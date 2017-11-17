İş-Yaşam

İstanbul Yeni Havalimanı'nın yüzde 73'ü tamamlandı! İşte yeni görüntüler

06.10.2016 - 09:41 | Güncelleme:

İstanbul'da yapımı tüm hızıyla devam eden ve ilk etabı 29 Ekim 2018 de açılması planlanan "Yeni Havalimanı"nın yüzde 73'i tamamlandı

  • 1 Üçüncü havalimanında son durum - İstanbul Yeni Havalimanı görüntüleri
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    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul Yeni Havalimanı inşaatındaki ilerleme hızının memnuniyet verici olduğunu ifade ederek, "Bugün itibarıyla yüzde 73 ilerleme sağlamış durumdayız." dedi.

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  • 2 Üçüncü havalimanında son durum - İstanbul Yeni Havalimanı görüntüleri
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    Arslan, havalimanı inşaatında gazetecilere yaptığı açıklamada, son 15 yılda havalimanı sayısının 26'dan 55'e, yolcu sayısının 34,5 milyondan 180 milyona çıktığını, 2017'yi 189 milyon yolcu sayısı ile kapatmayı hedeflediklerini bildirdi.

  • 3 Üçüncü havalimanında son durum - İstanbul Yeni Havalimanı görüntüleri
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    İstanbul Yeni Havalimanı'nın 90 milyon yolcuya hizmet edecek ilk fazını yaklaşık bir yıl sonra, 29 Ekim'de hizmete sunulacağı bildirilirken, havalimanının, ilk bölümü açıldığında 100 bin kişiye, 2023 kadar projenin tamamı bittiğinde 200 bin ila 225 bin kişiye istihdam sağlanacağı bildirildi. Havalimanının tamamı bittiğinde direkt ve dolaylı olarak ülkenin GSYH'sinin yüzde 4,89'u kadar ekonomik büyüklük oluşturacağı vurgulandı

  • 4 Üçüncü havalimanında son durum - İstanbul Yeni Havalimanı görüntüleri
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    Arslan, "İlerleme hızı memnuniyet verici. Bugün itibarıyla yüzde 73 ilerleme sağlamış durumdayız. Yaz sezonunda 32 bin kişi çalışıyordu. Şu anda havaların da soğumasıyla yazın yapılan bazı işlerimizi yapamıyoruz. Şu anda 30 bin 50 kişi çalışıyor. Bunun 4 bini beyaz yakalı." şeklinde konuştu.

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  • 5 Üçüncü havalimanında son durum - İstanbul Yeni Havalimanı görüntüleri
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    Yeni havalimanının, bittiğinde günde 3 bin 500 uçağa hizmet edeceği, şu anda bin 500'lü rakamları Atatürk Havalimanı'nda yakaladıklarında "rekor" dendiğine vurgu yapılırken, 150 havayolu şirketiyle 350 destinasyona ulaşılacağı açıklandı.

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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
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