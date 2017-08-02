İŞ-YAŞAM

İşte İstanbul Yeni Havalimanı'nın ödüllü kulesi

06 Ekim 2016 Perşembe, 09:41:41

Yolcu kapasitesi itibarıyla dünyanın en büyük havacılık merkezi olacak İstanbul Yeni Havalimanı'nın Hava Trafik Kontrol Kulesi'nin son görüntüleri de ortaya çıktı. Kule, İstanbul'un simgesi haline gelen ve Türk tarihinde kültürel öneme sahip lale figüründen esinlendi. Hava Trafik Kontrol Kulesi'nin kaba inşaat işleri tamamlanarak cephe ve çatı kaplama işlerine geçildi

  • 1 İşte İstanbul Yeni Havalimanı'nın ödüllü kulesi
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    Yolcu kapasitesi itibarıyla dünyanın en büyük havacılık merkezi olacak 29 Ekim 2018'de açılması planlanan İstanbul Yeni Havalimanı'nın Hava Trafik Kontrol Kulesi'nin yeni görüntüleri de ortaya çıktı.

  • 2 İşte İstanbul Yeni Havalimanı'nın ödüllü kulesi
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    Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre, kule ‘lale' çiçeğinden esinlenerek tasarlarken, yeni havalimanını kullanacak tüm yolcuların görebileceği eliptik bir kule içeriyor.

  • 3 İşte İstanbul Yeni Havalimanı'nın ödüllü kulesi
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    Hava Trafik Kontrol Kulesi'nin kaba inşaat işleri tamamlanarak cephe ve çatı kaplama işlerine geçildi. Kule, İstanbul'u temsil eden en önemli simgelerden olmaya aday.

  • 4 İşte İstanbul Yeni Havalimanı'nın ödüllü kulesi
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    17 KATLI KULE 90 METRE OLACAK

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  • 5 İşte İstanbul Yeni Havalimanı'nın ödüllü kulesi
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    Pininfarina ve Aecom tarafından tasarlanan İstanbul Yeni Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi, 90 metre yüksekliğinde ve 17 katlı olacak.

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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
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YORUMLAR 15
  • Misafir 28 Temmuz 2017 Cuma 13:16
    225 bin istihdam la büyükşehir kurulur. Helal olsun emeği geçene.
  • Misafir 09 Temmuz 2017 Pazar 13:21
    Hayırlısı olsun güzel Türkiye'me
  • Misafir 09 Temmuz 2017 Pazar 12:24
    nükleer silahı olmayanı adam yerine koymuyorlar pek, türkiye biz dürüstüz hukuk devletiyiz zırvalarını bırakıp derhal nükleer silah yapmalı
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