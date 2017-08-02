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Şu ana kadar ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını, yapmaya devam ettiklerini ve edeceklerini dile getiren Akçayoğlu, "Zaten 30 bin çalışan sayısına ulaşmak kolay değil. Bu, daha önce görülmemiş bir rakam. Her gün toplantı yapıyoruz. 'Nerede aksıyoruz, nerede nasılız?' gibi konuları konuşuyoruz. Çalışmaları daha da hızlandıracağız." diye konuştu.