayoğlu, laleden esinlenilerek tasarlanan kulenin Avrupa ile Asya arasında hava limanı üzerinden seyahat eden tüm yolcular için görünür olacağını söyledi.
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Akçayoğlu, "Kontrol kulemizin kaba yapısı bitti. 'Alt, baza' dediğimiz kısımları devam ediyor. Bir de dış cephesi başlayacak. Binanın haziran ayında bitirilmesini öngörüyoruz." dedi.
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"ÇALIŞMALARI DAHA DA HIZLANDIRACAĞIZ"
Akçayoğlu, havalimanının gelecek yılın ilk çeyreğinde, 26 Şubat 2018'de açılacağının hatırlatılması üzerine, dar bir sürelerinin kaldığını söyledi.
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Şu ana kadar ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını, yapmaya devam ettiklerini ve edeceklerini dile getiren Akçayoğlu, "Zaten 30 bin çalışan sayısına ulaşmak kolay değil. Bu, daha önce görülmemiş bir rakam. Her gün toplantı yapıyoruz. 'Nerede aksıyoruz, nerede nasılız?' gibi konuları konuşuyoruz. Çalışmaları daha da hızlandıracağız." diye konuştu.
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"BİR NOLU PİST BİTMEK ÜZERE"
Akçayoğlu, havalimanının gelecek yıl açılması planlanan ilk etabında bulunacak pistlerin yapım çalışmalarının da devam ettiğini vurguladı.
İlk etapta kuzey-güney yönünde iki pistin yapımına daha önce başlandığını hatırlatan Akçayoğlu, pistten, 3 bin 750 metre uzunluğunda ve 60 metre genişliğinde olan ilkinin kazı ve dolgusunun büyük ölçüde bittiğini aktardı.
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Cumhuriyet tarihinin en büyük ve stratejik projesi İstanbul Yeni Havalimanı'nda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. İlk etabının 2018 yılının şubat ayında açılması planlanan havalimanına günde 2 bin uçak iniş-kalkış yapabilecek. Dünyanın farklı noktalarında 350'den fazla destinasyona uçuşun gerçekleştirileceği havalimanı böylece dünyanın en büyük hublarından biri olacak. Havalimanı, 250 hava yolu şirketine hizmet verecek.
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Bu kapsamda havalimanının ilk etabı bittiğinde yolcu kapasitesi 90 milyon olacak. Ancak, ilk etap rahat bir şekilde 110 milyon yolcu kapasitesini kaldırabilecek. Halihazırda yılda 60 milyondan fazla yolcu ağırlayan Atatürk Havalimanı'nın terminal binasının büyüklüğü İstanbul Yeni Havalimanı'nın 3'te birinden daha küçük.
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DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜNDEN 3 KATI BÜYÜKLÜKTE
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Üçüncü havalimanı tüm fazları tamamlandığında, yılda 90 milyon yolcu kapasitesine sahip dünyanın en yoğun havalimanı Hartsfield Jackson Atlanta Uluslararası Havalimanı'nın iki katından daha fazla yolcu kapasitesine sahip olacak. Öte yandan, daha ilk etapta bile 110 milyon yolcuyu ağırlayabilecek kapasiteye sahip olacak olan İstanbul Yeni Havalimanı, bu alanda da en iyisi olacak.
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Uluslararası Havalimanları Konseyi'nin rakamlarına göre 2015 yılında Atlanta Uluslararası Havalimanı 101,4 milyon yolcu ağırlarken, Pekin Başkent Uluslararası Havalimanı 89,9, Dubai Uluslararası Havalimanı 78, Chicago O'Hare Uluslararası Havalimanı 76,9, Tokyo Uluslararası Havalimanı 75,3, Londra Heathrow Havalimanı 74,98 ve Los Angeles Uluslararası Havalimanı 74,93 milyon yolcuya hizmet verdi.
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İstanbul Yeni Havalimanı 7 bin 594 hektarla kapladığı alan bakımından da öne çıkıyor. Bu alanda şu anda dünyanın en büyüğü olan ve 2 bin 330 hektar alana sahip Beijing'in 3 katı büyüklüğe sahip olacak. Atlanta Uluslararası Havalimanı bin 902 hektarlık alana sahipken, bu rakamın Londra Heathrow Havalimanı'nda bin 227 hektar olduğu görülüyor. Atatürk Havalimanı ise bin 165 hektarlık alana sahip.
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Havalimanı dünyanın tek çatı altındaki en büyük terminaline sahip olacak ve uçak park alanlarının 114 tanesi ana terminale yaklaşan uçak olmak üzere toplamda 347 adet uçağa aynı anda hizmet verecek kapasitesi bulunacak.
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DÜNYANIN 'İLK' YEŞİL HAVALİMANI
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İstanbul Yeni Havalimanı 18 bini kapalı olmak üzere, yaklaşık 70 bin araç kapasiteli Avrupa'nın en büyük otoparkına sahip olacak. Havalimanına 400'den fazla yerli ve yabancı markayı ilk defa tek çatı altında buluşturacak 53 bin metrekarelik dünyanın en büyük Duty Free alanı inşa edilecek.
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Üçüncü havalimanında yer alacak tüm ticari işletmeler yeşil kuruluş sertifikasına (LEED) sahip olacak. Bu sayede İstanbul Yeni Havalimanı, dünyanın ilk yeşil havalimanı unvanını taşıyacak.
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AA muhabirine havalimanı inşaatının son durumu hakkında bilgi veren (İGA) Havalimanları İnşaatı Üst Yöneticisi (CEO) Yusuf Akçayoğlu, havalimanı inşaatının yüzde 40'ının tamamlandığını belirterek, gece gündüz demeden çalışmaların devam ettiğini söyledi.
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Akçayoğlu, havalimanı inşaatının şantiyesinde kullanılan iş makineleri açısından Guinness Rekorlar Kitabına girmeye aday olduğunu kaydederek, "Halihazırda bu özelliğiyle havalimanı projesi, şantiyede faal olan ekipman sayısı anlamında da dünyanın en büyük projesi olma özelliğini taşıyor." dedi.
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İŞTE YENİ HAVALİMANI'NDA YAPILAN ÇALIŞMALAR
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul yeni havalimanı terminal binasının 2016 Dünya Mimarlık Festivali'nde ödüle layık görüldüğünü belirterek, "Ödüle konu olan terminal binası, dünya çapında tek çatı altındaki en büyük terminal binası özelliği taşıyor." dedi.
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Değerlendirmelerde bulunan Bakan Arslan, Almanya'nın başkenti Berlin'de dünya çapında mimar ve tasarımcıları bir araya getiren festivalde, İstanbul yeni havalimanı terminal binasının "Gelecek Projeler-Altyapı" kategorisinde tasarım ödülü aldığını anlattı.
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Söz konusu terminal binasının İngiliz Scott Brownigg firmasının öncülüğünde, Türkiye'den Fonksiyon ve TAM/Kiklop'un desteğiyle tasarlandığını bildiren Arslan,
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"Daha önce de İstanbul yeni havalimanı hava trafik kontrol kulesi ve teknik binası, 370 proje arasında yapılan değerlendirme sonucunda 2016 Uluslararası Mimarlık Ödülüne layık görülmüştü. İstanbul yeni havalimanının inşaatı devam ediyor ama ödüle doymuyor." diye konuştu.
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Arslan, tamamlandığında dünya çapında sıfırdan yapılan en büyük havalimanı özelliği taşıyacak olan projenin, 350’den fazla noktaya uçuşla ilk etapta yıllık 90 milyon yolcu ağırlama kapasitesine sahip olacağını anlattı.
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Ödüle konu olan terminal binasının, dünya çapında tek çatı altındaki en büyük terminal binası özelliğini taşıyacağını dile getiren Arslan, Dünya Mimarlık Festivali’nde 60’ı aşkın ülkeden 300’ün üzerinde projenin yarıştığını ifade etti.
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Arslan, festivalde yarışan projelerin mimari planlama, tasarım, estetik, operasyonel konular ve inşa edilebilirlik kriterlerine göre değerlendirildiğini belirterek, İstanbul yeni havalimanının, söz konusu ödülle Londra Well-line, Şanghay Caravanserai Havalimanı, Güney Kore Uluslararası Jeju Havalimanı, Riyad Olaya Metro İstasyonu, Stuttgart Merkez İstasyonu, Varşova Tren İstasyonu, Çin San Shan Köprüsü gibi projeleri geride bıraktığını kaydetti.
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Mimarlıkta 9 yıldır son gelişmelerin paylaşılarak dünya mimar ve tasarımcılarına fikir alışverişi ortamı sağlayan Dünya Mimarlık Festivali, bu sene Berlin’de tarihi bir otobüs deposunda düzenlendi.
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Festival kapsamında dünya çapında 300’den fazla proje, 32 kategoride yarıştı. Yarışan projeler, Avrupa’nın önde gelen dizayn ve mimarlık ofislerinin yöneticilerinden oluşan jüri heyetine projelerini tanıtan sunum yaptı.
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Jüri heyeti tarafından belirlenen Dünya Mimarlık Festivali ödülleri, dün akşam düzenlenen gala gecesinde sahiplerini buldu.
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İŞTE 3. HAVALİMANI'NIN ALDIĞI ÖDÜLLER VE BUGÜNE KADAR YAPILAN ÇALIŞMALAR
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Temel atma törenine Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Orhan Birdal, DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Sanayii Genel Müdürü Temel Kotil, THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, İGA Yönetim Kurulu Başbakan Mehmet Cengiz ile yönetim kurulu üyeleri ile kulenin tasarımcı firmaları Pininfarina ve Aecom'un yöneticileri katıldı.
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Dünyanın en büyük havalimanının dünyanın incisi İstanbul'a yeni bir değer katacağını söyleyen Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Sadece bu kule bile dünyanın prestij eserleri arasında yer aldı. Dünya çapında ödül aldı. 370 proje ile yarıştı. Üstelik herhangi bir başvuru olmadan. Siz koşturmazsanız bile başkaları gelip sizin projenizi buluyor" dedi.
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KULE 50 MİLYONA MALOLACAK
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Kulenin 50 Milyon TL'ye malolacağını açıklayan Bakan Arslan, "Ortasında dünya havacılığı havalanıyor. Türk insanı o dünya havacılığına sarılıyor, uçuruyor. Coğrafyamızın hava trafiğini buradan idare edeceğiz" diye konuştu.
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İSTANBUL'A MEVCUT İKİ HAVALİMANI YETMEYECEK
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63 yaşındaki Atatürk Havalimanının 63 milyona hizmet eder hale geldiğini, geçmişte büyük düşünülmediği için, etrafında yapılaşmaya izin verildiğini söyleyen Bakan Arslan, "Atatürk Havalimanının artık genişlemesi imkansız. Özellikle havacılık sektörünün serbestleşmesi üzerine Sabiha Gökçen 20 milyonun üzerine hizmet ediyor. İstanbul'a demek ki bu iki havalimanı yetmeyecek. Yeni bir havalimanı yapmak lazım. Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız büyük düşündüler, kapasitesi planlanırken dünyanın en büyüğü olacak havalimanı planlandı"diye konuştu.
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Yıllık yolcu kapasitesi anlamında 3. Havalimanının şu anda dünyanın en büyüğü olan Atlanta'nın iki misli olacağını söyleyen Bakan Arslan, " 3.5 Milyon metrekarelik kapalı alandan bahsediyoruz. Dünyanın birçok büyük havalimanının çevre, apron ve pistleri dahil sadece bu kadar. Biz sadece kapalı alandan bahsediyoruz. Bugün memnuniyetle görüyoruz ki, artık pistlerimiz de ortaya çıktı"dedi.
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GÜNDE 15 KATLI BİNA KADAR BETON DÖKÜLÜYOR
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3. havalimanı inşaatında günde 10 bin metreküp yapısal beton döküldüğü bilgisini veren Arslan şu bilgileri verdi:
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"15 katlı, her katta bir daire olan bir bina düşünürseniz, günde 15 binayı bitirecek bina kadar beton dökülüyor burada. Arkadaşlarımız burada 3 ayda bir baraj bitirecek bir projeyi yapıyorlar. Atatürk Havalimanı 1300 uçağa hizmet ediyor. Biz burada sadece birinci fazda, günde 2 bin uçağa hizmet edeceğiz. Başlangıçta açılacak iki paralel pisten bahsediyoruz. Eş zamanda iniş, kalkış yapılacak pist olacak. Az önce arkadaşlardan brifing aldık. 20 bin kişinin çalıştığı, 3 bin ağır makinanın ve kamyonun çalıştığı inşaat alanından bahsediyoruz.
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Bataklıktan böyle bir prestij projesine gelindi. Önümüzdeki yıl çalışan 30 bin kişinin üzerine çıkacak. KYGM yol bağlantılarını yapıyor. Gayrettepe - Havalimanı metrosunu İBB'den alarak, yapmak için Bakanlar Kurulu kararı çıkardık. Yatırım projesine aldık. Milli bayrak taşıyıcısı THY'ye de büyük görev düşüyor. Bu havalimanında 26 Şubat 2018'de ilk fazı açılırken, sizin de gerekli hazırlığınızı yapmış olmanız gerekiyor"
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TÜRKİYE'YE ÇELME TAKMAK İSTİYORLAR
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15 Temmuz kalkışmasının bu tip büyük projelerin önünü kesmek için de yapıldığını söyleyen Bakan Arslan, "Türkiye, Anadolu coğrafyasının hakkını verip, söz sahibi oldukça, Türkiye'nin büyümesini istemeyenler, Türkiye'ye çelme takmak istiyor" dedi.
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Bakan Arslan'ın konuşmasının ardından kulenin temeli atıldı. Bakan Arslan daha sonra inşaat sahasını gezerek basın mensuplarına poz verdi.
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90 METRE YÜKSEKLİĞİNDE 17 KATLI LALE KULE
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İGA, 'Hava Trafik Kontrol Kulesi' için Zaha Hadid, Moshe Safdie, Grimsaw-Nordic, Massimiliano Fuksas, Pininfarina-Aecom, RMJM Architects gibi dünyanın önde gelen tasarımcılarını Aralık 2015'te davet etmiş ve 'lale' figüründen esinlenerek tasarladığı çalışmasıyla Pininfarina - Aecom sürecin galibi olmuştu.
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Yeni havalimanının Hava Trafik Kontrol Kulesi ve Teknik Binası, Chicago Athenaeum: Mimarlık ve Dizayn Müzesi ve Mimari Sanat Tasarımı ve Kentsel Araştırmalar Avrupa Merkezi tarafından verilen 2016 Uluslararası Mimarlık Ödülü'nü kazanmıştı.
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KULENİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
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6085 metre karelik alanında 90 metre yükseklikte inşa edilecek kulede organik-eğrisel formların yapılabilmesi için cam elyaf takviyeli beton malzeme kullanılacak. Kule iki kontrol katından oluşacak. En üst katta hava trafik kontrolörleri, bir alt katta ise yer trafik kontrolörleri görev yapacaktır. 16 kişilik personel için çalışma imkanı sağlanacak. Kontrol katlarında yansıma ve akustik konforun dikkate alındığı ve 360 derece görüş olanağı sağlayan cam cephe sistemi yapılacak.
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Kulenin teknik bloğunda yemekhane, spor salonu/squash, ofisler, dinlenme odaları, seminer salonu, toplantı odaları yer alacak. Hava trafik kontrolörleri, dünyadaki en gelişmiş sistemlerini kullanacak. Yeni havalimanında A-SMGCS LEVEL 4 denetleme sistemi kullanılacak.
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Uçaklar iniş yaptıktan sonra park pozisyonuna kadar, follow-the-green konsepti adı verilen yerdeki ışıkların yönlendirmesi ile hareket edecek. Ayrıca kontrolörler, artık tek bir ana ekrandan tüm bilgileri görebilecek olup her türlü işlemi ve iletişimi bu ana ekran üstünden yapabilecekler.
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İŞTE 3. HAVALİMANI ÇALIŞMALARINDA YAPILANLAR
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Geçtiğimiz günlerde 3 bin 750 metre uzunluğunda 60 metre genişliğindeki ilk pistin tamamlanmasıyla çalışmalara hız verilen şantiyede dev ana terminal binası yükselmeye devam ediyor.
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Havalimanın 3 pistiyle birlikte 26 Şubat 2018 tarihinde hizmete girmesi planlanıyor.
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Başbakanlığı dönemimde temeli Recep Tayyip Erdoğan tarafından 7 Haziran 2014 tarihinde temeli atılan ve yapımına hızla devam eden 3. Havalimanı inşaatında ilk pist geçtiğimiz günlerde tamamlanmıştı.
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Yapımı tamamlanan 1 numaralı pist, 3 bin 750 metre uzunluğunda ve 60 metre genişliğinde.
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3,5 MİLYON METREKARELİK ANA TERMİNAL BİNASI YÜKSELMEYE BAŞLADI
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DIÖte yandan 76.5 milyon proje alanı bulunan dev şantiyede inşaatın en önemli bölümlerinden biri olan ana terminal binası da her geçen gün daha yükseliyor.
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1 milyon 300 bin metre kare inşaat alanına sahip Ana terminal binasında, 18 bin araç kapasiteli 700 bin metre kare büyüklüğünde bir otopark alanı bulunuyor.
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Ana terminal binasının kapalı alan toplamı 3,5 milyon metre kare.
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450 bin metre kare çatı alanına sahip terminal binası tamamlandığında 180 bin ton demir, 1 milyon metre küp beton kullanılmış olacak.
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ÇALIŞAN SAYISI 20 BİNE ÇIKTI
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Öte yandan inşatın başında toplam 16 bin 500 olan çalışan sayısı ise 2016 Ekim ayı itibariyle 20'bini geçti.
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Çalışanların 2 binini beyaz yakalılar oluştururken, 18 binin üzerinde işçi 7 -24 çalışarak şantiyedeki işleri bitirmeye çalışıyor.
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Projenin ilerki aşamalarında yapılan planlamalara göre çalışan sayısının 30 bini geçeceği öğrenildi.
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Yapımı 4 etaptan oluşacak havalimanının tüm etapları tamamlandığında toplam 6 pist hizmet verecek.
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Havalimanın 3 pisti içinde barındıran 1.etabının 26 şubat 2018 tarihinde tamamlanması bekleniyor.
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3 BİN İŞ MAKİNESİ GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYOR
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3. havalimanının şantiyesinde şu anda 2 bin 200 kamyon günde yaklaşık 1 milyon metreküp toprağı kazı yapılan alanlardan dolgu yapılan alanlara doğru taşıyor.
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Dev şantiyede ayrıca 252 Ekskavatör, 60 kule vinç, 57 greyder, 124 silindir, 101 dozer, 60 eklemli kamyon, 57 tekerlekli yükleyici, 23 mobil vinç, 70 beton mikser ve 18 adet beton pompası başta olmak üzere toplam 3 bin 22 inşaat makinesi çalıştığı belirtildi.
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3. havalinamı hazırlanan plana göre 4 fazda tamamlanacak.
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Faz 1 de, Yıllık kapasitesi 90 milyon yolcu olan ana terminal binası, bir adet ana hava trafik kontrol kulesi, 2 adet Kuzey-Güney doğrultusunda 60 metre genişliğinde A380 uçaklarının inebileceği donanımda 3.75 km ve 4.1 kilometrelik pist...
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114 tanesi Ana Terminal'e yakalaşan uçak olmak üzere toplam 347 adet uçak park alanı, hangar, kargo/antrepo, catering, yer hizmetlerini sağlayan havaalanı destek tesisleri ile 18 bin araç kapasiteli kapalı otopark alanı bulunuyor.
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Bu çalışmaların tamamlanmasının ardından faz 1'in ikinci bölümünde Kuzey-Güney doğrultusunda üçüncü bir pist daha yapılacağı belirtildi. Yıllık yolcu kapasitesi 80 milyona ulaştığında yatırımlar başlanarak Faz 2'ye geçileceği belirtildi.
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BİR NUMARALI PİST EKİM BAŞINDA BELİRMİŞTİ (6 EKİM 2016)
İnşaatı tüm hızıyla devam eden ve yüzde 30'u tamamlanan İstanbul Yeni Havalimanı'nın (İYH) bir numaralı pistinde yürütülen çalışmalar havadan görüntülendi.
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Tamamlandığında Türkiye'yi dünyanın en önemli havacılık merkezlerinden biri haline getirecek havalimanının ana terminal binasının kaba inşaatının yıl sonuna kadar bitirilmesi planlanıyor.
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Sabah'ın haberine göre, Havalimanının inşaatını gerçekleştirmek ve 25 yıl boyunca işletmesini yapmak üzere kurulan İGA, sosyal medya hesaplarından birinci etabı 26 Şubat 2018 tarihinde hizmete girecek havalimanında inşaatı devam eden 1 numaralı pisttin havadan çekilen son görüntülerini paylaştı.
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4 ETAPTA BİTECEK
Airbus A380 ve Boeing 747 gibi büyük gövdeli uçakların rahatlıkla iniş-kalkış yapabileceği 3 bin 750 metre uzunluğunda 60 metre genişliğindeki pistte son aşamaya gelindiği görülüyor.
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İstanbul'un kuzeyine, şehir merkezine 35 kilometre mesafede 76.5 milyon metrekarelik alana inşa edilen havalimanı her biri ayrı ayrı planlanan 4 etaptan oluşuyor. Projenin birinci etabının ilk aşamasında birbirine uzaklıkları bin 700 metre olacak 2 bağımsız paralel pist, 2 bağımlı pist ve 90 milyon yolcu kapasiteli ana terminal binası yer alacak.
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ÖN TALEP TOPLANIYOR
Birinci etabın 2'nci aşamasının tamamlanması ile 3'üncü bağımsız paralel pist devreye girecek. Yeni havalimanı, tüm fazları tamamlandığında ise yıllık 200 milyon yolcuya çıkarılabilir kapasitesi ile 350'den fazla destinasyona uçuş ve 150'den fazla havayolu şirketine ev sahipliği yapacak.
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Havalimanı doğrudan 100 bin yan sektörlerle birlikte 1,5 milyon kişiye yeni istihdam alanı sağlayacak. Havalimanındaki 1.4 milyon metrekare büyüklüğündeki 'Kargo Şehri' içindeki gümrük bölgesinde yer alacak 300 kargo acente ofisi için de ön talep toplanmaya başladı. Üç katlı ofis blokunda 13 ile 19 metrekare arasında arasında değişen 300 ofis için 3 farklı fiyat kategorisi bulunuyor.
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İşte 3. Havalimanı inşaat çalışmalarından görüntüler...
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