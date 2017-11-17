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"15 katlı, her katta bir daire olan bir bina düşünürseniz, günde 15 binayı bitirecek bina kadar beton dökülüyor burada. Arkadaşlarımız burada 3 ayda bir baraj bitirecek bir projeyi yapıyorlar. Atatürk Havalimanı 1300 uçağa hizmet ediyor. Biz burada sadece birinci fazda, günde 2 bin uçağa hizmet edeceğiz. Başlangıçta açılacak iki paralel pisten bahsediyoruz. Eş zamanda iniş, kalkış yapılacak pist olacak. Az önce arkadaşlardan brifing aldık. 20 bin kişinin çalıştığı, 3 bin ağır makinanın ve kamyonun çalıştığı inşaat alanından bahsediyoruz.