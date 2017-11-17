İstanbul Yeni Havalimanı'nın yüzde 73'ü tamamlandı! İşte yeni görüntüler
06.10.2016 - 09:41 | Güncelleme:
İstanbul'da yapımı tüm hızıyla devam eden ve ilk etabı 29 Ekim 2018 de açılması planlanan "Yeni Havalimanı"nın yüzde 73'i tamamlandı
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul Yeni Havalimanı inşaatındaki ilerleme hızının memnuniyet verici olduğunu ifade ederek, "Bugün itibarıyla yüzde 73 ilerleme sağlamış durumdayız." dedi.
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Arslan, havalimanı inşaatında gazetecilere yaptığı açıklamada, son 15 yılda havalimanı sayısının 26'dan 55'e, yolcu sayısının 34,5 milyondan 180 milyona çıktığını, 2017'yi 189 milyon yolcu sayısı ile kapatmayı hedeflediklerini bildirdi.
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İstanbul Yeni Havalimanı'nın 90 milyon yolcuya hizmet edecek ilk fazını yaklaşık bir yıl sonra, 29 Ekim'de hizmete sunulacağı bildirilirken, havalimanının, ilk bölümü açıldığında 100 bin kişiye, 2023 kadar projenin tamamı bittiğinde 200 bin ila 225 bin kişiye istihdam sağlanacağı bildirildi. Havalimanının tamamı bittiğinde direkt ve dolaylı olarak ülkenin GSYH'sinin yüzde 4,89'u kadar ekonomik büyüklük oluşturacağı vurgulandı
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Arslan, "İlerleme hızı memnuniyet verici. Bugün itibarıyla yüzde 73 ilerleme sağlamış durumdayız. Yaz sezonunda 32 bin kişi çalışıyordu. Şu anda havaların da soğumasıyla yazın yapılan bazı işlerimizi yapamıyoruz. Şu anda 30 bin 50 kişi çalışıyor. Bunun 4 bini beyaz yakalı." şeklinde konuştu.
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Yeni havalimanının, bittiğinde günde 3 bin 500 uçağa hizmet edeceği, şu anda bin 500'lü rakamları Atatürk Havalimanı'nda yakaladıklarında "rekor" dendiğine vurgu yapılırken, 150 havayolu şirketiyle 350 destinasyona ulaşılacağı açıklandı.
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan'ın açıklamalarından önemli satırbaşları şöyle:
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"İstanbul Yeni Havalimanı'nda 371 uçak park yeri olacak. Havalimanının tamamı bittiğinde bu rakam 454'e çıkacak. Buraya gelen bütün uçaklar, geri körüğe yanaşacak ve yolcusunu öyle indirecek. Açıkta park edip yolcu indirmek yok. Servis araçlarının tamamı 22 kilometrelik tünellerden, galerilerden geçecek. Aprondan, taksi yolundan geçmek yok."
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"Havalimanı inşaatı kapsamında 4 milyon 200 bin metreküp beton, 1 milyon metreküp asfalt döküldüğünü, 460 bin ton inşaat demiri kullanıldı. Bununla 130 bin adet daire yapılabilir."
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"İnşaatta 100 bin yapısal çelik kullanıldı, bu 14 Eyfel Kulesi'nde kullanılan çelik miktarına eşit. 461 bin metrekarelik tek çatı ise 58 futbol sahası büyüklüğünde."
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"Bagaj sisteminde 42 kilometrelik konveyör döşendi. Testleri ve nihai ayarlamaları yapılıyor. 7 Aralık'ta en son parça konularak bu 42 kilometrelik bagaj sisteminin inşaatı bitirilmiş olacak. 28 adet körüğün montaj işlemlerine start verildi. 300'ün üzerinde asansör, yürüyen merdiven, yürüyen bant ekipmanı sahaya getirildi, bir kısmının montajı yapıldı."
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Terminalde 6 bin 200 oda olacağını bildiren Arslan, yolcunun havalimanına girişinden itibaren her şeyin anlık takip edileceğini, 9 bin kamera bulunacağını aktardı. Arslan, bu kameraların, yolcunun, sistem üzerinden akıllı müdahalelerle yönlendirilmesi için de kullanılacağını kaydetti.
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Bitmek üzere olan birinci piste ilk uçağın yıl sonu veya 2018 başında inebileceğini belirten Arslan, ikinci pistte de betonarme ve asfalt işlemlerinin bu ay sonu itibarıyla biteceğini aktardı.
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İstanbul Yeni Havalimanı'nın hem iç hem de apron sahasında aralıksız süren çalışmalar sonucu yolcu köprülerinin montajları, ana terminal binasının dış cam ve çatı montajları devam ediyor.
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Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre, tek çatı altında dünyanın en büyük terminalinde çatı işlerinin yıl sonuna kadar bitirilmesi hedeflenirken, Airbus A380 ve Boeing 747 gibi büyük gövdeli uçakların rahatlıkla iniş-kalkış yapabileceği 3 bin 750 metre uzunluğunda 60 metre genişliğindeki pistlerden ikincisin de yapımında önemli aşama kaydedildi.
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ÜÇÜNCÜ HAVALİMANI'NIN TAMAMLANAN YOLCU KÖPRÜLERİ İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ
Öte yandan, Türkiye'nin en önemli projelerinden olan ve ilk etabının yüzde 64.5'i tamamlanan İstanbul Yeni Havalimanı'ndaki inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ederken tamamlanan yolcu köprüleri ilk kez görüntülendi.
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Üçüncü Havalimanında 143 tane yolcu köprüsünün yer alacağını belirten İGA Havalimanları İnşaatı Ceo'su Yusuf Akçayoğlu, 4 adet yolcu köprüsünün montajının tamamlandığını ifade etti. Körük olarak adlandırılan ve montajı tamamlanan yolcu köprüleri ise havadan drone ile görüntülendi.
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Havadan görüntülerde havalimanının ortaya çıktığı, uçakların yanaşacağı montajı tamamlanan körük diye bilinen yolcu köprüleri görülüyor. Görüntülerde ayrıca 29 Ekim 2018 tarihinde açılması planlanan havalimanı projesinin ana terminal binasının son şeklinin ortaya çıktığı görülüyor.
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Ana terminal binasında kimi kısımlarda terminalin dış camlarının ve çatısının tamamlandığı kimi kısımlarda ise çalışmaların devam ettiği görüldü.
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"143 TANE KÖPRÜMÜZ VAR, 4 TANE KÖPRÜNÜN MONTAJI BİTTİ"
Uçuşlarda vatandaşların konforunun çok önemli olduğunu belirten İGA Havalimanları İnşaatı CEO'su Yusuf Akçayoğlu, şu açıklamalarda bulundu:
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"Havalimanında yolcu konforu için en önemli unsurlardan birisi yolcunun uçağa intikali ve uçaktan çıkışındaki yaşadığı konfor seviyesi. Maksimum seviyede yolcu köprüsünü terminal binamıza monteleme yönünde dizayn aşamasında en yoğun çalışmaları yapmıştık. Şu anda 114 noktadan aynı anda uçak yanaşması durumunda köprülü servis verebileceğimiz bir durumdayız. 143 tane yolcu köprümüz var, bunların yaklaşık 42 tanesi projeye intikal etmiş durumda. Programına göre hem üretimi hem montajı devam ediyor. 4 tane köprünün montajı bitti."
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İstanbul Yeni havalimanı'nın bitiş tarihiyle ilgili açıklamalarda bulunan Akçayoğlu, sözlerine şöyle devam etti:
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"Projemiz şu anda istediğimiz ölçekte ilerliyor. 29 Ekim 2018 tarihinde Cumhurbaşkanımızın da anons ettiği gibi bu projenin hayata geçirilmesi şu anda odaklandığımız konu. Bu anlamdaki işlerimiz tamamen programında gidiyor. Tabi ki yetiştirilecek, hiçbir şartta biz bunu kabul etmeyeceğiz. Bu proje zamanında yetişecek."
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"TÜRKİYE'DE DAHA BÖYLE BİR SERVİSİ VEREN HAVALİMANIMIZ YOK"
A-380 türü uçakları için havalimanında oluşturulan yolcu köprülerinden bahseden Akçayoğlu, açıklamalarına şöyle devvam etti:
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En önemlisi mesela A-380'ler için 3 köprü birden yanaşıyor çünkü en üst kattaki business ve diğer ekonomi bölümü için. Projemizde 4 tane A-380 aynı anda yanaşabiliyor olacak. Türkiye'de daha böyle bir servisi veren havalimanımız yok. Bir nolu pist bitti, yanındaki taksi yolu da bitti, acil pist dediğimiz, 1 nolu pist bir set olarak bitti. 2 nolu pistinde hafriyat çalışmalarının yüze 75-80'i bitti.
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"Terminal binasının bir an önce cephe ve çatısının kapatılmasını hedefliyoruz. Çünkü çok çok büyük bir metrekareden bahsediyoruz. 300 bin metrekare sadece ana blokta çatı kaplama işimiz var. Kubbelerimiz var 311 tane, Mimar Sinan'dan esinlendiğimiz kubbeler var. Bunlar biraz emek yoğun işler olduğu için zamanında yetiştirmemiz önemli.
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Dünyanın en büyük havalimanlarından biri olması planlanan İstanbul Yeni havalimanının tüm fazları tamamlandığında 200 milyonu aşan yıllık yolcu kapasitesine sahip olması bekleniyor. Havalimanında terminal binaları, hava trafik kontrol kuleleri, her uçak tipine uygun 6 bağımsız pist ile bağlantı taksi yolları bulunacak.
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Projede ayrıca devlet konuk evi, 70 bin araç kapasiteli açık ve kapalı otopark, oteller, itfaiye ve benzeri destek tesisleri de yer alacak. Havalimanı ise 4 etapta tamamlanacak. Yatırım maliyetinin yaklaşık 10 milyar euro olması öngörülen havalimanının ilk etabının 2018 yılı sonunda tamamlanması hedefleniyor.
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İSTANBUL YENİ HAVALİMANI'NIN SON HALİ GÖRÜNTÜLENDİ!
31 bin çalışan gibi dev bir kadronun inşaatında görev yaptığı İstanbul Yeni Havalimanı'nın son hali geçtiğimiz ay binlerce metre yükseklikten görüntülendi.
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Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre, dünya havacılığının merkezi olacak İstanbul Yeni Havalimanı inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
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İlk etabının 29 Ekim 2018'de açılması planlanan havalimanı inşaatının son hali binlerce metre yükseklikten görüntülendi.
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Dün havadan çekilen görüntü de terminal alanı ve pistler açıkça görülüyor.
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Tüm etapları bittiğinde 6 pistin olacağı havalimanının inşaatın tamamlanma oranı da yüzde 61'i de geçti.
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Havalimanı 4 etapta tamamlandığında 150 milyon yolcu kapasiteli olacak.
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İlk yolcu terminal binası 1.3 milyon metrekare ile dünyanın tek çatı altındaki en büyük terminal binası olacak ve bu terminalde ilk etapta yılda 90 milyon yolcuya hizmet sunulacak.
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İŞTE İSTANBUL YENİ HAVALİMANI'NIN ÖDÜLLÜ KULESİ!
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Yolcu kapasitesi itibarıyla dünyanın en büyük havacılık merkezi olacak 29 Ekim 2018'de açılması planlanan İstanbul Yeni Havalimanı'nın Hava Trafik Kontrol Kulesi'nin yeni görüntüleri de ortaya çıktı.
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Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre, kule ‘lale' çiçeğinden esinlenerek tasarlarken, yeni havalimanını kullanacak tüm yolcuların görebileceği eliptik bir kule içeriyor.
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Hava Trafik Kontrol Kulesi'nin kaba inşaat işleri tamamlanarak cephe ve çatı kaplama işlerine geçildi. Kule, İstanbul'u temsil eden en önemli simgelerden olmaya aday.
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17 KATLI KULE 90 METRE OLACAK
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Pininfarina ve Aecom tarafından tasarlanan İstanbul Yeni Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi, 90 metre yüksekliğinde ve 17 katlı olacak.
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Chicago Athenaeum Mimarlık ve Dizayn Müzesi ve Mimari Sanat Tasarımı ve Kentsel Araştırmalar Avrupa Merkezi tarafından verilen "2016 Uluslararası Mimarlık Ödülü" kazanan kule "lale" figürünü taşıyacak.
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Toplamda 6 bin 85 metrekarelik inşaat alanına sahip olacak kulede 16 kişilik personel için çalışma imkanı sağlanacak. Kontrol katlarında yansıma ve akustik konforun dikkate alındığı ve 360 derece görüş olanağı sağlayan cam cephe sistemi yapılacak.
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KONTROLÖRLER İÇİN HERŞEY DÜŞÜNÜLDÜ
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Kulede yemekhane, spor salonu, ofisler, dinlenme odaları, seminer salonu ve toplantı odaları yer alacak.Uçaklar iniş yaptıktan sonra park pozisyonuna kadar, follow-the-green konsepti adı verilen yerdeki ışıkların yönlendirmesi ile hareket edecek.
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Ayrıca kontrolörler, artık tek bir ana ekrandan tüm bilgileri görebilecek olup her türlü işlemi ve iletişimi bu ana ekran üstünden yapabilecekler.
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ŞİMDİDEN 30 BİN ÇALIŞANI VAR
Öte yandan Bakan Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul yeni havalimanının inşaatı çalışmalarını değerlendirdi.
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Havalimanı inşaatında çalışmaların en yoğun seviyeye ulaştığı yaz ayları için konulan 30 bin çalışan hedefine ulaşıldığını söyleyen Arslan, "Sürdürülebilirlik anlamında en önemli referanslardan biri olan Envision sertifikasına başvuru yapıldı ve kayıt süreci tamamlandı. Sertifika ile İstanbul yeni havalimanı, Kuzey Amerika dışında belgeyi alan ilk altyapı projesi olacak." diye konuştu.
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Dünyanın sıfırdan yapılan tek çatı altındaki en büyük havalimanı olacak İstanbul yeni havalimanında yeni bir dönüm noktasının daha tamamlandığını dile getiren Arslan, 25 Temmuz itibarıyla 30 bin 66 çalışan ile İstanbul’un dünyaya açılan kapısı olacak havalimanı inşaatının tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.
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Arslan, 2017 başında konulan 30 bin çalışan hedefinin de geçildiğini belirterek, şöyle devam etti:
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"Yaz aylarında çalışan sayısının 30 bine çıkarılması hedeflenmişti. Büyük bir memnuniyetle temmuz ayı itibarıyla bu hedefimize ulaştığımızı belirtmek istiyorum. Yoğun yaz yağmurlarına rağmen şu an çalışmalar artan bir ivmeyle devam ediyor. Sıradaki hedef de kısa süre içinde çalışan sayısını 35 bin seviyesine ulaştırmak. Havalimanı tamamlanınca doğrudan ve dolaylı istihdam sayısının ise 225 bine çıkacağını öngörüyoruz."
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Altyapı projelerinin çevresel, sosyal ve ekonomik etkilerini değerlendiren Sürdürülebilir Altyapı Enstitüsünün Envision Sürdürülebilirlik Sertifikasına başvurulduğunu anlatan Arslan, "Dünya çapında prestij sahibi sertifikayı almaya hak kazanan Kuzey Amerika dışındaki ilk ve dünyada en büyük altyapı projesi İstanbul yeni havalimanının olacağını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
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"YÜZDE 57'Sİ TAMAMLANDI"
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Arslan, 29 Ekim 2018'de açılması planlanan havalimanı projesinin yüzde 57'sinin tamamlandığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:
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"Terminal binası çelik çatı işleri büyük ölçüde tamamlanırken, terminal ana blok cephe ve çatı kaplama işlerine de başlandı. Bagaj sistemi inşaatında yüzde 65’lik ilerleme katedilirken 28 körüğün (yolcu köprüsü) montaj işlemlerine start verildi. 300’ün üzerinde asansör, yürüyen merdiven ve yürüyen bant ekipmanı sahaya getirilerek montajlarına başlandı.
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Hava Trafik Kontrol Kulesi'nin kaba inşaat işleri tamamlanarak cephe ve çatı kaplama işlerine geçildi. Kule, İstanbul’u temsil eden en önemli simgelerden olmaya aday. Bunların yanı sıra havalimanı inşaatında 3 bin 750 metre uzunluğunda ve 60 metre genişliğinde yapılan birinci pist ve bağlantılı taksi yollarının asfalt kaplama işlerinde de sona gelindi."
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Bakan Arslan, havalimanın açılışında devreye girecek 4 bin 100 metre uzunluğunda, 60 metre genişliğindeki ikinci pist ve bağlantılı taksi yollarının ise toprak işleri devam ederken, bazı kesimlerinde eş zamanlı alt temel çalışmalarına başlandığını anlatarak, terminal önündeki büyük apronda beton kaplama işlerinin devam ettiğini sözlerine ekledi.
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BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM ÜÇÜNCÜ HAVALİMANININ SON HALİNİ İNCELEDİ
Öte yandan Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul'da çalışmaları devam eden 5 projeyi, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'la birlikte havadan inceledi. Başbakan Binali Yıldırım, "Şu haliyle havalimanının yüzde 55'i tamamlandı. Önümüzdeki yılın 29 Ekim'inde tamamen bitmiş ve hizmete alınmış olacak" dedi.
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"OBA" helikopteri ile yapımı devam eden dev projeleri havadan inceleyen Yıldırım'a, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş eşlik etti.
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"İLK ETAPTA 90 MİLYON YOLCU"
İlk olarak 150 milyon yolcu kapasitesiyle dünyanın en büyük havalimanı olacak İstanbul Yeni Havalimanı inşaat sahasını inceleyen Başbakan Yıldırım, havalimanı siluetinin ortaya çıktığını söyledi. İlk bölümün önümüzdeki yıl tamamlanacağını açıklayan Yıldırım, "Dünyanın en büyük havalimanı inşaatını havadan izleme, inceleme imkanı bulduk. Aşağı yukarı havaalanının silueti ortaya çıkmış durumda." diye konuştu.
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Başbakan Yıldırım, dünyanın sayılı projeleri arasında yer alan üçüncü havalimanının ilk etapta 90 milyon yolcuya hizmet vereceğini vurgulayarak, şöyle konuştu:
"İlk faz bile dünyadaki en büyük havalimanının ölçeği kadar, hatta daha üzerinde. Dolayısıyla bu havalimanımızın devreye girmesiyle ülkemiz; Afrika, Avrupa, Ortadoğu ve Asya'nın havacılıkta buluşma noktası haline geliyor ve havacılığın merkezi oluyor. Tabii ki bu, bölge ekonomisine, küresel ekonomiye bambaşka bir boyut kazandıracak"
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ÜÇÜNCÜ HAVALİMANI'NI İNŞAATINDAN SON KARELER
İstanbul Yeni Havalimanın dört etapta tamamlanması planlanıyor.
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Dünyanın en büyük havalimanı olacak 150 milyon yolcu kapasiteli İstanbul Yeni Havalimanı'nda inşaat çalışmalarının yüzde 52.5'u Ramazan ayı içerisinde tamamlanmıştı.
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Havalimanın yolcu bilgilendirme ekranlarının testleri yapılırken, asansör ve körüklerin montajına da başlandı.
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440 BİN TON DEMİR KULLANILDI
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Başbakan Binali Yıldırım'ın 3. havalimanı işçileriyle bir araya geldiği iftar programında yaptığı konuşmada, Başbakan Yıldırım'a katılımlarından dolayı teşekkür etti.
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Projenin yapıldığı yer hakkında bilgi veren Bakan Arslan, Türkiye'nin havacılık sektöründe son 14 yılda önemli mesafe katettiğini vurguladı.
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İGA Havalimanı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz de inşaatta gelinen son nokta hakkında bilgi verdi.
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Cengiz, 400 milyon metreküp bataklığı söküp attıklarını, proje kapsamında 40 milyon metreküp kaya dolgu yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:
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200 milyon metreküp dolgu ve toplam 800 milyon metreküp hafriyat yaptık. Birinci pistimizin asfalt işlemlerini tamamlamak üzereyiz, ikinci pistimizi de yıl sonunda bitireceğiz. Üst yapı anlamında dünyanın en büyük terminalini yapıyoruz.
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Terminal kısmının kaba inşaatını bitirdiğimiz projenin genelinde, 3 milyon metreküp beton döküp, 440 bin ton da inşaat demiri kullanmış bulunuyoruz.
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Buna ilaveten, çatı çeliğini bitirmek üzere olduğumuz ana terminal başta olmak üzere 110 bin ton yapısal çeliğin alımını yapıp, büyük bir kısmının da imalat ve montajını bitirdik.
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Dün itibarıyla bagaj sistemi testlerine başladık.
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Dış cephe ve çatı kaplama işlerini en kısa sürede bitireceklerini aktaran Cengiz, ince işlerin de hızlı şekilde devam ettiğini anlattı.
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"Mayıs sonu itibarıyla 3,8 milyar euro kaynak aktardığımız projemizin bugün itibarıyla yüzde 55'ini bitirmiş durumdayız" diyen Cengiz, bugün itibarıyla 27 binin üzerinde çalışan sayısının yaz bitmeden 30 binlere çıkacağını duyurdu.
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GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ÜÇÜNCÜ HAVALİMANI İLE İLGİLİ HABERLER VE FOTOĞRAFLAR
Hava Trafik Kontrol Kulesinin kaba inşaatının tamamlandığı havalimanında bir numaralı pistin tüm taksi yollarıyla mayıs-haziran gibi bitmesi bekleniyor.
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30 BİNE ÇIKACAK
Havalimanı inşaatında şu anda kış şartları nedeniyle 22 bin kişinin çalıştığını dile getiren İGA Havalimanları CEO'su Yusuf Akçayoğlu, "Bu sayı yaza doğru artacak. Çalışan sayısını 30 bine çıkaracağız." dedi.
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Akçayoğlu, havalimanının terminal binasının her yerinde faaliyetlerin sürdürüldüğünü kaydederek, "İlk temel attığımız yerde yürüyen bantları koyduk. Asansörleri ve yürüyen merdivenleri koyuyoruz. Camları takıyoruz." diye konuştu.
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2.2 MİLYON METREKÜP BETON
Terminal binasının kaba inşaatının bitirilmesi konusunda hedefledikleri işlerin istedikleri gibi gittiğini dile getiren Akçayoğlu, proje genelinde şu ana kadar 2,2 milyon metreküpe yakın beton döktüklerini, bu rakamın çok ciddi olduğunu aktardı.
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YÜZDE 95'İ BİTTİ
Akçayoğlu, "Terminal binasının kaba inşaatının yüzde 95'i bitti. Toplam fiziki ilerleme de yüzde 40'lar düzeyinde. Kar ve kış şartları nedeniyle istediğimiz gibi ilerleyemediğimizi söylemiştim. Mart ayından itibaren bu rakamda çok ciddi bir artış bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
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Hedeflerinin "Yıl sonuna varmadan binayı tamamen kapatmak" olduğunu vurgulayan Akçayoğlu, eylül ayında bazı yerlerde yürüyen merdiven, asansör gibi teknik alanlarda test işlerine başlayacaklarını bildirdi. Akçayoğlu, terminal binasının bazı yerlerinde dış cephe ve çatı işlemlerinin de başladığını söyledi.
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Yusuf Akçayoğlu, "Bu rakam birçok ilin tükettiği toplam enerji tutarından daha yüksek. Enerji merkezimizin imalatı bitti. 3 tane 120'lik trafo kuruldu. toplam 250 megavatlık ihtiyacı karşılayacaklar. Enerji nakil hattı TEİAŞ tarafından tamamlanıyor. Haziran başı gibi binayı enerjilendireceğiz." ifadelerini kullandı.
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"KONTROL KULESİNİN KABA İNŞAATI BİTTİ"
Akçayoğlu, Pininfarina ve Aecom tarafından tasarlanan İstanbul Yeni Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesinin inşaatının da hızla ilerlediğini kaydederek, kulenin 90 metre yüksekliğe ve 6 bin 85 metrekare inşaat alanına sahip olacağını aktardı.
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Tasarımı ile 2016 Uluslararası Mimarlık Ödülüne layık görülen kulenin hem İstanbul'un şehir simgelerinden olacağını hem de tasarımıyla havacılık camiasını kendine hayran bırakacağını dile getiren Akçayoğlu, laleden esinlenilerek tasarlanan kulenin Avrupa ile Asya arasında hava limanı üzerinden seyahat eden tüm yolcular için görünür olacağını söyledi.
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Akçayoğlu, "Kontrol kulemizin kaba yapısı bitti. 'Alt, baza' dediğimiz kısımları devam ediyor. Bir de dış cephesi başlayacak. Binanın haziran ayında bitirilmesini öngörüyoruz." dedi.
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"ÇALIŞMALARI DAHA DA HIZLANDIRACAĞIZ"
Akçayoğlu, havalimanının gelecek yılın ilk çeyreğinde, 26 Şubat 2018'de açılacağının hatırlatılması üzerine, dar bir sürelerinin kaldığını söyledi.
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Şu ana kadar ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını, yapmaya devam ettiklerini ve edeceklerini dile getiren Akçayoğlu, "Zaten 30 bin çalışan sayısına ulaşmak kolay değil. Bu, daha önce görülmemiş bir rakam. Her gün toplantı yapıyoruz. 'Nerede aksıyoruz, nerede nasılız?' gibi konuları konuşuyoruz. Çalışmaları daha da hızlandıracağız." diye konuştu.
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"BİR NOLU PİST BİTMEK ÜZERE"
Akçayoğlu, havalimanının gelecek yıl açılması planlanan ilk etabında bulunacak pistlerin yapım çalışmalarının da devam ettiğini vurguladı.
İlk etapta kuzey-güney yönünde iki pistin yapımına daha önce başlandığını hatırlatan Akçayoğlu, pistten, 3 bin 750 metre uzunluğunda ve 60 metre genişliğinde olan ilkinin kazı ve dolgusunun büyük ölçüde bittiğini aktardı.
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Cumhuriyet tarihinin en büyük ve stratejik projesi İstanbul Yeni Havalimanı'nda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. İlk etabının 2018 yılının şubat ayında açılması planlanan havalimanına günde 2 bin uçak iniş-kalkış yapabilecek. Dünyanın farklı noktalarında 350'den fazla destinasyona uçuşun gerçekleştirileceği havalimanı böylece dünyanın en büyük hublarından biri olacak. Havalimanı, 250 hava yolu şirketine hizmet verecek.
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Bu kapsamda havalimanının ilk etabı bittiğinde yolcu kapasitesi 90 milyon olacak. Ancak, ilk etap rahat bir şekilde 110 milyon yolcu kapasitesini kaldırabilecek. Halihazırda yılda 60 milyondan fazla yolcu ağırlayan Atatürk Havalimanı'nın terminal binasının büyüklüğü İstanbul Yeni Havalimanı'nın 3'te birinden daha küçük.
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DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜNDEN 3 KATI BÜYÜKLÜKTE
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Üçüncü havalimanı tüm fazları tamamlandığında, yılda 90 milyon yolcu kapasitesine sahip dünyanın en yoğun havalimanı Hartsfield Jackson Atlanta Uluslararası Havalimanı'nın iki katından daha fazla yolcu kapasitesine sahip olacak. Öte yandan, daha ilk etapta bile 110 milyon yolcuyu ağırlayabilecek kapasiteye sahip olacak olan İstanbul Yeni Havalimanı, bu alanda da en iyisi olacak.
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Uluslararası Havalimanları Konseyi'nin rakamlarına göre 2015 yılında Atlanta Uluslararası Havalimanı 101,4 milyon yolcu ağırlarken, Pekin Başkent Uluslararası Havalimanı 89,9, Dubai Uluslararası Havalimanı 78, Chicago O'Hare Uluslararası Havalimanı 76,9, Tokyo Uluslararası Havalimanı 75,3, Londra Heathrow Havalimanı 74,98 ve Los Angeles Uluslararası Havalimanı 74,93 milyon yolcuya hizmet verdi.
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İstanbul Yeni Havalimanı 7 bin 594 hektarla kapladığı alan bakımından da öne çıkıyor. Bu alanda şu anda dünyanın en büyüğü olan ve 2 bin 330 hektar alana sahip Beijing'in 3 katı büyüklüğe sahip olacak. Atlanta Uluslararası Havalimanı bin 902 hektarlık alana sahipken, bu rakamın Londra Heathrow Havalimanı'nda bin 227 hektar olduğu görülüyor. Atatürk Havalimanı ise bin 165 hektarlık alana sahip.
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Havalimanı dünyanın tek çatı altındaki en büyük terminaline sahip olacak ve uçak park alanlarının 114 tanesi ana terminale yaklaşan uçak olmak üzere toplamda 347 adet uçağa aynı anda hizmet verecek kapasitesi bulunacak.
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DÜNYANIN 'İLK' YEŞİL HAVALİMANI
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İstanbul Yeni Havalimanı 18 bini kapalı olmak üzere, yaklaşık 70 bin araç kapasiteli Avrupa'nın en büyük otoparkına sahip olacak. Havalimanına 400'den fazla yerli ve yabancı markayı ilk defa tek çatı altında buluşturacak 53 bin metrekarelik dünyanın en büyük Duty Free alanı inşa edilecek.
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Üçüncü havalimanında yer alacak tüm ticari işletmeler yeşil kuruluş sertifikasına (LEED) sahip olacak. Bu sayede İstanbul Yeni Havalimanı, dünyanın ilk yeşil havalimanı unvanını taşıyacak.
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AA muhabirine havalimanı inşaatının son durumu hakkında bilgi veren (İGA) Havalimanları İnşaatı Üst Yöneticisi (CEO) Yusuf Akçayoğlu, havalimanı inşaatının yüzde 40'ının tamamlandığını belirterek, gece gündüz demeden çalışmaların devam ettiğini söyledi.
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Akçayoğlu, havalimanı inşaatının şantiyesinde kullanılan iş makineleri açısından Guinness Rekorlar Kitabına girmeye aday olduğunu kaydederek, "Halihazırda bu özelliğiyle havalimanı projesi, şantiyede faal olan ekipman sayısı anlamında da dünyanın en büyük projesi olma özelliğini taşıyor." dedi.
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İŞTE YENİ HAVALİMANI'NDA YAPILAN ÇALIŞMALAR
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul yeni havalimanı terminal binasının 2016 Dünya Mimarlık Festivali'nde ödüle layık görüldüğünü belirterek, "Ödüle konu olan terminal binası, dünya çapında tek çatı altındaki en büyük terminal binası özelliği taşıyor." dedi.
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Değerlendirmelerde bulunan Bakan Arslan, Almanya'nın başkenti Berlin'de dünya çapında mimar ve tasarımcıları bir araya getiren festivalde, İstanbul yeni havalimanı terminal binasının "Gelecek Projeler-Altyapı" kategorisinde tasarım ödülü aldığını anlattı.
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Söz konusu terminal binasının İngiliz Scott Brownigg firmasının öncülüğünde, Türkiye'den Fonksiyon ve TAM/Kiklop'un desteğiyle tasarlandığını bildiren Arslan,
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"Daha önce de İstanbul yeni havalimanı hava trafik kontrol kulesi ve teknik binası, 370 proje arasında yapılan değerlendirme sonucunda 2016 Uluslararası Mimarlık Ödülüne layık görülmüştü. İstanbul yeni havalimanının inşaatı devam ediyor ama ödüle doymuyor." diye konuştu.
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Arslan, tamamlandığında dünya çapında sıfırdan yapılan en büyük havalimanı özelliği taşıyacak olan projenin, 350’den fazla noktaya uçuşla ilk etapta yıllık 90 milyon yolcu ağırlama kapasitesine sahip olacağını anlattı.
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Ödüle konu olan terminal binasının, dünya çapında tek çatı altındaki en büyük terminal binası özelliğini taşıyacağını dile getiren Arslan, Dünya Mimarlık Festivali’nde 60’ı aşkın ülkeden 300’ün üzerinde projenin yarıştığını ifade etti.
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Arslan, festivalde yarışan projelerin mimari planlama, tasarım, estetik, operasyonel konular ve inşa edilebilirlik kriterlerine göre değerlendirildiğini belirterek, İstanbul yeni havalimanının, söz konusu ödülle Londra Well-line, Şanghay Caravanserai Havalimanı, Güney Kore Uluslararası Jeju Havalimanı, Riyad Olaya Metro İstasyonu, Stuttgart Merkez İstasyonu, Varşova Tren İstasyonu, Çin San Shan Köprüsü gibi projeleri geride bıraktığını kaydetti.
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DÜNYA MİMARLIK FESTİVALİ
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Mimarlıkta 9 yıldır son gelişmelerin paylaşılarak dünya mimar ve tasarımcılarına fikir alışverişi ortamı sağlayan Dünya Mimarlık Festivali, bu sene Berlin’de tarihi bir otobüs deposunda düzenlendi.
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Festival kapsamında dünya çapında 300’den fazla proje, 32 kategoride yarıştı. Yarışan projeler, Avrupa’nın önde gelen dizayn ve mimarlık ofislerinin yöneticilerinden oluşan jüri heyetine projelerini tanıtan sunum yaptı.
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Jüri heyeti tarafından belirlenen Dünya Mimarlık Festivali ödülleri, dün akşam düzenlenen gala gecesinde sahiplerini buldu.
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İŞTE 3. HAVALİMANI'NIN ALDIĞI ÖDÜLLER VE BUGÜNE KADAR YAPILAN ÇALIŞMALAR
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Temel atma törenine Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Orhan Birdal, DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Sanayii Genel Müdürü Temel Kotil, THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, İGA Yönetim Kurulu Başbakan Mehmet Cengiz ile yönetim kurulu üyeleri ile kulenin tasarımcı firmaları Pininfarina ve Aecom'un yöneticileri katıldı.
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Dünyanın en büyük havalimanının dünyanın incisi İstanbul'a yeni bir değer katacağını söyleyen Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Sadece bu kule bile dünyanın prestij eserleri arasında yer aldı. Dünya çapında ödül aldı. 370 proje ile yarıştı. Üstelik herhangi bir başvuru olmadan. Siz koşturmazsanız bile başkaları gelip sizin projenizi buluyor" dedi.
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KULE 50 MİLYONA MALOLACAK
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Kulenin 50 Milyon TL'ye malolacağını açıklayan Bakan Arslan, "Ortasında dünya havacılığı havalanıyor. Türk insanı o dünya havacılığına sarılıyor, uçuruyor. Coğrafyamızın hava trafiğini buradan idare edeceğiz" diye konuştu.
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İSTANBUL'A MEVCUT İKİ HAVALİMANI YETMEYECEK
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63 yaşındaki Atatürk Havalimanının 63 milyona hizmet eder hale geldiğini, geçmişte büyük düşünülmediği için, etrafında yapılaşmaya izin verildiğini söyleyen Bakan Arslan, "Atatürk Havalimanının artık genişlemesi imkansız. Özellikle havacılık sektörünün serbestleşmesi üzerine Sabiha Gökçen 20 milyonun üzerine hizmet ediyor. İstanbul'a demek ki bu iki havalimanı yetmeyecek. Yeni bir havalimanı yapmak lazım. Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız büyük düşündüler, kapasitesi planlanırken dünyanın en büyüğü olacak havalimanı planlandı"diye konuştu.
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PİSTLERİMİZ ORTAYA ÇIKTI
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Yıllık yolcu kapasitesi anlamında 3. Havalimanının şu anda dünyanın en büyüğü olan Atlanta'nın iki misli olacağını söyleyen Bakan Arslan, " 3.5 Milyon metrekarelik kapalı alandan bahsediyoruz. Dünyanın birçok büyük havalimanının çevre, apron ve pistleri dahil sadece bu kadar. Biz sadece kapalı alandan bahsediyoruz. Bugün memnuniyetle görüyoruz ki, artık pistlerimiz de ortaya çıktı"dedi.
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GÜNDE 15 KATLI BİNA KADAR BETON DÖKÜLÜYOR
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3. havalimanı inşaatında günde 10 bin metreküp yapısal beton döküldüğü bilgisini veren Arslan şu bilgileri verdi:
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"15 katlı, her katta bir daire olan bir bina düşünürseniz, günde 15 binayı bitirecek bina kadar beton dökülüyor burada. Arkadaşlarımız burada 3 ayda bir baraj bitirecek bir projeyi yapıyorlar. Atatürk Havalimanı 1300 uçağa hizmet ediyor. Biz burada sadece birinci fazda, günde 2 bin uçağa hizmet edeceğiz. Başlangıçta açılacak iki paralel pisten bahsediyoruz. Eş zamanda iniş, kalkış yapılacak pist olacak. Az önce arkadaşlardan brifing aldık. 20 bin kişinin çalıştığı, 3 bin ağır makinanın ve kamyonun çalıştığı inşaat alanından bahsediyoruz.
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Bataklıktan böyle bir prestij projesine gelindi. Önümüzdeki yıl çalışan 30 bin kişinin üzerine çıkacak. KYGM yol bağlantılarını yapıyor. Gayrettepe - Havalimanı metrosunu İBB'den alarak, yapmak için Bakanlar Kurulu kararı çıkardık. Yatırım projesine aldık. Milli bayrak taşıyıcısı THY'ye de büyük görev düşüyor. Bu havalimanında 26 Şubat 2018'de ilk fazı açılırken, sizin de gerekli hazırlığınızı yapmış olmanız gerekiyor"
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TÜRKİYE'YE ÇELME TAKMAK İSTİYORLAR
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15 Temmuz kalkışmasının bu tip büyük projelerin önünü kesmek için de yapıldığını söyleyen Bakan Arslan, "Türkiye, Anadolu coğrafyasının hakkını verip, söz sahibi oldukça, Türkiye'nin büyümesini istemeyenler, Türkiye'ye çelme takmak istiyor" dedi.
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TEMELİ ATILDI
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Bakan Arslan'ın konuşmasının ardından kulenin temeli atıldı. Bakan Arslan daha sonra inşaat sahasını gezerek basın mensuplarına poz verdi.
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90 METRE YÜKSEKLİĞİNDE 17 KATLI LALE KULE
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İGA, 'Hava Trafik Kontrol Kulesi' için Zaha Hadid, Moshe Safdie, Grimsaw-Nordic, Massimiliano Fuksas, Pininfarina-Aecom, RMJM Architects gibi dünyanın önde gelen tasarımcılarını Aralık 2015'te davet etmiş ve 'lale' figüründen esinlenerek tasarladığı çalışmasıyla Pininfarina - Aecom sürecin galibi olmuştu.
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Yeni havalimanının Hava Trafik Kontrol Kulesi ve Teknik Binası, Chicago Athenaeum: Mimarlık ve Dizayn Müzesi ve Mimari Sanat Tasarımı ve Kentsel Araştırmalar Avrupa Merkezi tarafından verilen 2016 Uluslararası Mimarlık Ödülü'nü kazanmıştı.
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KULENİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
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6085 metre karelik alanında 90 metre yükseklikte inşa edilecek kulede organik-eğrisel formların yapılabilmesi için cam elyaf takviyeli beton malzeme kullanılacak. Kule iki kontrol katından oluşacak. En üst katta hava trafik kontrolörleri, bir alt katta ise yer trafik kontrolörleri görev yapacaktır. 16 kişilik personel için çalışma imkanı sağlanacak. Kontrol katlarında yansıma ve akustik konforun dikkate alındığı ve 360 derece görüş olanağı sağlayan cam cephe sistemi yapılacak.
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Kulenin teknik bloğunda yemekhane, spor salonu/squash, ofisler, dinlenme odaları, seminer salonu, toplantı odaları yer alacak. Hava trafik kontrolörleri, dünyadaki en gelişmiş sistemlerini kullanacak. Yeni havalimanında A-SMGCS LEVEL 4 denetleme sistemi kullanılacak.
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Uçaklar iniş yaptıktan sonra park pozisyonuna kadar, follow-the-green konsepti adı verilen yerdeki ışıkların yönlendirmesi ile hareket edecek. Ayrıca kontrolörler, artık tek bir ana ekrandan tüm bilgileri görebilecek olup her türlü işlemi ve iletişimi bu ana ekran üstünden yapabilecekler.
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İŞTE 3. HAVALİMANI ÇALIŞMALARINDA YAPILANLAR
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Geçtiğimiz günlerde 3 bin 750 metre uzunluğunda 60 metre genişliğindeki ilk pistin tamamlanmasıyla çalışmalara hız verilen şantiyede dev ana terminal binası yükselmeye devam ediyor.
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Havalimanın 3 pistiyle birlikte 26 Şubat 2018 tarihinde hizmete girmesi planlanıyor.
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İLK PİST TAMAMLANDI
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Başbakanlığı dönemimde temeli Recep Tayyip Erdoğan tarafından 7 Haziran 2014 tarihinde temeli atılan ve yapımına hızla devam eden 3. Havalimanı inşaatında ilk pist geçtiğimiz günlerde tamamlanmıştı.
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Yapımı tamamlanan 1 numaralı pist, 3 bin 750 metre uzunluğunda ve 60 metre genişliğinde.
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3,5 MİLYON METREKARELİK ANA TERMİNAL BİNASI YÜKSELMEYE BAŞLADI
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DIÖte yandan 76.5 milyon proje alanı bulunan dev şantiyede inşaatın en önemli bölümlerinden biri olan ana terminal binası da her geçen gün daha yükseliyor.
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1 milyon 300 bin metre kare inşaat alanına sahip Ana terminal binasında, 18 bin araç kapasiteli 700 bin metre kare büyüklüğünde bir otopark alanı bulunuyor.
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Ana terminal binasının kapalı alan toplamı 3,5 milyon metre kare.
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450 bin metre kare çatı alanına sahip terminal binası tamamlandığında 180 bin ton demir, 1 milyon metre küp beton kullanılmış olacak.
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ÇALIŞAN SAYISI 20 BİNE ÇIKTI
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Öte yandan inşatın başında toplam 16 bin 500 olan çalışan sayısı ise 2016 Ekim ayı itibariyle 20'bini geçti.
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Çalışanların 2 binini beyaz yakalılar oluştururken, 18 binin üzerinde işçi 7 -24 çalışarak şantiyedeki işleri bitirmeye çalışıyor.
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Projenin ilerki aşamalarında yapılan planlamalara göre çalışan sayısının 30 bini geçeceği öğrenildi.
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Yapımı 4 etaptan oluşacak havalimanının tüm etapları tamamlandığında toplam 6 pist hizmet verecek.
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Havalimanın 3 pisti içinde barındıran 1.etabının 26 şubat 2018 tarihinde tamamlanması bekleniyor.
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3 BİN İŞ MAKİNESİ GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYOR
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3. havalimanının şantiyesinde şu anda 2 bin 200 kamyon günde yaklaşık 1 milyon metreküp toprağı kazı yapılan alanlardan dolgu yapılan alanlara doğru taşıyor.
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Dev şantiyede ayrıca 252 Ekskavatör, 60 kule vinç, 57 greyder, 124 silindir, 101 dozer, 60 eklemli kamyon, 57 tekerlekli yükleyici, 23 mobil vinç, 70 beton mikser ve 18 adet beton pompası başta olmak üzere toplam 3 bin 22 inşaat makinesi çalıştığı belirtildi.
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4 FAZDA TAMAMLANACAK
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3. havalinamı hazırlanan plana göre 4 fazda tamamlanacak.
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Faz 1 de, Yıllık kapasitesi 90 milyon yolcu olan ana terminal binası, bir adet ana hava trafik kontrol kulesi, 2 adet Kuzey-Güney doğrultusunda 60 metre genişliğinde A380 uçaklarının inebileceği donanımda 3.75 km ve 4.1 kilometrelik pist...