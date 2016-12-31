İŞ-YAŞAM
2016 yılının en değerli markaları belli oldu
06 Ekim 2016 Perşembe, 12:44:53 | Güncelleme: 31 Aralık 2016 Cumartesi, 11:51:22
Dünyanın önde gelen marka danışmanlık şirketlerinden Interbrand, 2016 yılının en değerli markaları listesini açıkladı
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1
1
|
100
100. TESLA
Marka değeri: 4,011 milyar dolar
Bir önceki yıla göre değişim: Yeni giriş yaptı
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2
2
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100
99. LENOVO
Marka değeri: 4,045 milyar dolar
Bir önceki yıla göre değişim: Yüzde 2 düşüş
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3
3
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100
98. RALPH LAUREN
Marka değeri: 4,092 milyar dolar
Bir önceki yıla göre değişim: Yüzde 12 düşüş
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4
4
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100
97. MOET & CHANDON CHAMPAGNE
Marka değeri: 4,118 milyar dolar
Bir önceki yıla göre değişim: Düşüş ya da artış yaşamadı
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5
5
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100
96. SMIRNOFF
Marka değeri: 4,252 milyar dolar
Bir önceki yıla göre değişim: Yüzde 4 düşüş
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6
6
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100
95. JOHNNIE WALKER
Marka değeri: 4,317 milyar dolar
Bir önceki yıla göre değişim: Yüzde 5 düşüş
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7
7
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100
94. MTV
Marka değeri: 4,320 milyar dolar
Bir önceki yıla göre değişim: Yüzde 9 düşüş
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8
8
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100
93. CRORONA EXTRA
Marka değeri: 4,509 milyar dolar
Bir önceki yıla göre değişim: Yüzde 1 artış
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9
9
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100
92. SHELL
Marka değeri: 4,599 milyar dolar
Bir önceki yıla göre değişim: Yüzde 17 düşüş
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10
10
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100
91. JOHN DEERE
Marka değeri: 4,815 milyar dolar
Bir önceki yıla göre değişim: Yüzde 8 düşüş
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11
11
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100
90. PAYPAL
Marka değeri: 4,839 milyar dolar
Bir önceki yıla göre değişim: Yüzde 14 artış
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12
12
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100
89. DIOR
Marka değeri: 4,909 milyar dolar
Bir önceki yıla göre değişim: Yeni giriş yaptı
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13
13
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100
88. MINI
Marka değeri: 4,986 milyar dolar
Bir önceki yıla göre değişim: Yüzde 18 artış
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14
14
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100
87. HEINEKEN
Marka değeri: 5,123 milyar dolar
Bir önceki yıla göre değişim: Yüzde 6 artış
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15
15
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100
86. SPRITE
Marka değeri: 5,148 milyar dolar
Bir önceki yıla göre değişim: Yüzde 4 düşüş
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16
16
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100
85. JACK DANIELS
Marka değeri: 5,193 milyar dolar
Bir önceki yıla göre değişim: Yüzde 1 artış
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17
17
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100
84. XEROX
Marka değeri: 5,290 milyar dolar
Bir önceki yıla göre değişim: Yüzde 12 düşüş
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18
18
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100
83. BURBERRY
Marka değeri: 5,362 milyar dolar
Bir önceki yıla göre değişim: Yüzde 9 düşüş
-
19
19
|
100
82. CATERPILLAR
Marka değeri: 5,425 milyar dolar
Bir önceki yıla göre değişim: Yüzde 9 düşüş
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20
20
|
100
81. PRADA
Marka değeri: 5,504 milyar dolar
Bir önceki yıla göre değişim: Yüzde 12 düşüş
-
21
21
|
100
80. HARLEY DAVIDSON
Marka değeri: 5,527 milyar dolar
Bir önceki yıla göre değişim: Yüzde 1 artış
-
22
22
|
100
79. FEDEX
Marka değeri: 5,579 milyar dolar
Bir önceki yıla göre değişim: Yüzde 9 artış
-
23
23
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100
78. LAND ROVER
Marka değeri: 5,696 milyar dolar
Bir önceki yıla göre değişim: Yüzde 11 artış
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24
24
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100
77. DHL
Marka değeri: 5,708 milyar dolar
Bir önceki yıla göre değişim: Yüzde 6 artış
-
25
25
|
100
76. MASTERCARD
Marka değeri: 5,736 milyar dolar
Bir önceki yıla göre değişim: Yüzde 3 artış
-
26
26
|
100
75. KFC
Marka değeri: 5,742 milyar dolar
Bir önceki yıla göre değişim: Yüzde 2 artış
-
27
27
|
100
74. TIFFANY&CO
Marka değeri: 5,761 milyar dolar
Bir önceki yıla göre değişim: Yüzde 9 düşüş
-
28
28
|
100
73. JOHNSON & JOHNSON
Marka değeri: 5,790 milyar dolar
Bir önceki yıla göre değişim: Yüzde 5 artış
-
29
29
|
100
72. HUAWEI
Marka değeri: 5,835 milyar dolar
Bir önceki yıla göre değişim: Yüzde 18 artış
-
30
30
|
100
71. DISCOVERY
Marka değeri: 5,944 milyar dolar
Bir önceki yıla göre değişim: Yüzde 9 düşüş
-
31
31
|
100
70. SANTADER
Marka değeri: 6,223 milyar dolar
Bir önceki yıla göre değişim: Yüzde 2 artış
-
32
32
|
100
69. KIA
Marka değeri: 6,326 milyar dolar
Bir önceki yıla göre değişim: Yüzde 12 artış
-
33
33
|
100
68. PANASONIC
Marka değeri: 6,365 milyar dolar
Bir önceki yıla göre değişim: Yüzde 1 düşüş
-
34
34
|
100
67. LEGO
Marka değeri: 6,691 milyar dolar
Bir önceki yıla göre değişim: Yüzde 25 artış
-
35
35
|
100
66. THOMSON REUTERS
Marka değeri: 6,830 milyar dolar
Bir önceki yıla göre değişim: Yüzde 4 artış
-
36
36
|
100
65. MORGAN STANLEY
Marka değeri: 7,200 milyar dolar
Bir önceki yıla göre değişim: Yüzde 2 artış
-
37
37
|
100
64. STARBUCKS
Marka değeri: 7,490 milyar dolar
Bir önceki yıla göre değişim: Yüzde 20 artış
-
38
38
|
100
63. ADOBE
Marka değeri: 7,586 milyar dolar
Bir önceki yıla göre değişim: Yüzde 21 artış
-
39
39
|
100
62. CARTIER
Marka değeri: 7,738 milyar dolar
Bir önceki yıla göre değişim: Yüzde 2 düşüş
-
40
40
|
100
61. VISA
Marka değeri: 7,747 milyar dolar
Bir önceki yıla göre değişim: Yüzde 13 artış
-
41
41
|
100
60. ADIDAS
Marka değeri: 7,885 milyar dolar
Bir önceki yıla göre değişim: Yüzde 16 artış
-
42
42
|
100
59. 3M
Marka değeri: 8,199 milyar dolar
Bir önceki yıla göre değişim: Yüzde 13 artış
-
43
43
|
100
58. SONY
Marka değeri: 8,315 milyar dolar
Bir önceki yıla göre değişim: Yüzde 8 artış
-
44
44
|
100
57. COLGATE
Marka değeri: 8,413 milyar dolar
Bir önceki yıla göre değişim: Yüzde 1 düşüş
-
45
45
|
100
56. NESTLE
Marka değeri: 8,708 milyar dolar
Bir önceki yıla göre değişim: Yüzde 1 artış
-
46
46
|
100
55. DANONE
Marka değeri: 9,197 milyar dolar
Bir önceki yıla göre değişim: Yüzde 7 artış
-
47
47
|
100
54. GOLDMAN SACHS
Marka değeri: 9,378 milyar dolar
Bir önceki yıla göre değişim: Yüzde 2 düşüş
-
48
48
|
100
53. GUCCI
Marka değeri: 9,385 milyar dolar
Bir önceki yıla göre değişim: Yüzde 6 artış
-
49
49
|
100
52. SIEMENS
Marka değeri: 9,415 milyar dolar
Bir önceki yıla göre değişim: Yüzde 10 artış
-
50
50
|
100
51. ALLIANZ
Marka değeri: 9,528 milyar dolar
Bir önceki yıla göre değişim: Yüzde 12 artış
-
51
51
|
100
50. PORSCHE
Marka değeri: 9,537 milyar dolar
Bir önceki yıla göre değişim: Yüzde 18 artış
-
52
52
|
100
49. CITI
Marka değeri: 10,276 milyar dolar
Bir önceki yıla göre değişim: Yüzde 5 artış
-
53
53
|
100
48. HP
Marka değeri: 10,386 milyar dolar
Bir önceki yıla göre değişim: Yeni giriş yaptı
-
54
54
|
100
47. HSBC
Marka değeri: 10,458 milyar dolar
Bir önceki yıla göre değişim: Yüzde 10 düşüş
-
55
55
|
100
46. AXA
Marka değeri: 10,579 milyar dolar
Bir önceki yıla göre değişim: Yüzde 14 artış
-
56
56
|
100
45. LOREAL
Marka değeri: 10,930 milyar dolar
Bir önceki yıla göre değişim: Yüzde 1 artış
-
57
57
|
100
44. HEWLETT PACKARD ENTERPRISE
Marka değeri: 11,027 milyar dolar
Bir önceki yıla göre değişim: Yeni giriş yaptı
-
58
58
|
100
43. NISSAN
Marka değeri: 11,066 milyar dolar
Bir önceki yıla göre değişim: Yüzde 22 artış
-
59
59
|
100
42. CANON
Marka değeri: 11,081 milyar dolar
Bir önceki yıla göre değişim: Yüzde 2 düşüş
-
60
60
|
100
41. PHILIPS
Marka değeri: 11,336 milyar dolar
Bir önceki yıla göre değişim: Yüzde 4 artış
-
61
61
|
100
40. VOLKSWAGEN
Marka değeri: 11,436 milyar dolar
Bir önceki yıla göre değişim: Yüzde 9 düşüş
-
62
62
|
100
39. KELLOGG'S
Marka değeri: 11,711 milyar dolar
Bir önceki yıla göre değişim: Yüzde 7 düşüş
-
63
63
|
100
38. AUDI
Marka değeri: 11,799 milyar dolar
Bir önceki yıla göre değişim: Yüzde 14 artış
-
64
64
|
100
37. ACCENTURE
Marka değeri: 12,033 milyar dolar
Bir önceki yıla göre değişim: Yüzde 11 artış
-
65
65
|
100
36. NESCAFE
Marka değeri: 12,517 milyar dolar
Bir önceki yıla göre değişim: Yüzde 2 artış
-
66
66
|
100
35. HYUNDAI
Marka değeri: 12,547 milyar dolar
Bir önceki yıla göre değişim: Yüzde 11 artış
-
67
67
|
100
34. HERMES PARIS
Marka değeri: 12,833 milyar dolar
Bir önceki yıla göre değişim: Yüzde 17 artış
-
68
68
|
100
33. FORD
Marka değeri: 12,962 milyar dolar
Bir önceki yıla göre değişim: Yüzde 12 artış
-
69
69
|
100
32. EBAY
Marka değeri: 13,136 milyar dolar
Bir önceki yıla göre değişim: Yüzde 6 düşüş
-
70
70
|
100
31. J.P. MORGAN
Marka değeri: 14,227 milyar dolar
Bir önceki yıla göre değişim: Yüzde 3 artış
-
71
71
|
100
30. BUDWEISER
Marka değeri: 15,099 milyar dolar
Bir önceki yıla göre değişim: Yüzde 8 artış
-
72
72
|
100
29. UPS
Marka değeri: 15,333 milyar dolar
Bir önceki yıla göre değişim: Yüzde 4 artış
-
73
73
|
100
28. PAMPERS
Marka değeri: 16,134 milyar dolar
Bir önceki yıla göre değişim: Yüzde 6 artış
-
74
74
|
100
27. ZARA
Marka değeri: 16,766 milyar dolar
Bir önceki yıla göre değişim: Yüzde 19 artış
-
75
75
|
100
26. IKEA
Marka değeri: 17,834 milyar dolar
Bir önceki yıla göre değişim: Yüzde 8 artış
-
76
76
|
100
25. AMERICAN EXPRESS
Marka değeri: 18,358 milyar dolar
Bir önceki yıla göre değişim: Yüzde 3 düşüş
-
77
77
|
100
24. GILETTE
Marka değeri: 19,950 milyar dolar
Bir önceki yıla göre değişim: Yüzde 10 düşüş
-
78
78
|
100
23. PEPSI
Marka değeri: 20,265 milyar dolar
Bir önceki yıla göre değişim: Yüzde 3 artış
-
79
79
|
100
22. SAP
Marka değeri: 21,293 milyar dolar
Bir önceki yıla göre değişim: Yüzde 13 artış
-
80
80
|
100
21. HONDA
Marka değeri: 22,106 milyar dolar
Bir önceki yıla göre değişim: Yüzde 4 düşüş
-
81
81
|
100
20. H&M
Marka değeri: 22,681 milyar dolar
Bir önceki yıla göre değişim: Yüzde 2 artış
-
82
82
|
100
19. LOUIS VUITTON
Marka değeri: 23,998 milyar dolar
Bir önceki yıla göre değişim: Yüzde 8 artış
-
83
83
|
100
18. NIKE
Marka değeri: 25,034 milyar dolar
Bir önceki yıla göre değişim: Yüzde 9 artış
-
84
84
|
100
17. ORACLE
Marka değeri: 26,552 milyar dolar
Bir önceki yıla göre değişim: Yüzde 3 düşüş
-
85
85
|
100
16. CISCO
Marka değeri: 30,948 milyar dolar
Bir önceki yıla göre değişim: Yüzde 4 artış
-
86
86
|
100
15. FACEBOOK
Marka değeri: 32,593 milyar dolar
Bir önceki yıla göre değişim: Yüzde 48 artış
-
87
87
|
100
14. INTEL
Marka değeri: 36,952 milyar dolar
Bir önceki yıla göre değişim: Yüzde 4 artış
-
88
88
|
100
13. DISNEP
Marka değeri: 38,790 milyar dolar
Bir önceki yıla göre değişim: Yüzde 6 artış
-
89
89
|
100
12. MC DONALD'S
Marka değeri: 39,381 milyar dolar
Bir önceki yıla göre değişim: Yüzde 1 düşüş
-
90
90
|
100
11. BMW
Marka değeri: 41,535 milyar dolar
Bir önceki yıla göre değişim: Yüzde 12 artış
-
91
91
|
100
10. GENERAL ELECTRIC
Marka değeri: 43,130 milyar dolar
Bir önceki yıla göre değişim: Yüzde 2 artış
-
92
92
|
100
9. MERCEDES-BENZ
Marka değeri: 43,490 milyar dolar
Bir önceki yıla göre değişim: Yüzde 18 artış
-
93
93
|
100
8. AMAZON
Marka değeri: 50,338 milyar dolar
Bir önceki yıla göre değişim: Yüzde 33 artış
-
94
94
|
100
7. SAMSUNG
Marka değeri: 51,808 milyar dolar
Bir önceki yıla göre değişim: Yüzde 14 artış
-
95
95
|
100
6. IBM
Marka değeri: 52,500 milyar dolar
Bir önceki yıla göre değişim: Yüzde 19 düşüş
-
96
96
|
100
5. TOYOTA
Marka değeri: 15,099 milyar dolar
Bir önceki yıla göre değişim: Yüzde 9 artış
-
97
97
|
100
4. MICROSOFT
Marka değeri: 72,795 milyar dolar
Bir önceki yıla göre değişim: Yüzde 8 artış
-
98
98
|
100
3. COCA COLA
Marka değeri: 73,102 milyar dolar
Bir önceki yıla göre değişim: Yüzde 7 düşüş
-
99
99
|
100
2. GOOGLE
Marka değeri: 133,252 milyar dolar
Bir önceki yıla göre değişim: Yüzde 11 artış
-
100
100
|
100
1. APPLE
Marka değeri: 178,119 milyar dolar
Bir önceki yıla göre değişim: Yüzde 5 artış