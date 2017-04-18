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İŞ-YAŞAM

Türkiye'nin yaşamak ve çalışmak için en iyi şehirleri

11 Ekim 2016 Salı, 13:57:23

Forbes, "İş Yapmak ve Yaşamak İçin En İyi Kentler" araştırmasının sonuçlarını yayınladı

  • 1 Türkiye'nin yaşamak ve çalışmak için en iyi şehirleri
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    Araştırma, 94 başlıktaki veri setine göre hazırlandı. Oluşan veri seti 4 ana kategoriden oluşuyor: Beşeri Sermaye ve Yaşanabilirlik, Marka Becerisi ve Yenilikçilik, Ticaret Becerisi ve Üretim Potansiyeli, Erişilebilirlik. İşte araştırmanın 2016 yılı için çarpıcı sonuçları...

  • 2 Türkiye'nin yaşamak ve çalışmak için en iyi şehirleri
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    81- MUŞ 29,71

    Genel endeks puanı 30'un altında kalan tek kent. Geçen sene 76'ncı sıradaydı ancak tüm göstergelerde gerileme var. Altyapı ve suya erişim ciddi sıkıntılar olarak öne çıkıyor.

  • 3 Türkiye'nin yaşamak ve çalışmak için en iyi şehirleri
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    80- ŞIRNAK 30,45

  • 4 Türkiye'nin yaşamak ve çalışmak için en iyi şehirleri
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    79- HAKKARİ 30,94

  • 5 Türkiye'nin yaşamak ve çalışmak için en iyi şehirleri
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    78- SİİRT 31,57

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YORUMLAR 41
  • Misafir 51 dakika önce
    İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL arada bir eşini daha bul...
  • Misafir 24 Mart 2017 Cuma 13:24
    hakkari en güzel
  • Misafir 24 Mart 2017 Cuma 11:56
    Bence Adana'nın yaşanabilirlikte sınıfta kalması lazım. Şehirde her gün bir olay var :) Güvenliğin olmadığı yerde kim yaşamak ister ki? Adana için P,23 fazla verilmiş.
  • Misafir 24 Mart 2017 Cuma 22:03
    cokta guzel yasiyoruz .Turkiyenin en sosyal kenti bence .
  • Misafir 16 Mart 2017 Perşembe 10:10
    o halde neden herkes bodruma gelip yerleşiyor
  • Misafir 16 Mart 2017 Perşembe 08:38
    4 senedir metrodaki aktarma sorununu çözememiş,21 yüzyılda kaldırım taşlarından hala üzerinize su sıçrayan trafiği kitleyen yol bağlantılarıyla(Anadolu Bulvarı-İstanbul yolu en sıkıntılısı) ankara nasıl ikinci olur.
  • Misafir 47 dakika önce
    Onca ulaşım imkanına rağmen Ankarayı beğenmeyen Sivasa gelsinn. hepsi hepsi bir tane halk otobüsümüz var.oda dertlere deva
  • Misafir 01 Mart 2017 Çarşamba 22:52
    ankara en yaşanabilir şehir. melih gökçeğe ankarayı yaşanabilir yaptığı için teşekkürler. bir tanemsin ankara.
  • Misafir 46 dakika önce
    Türkiyenin en çok çalışan belediyelerinden biri Ankaradır
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