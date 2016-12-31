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2016 yılının en değerli markaları belli oldu

06 Ekim 2016 Perşembe, 12:44:53

Dünyanın önde gelen marka danışmanlık şirketlerinden Interbrand, 2016 yılının en değerli markaları listesini açıkladı

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    100. TESLA

    Marka değeri: 4,011 milyar dolar
    Bir önceki yıla göre değişim: Yeni giriş yaptı

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    99. LENOVO

    Marka değeri: 4,045 milyar dolar
    Bir önceki yıla göre değişim: Yüzde 2 düşüş

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    98. RALPH LAUREN

    Marka değeri: 4,092 milyar dolar
    Bir önceki yıla göre değişim: Yüzde 12 düşüş

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