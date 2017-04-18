Türkiye'nin yaşamak ve çalışmak için en iyi şehirleri
11 Ekim 2016 Salı, 13:57:23 | Güncelleme: 18 Nisan 2017 Salı, 10:37:06
Forbes, "İş Yapmak ve Yaşamak İçin En İyi Kentler" araştırmasının sonuçlarını yayınladı
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1|82
Araştırma, 94 başlıktaki veri setine göre hazırlandı. Oluşan veri seti 4 ana kategoriden oluşuyor: Beşeri Sermaye ve Yaşanabilirlik, Marka Becerisi ve Yenilikçilik, Ticaret Becerisi ve Üretim Potansiyeli, Erişilebilirlik. İşte araştırmanın 2016 yılı için çarpıcı sonuçları...
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81- MUŞ 29,71
Genel endeks puanı 30'un altında kalan tek kent. Geçen sene 76'ncı sıradaydı ancak tüm göstergelerde gerileme var. Altyapı ve suya erişim ciddi sıkıntılar olarak öne çıkıyor.
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80- ŞIRNAK 30,45
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79- HAKKARİ 30,94
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78- SİİRT 31,57
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77- BİTLİS 31,85
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76- AĞRI 32,44
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75- IĞDIR 33,86
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74- ARDAHAN 33,96
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73- YOZGAT 34,28
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72- VAN 35,51
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71- BATMAN 35,55
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70- ADIYAMAN 35,62
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69- BİNGÖL 36,46
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68- OSMANİYE 36,73
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67- BAYBURT 37,11
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66- MARDİN 37,23
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65- DİYARBAKIR 37,38
Diyarbakır için son bir sene içinde yaşanan terör olaylarını da hesaba katarsanız herşey tepetaklak olmuş görünüyor. Geçen seneki listeye göre temel hizmetlere erişim dışında tüm verilerde gerileme var.
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64- GÜMÜŞHANE 37,47
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63- AKSARAY 37,72
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62- KARS 38,24
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61- TOKAT 39,53
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60- ÇORUM 39,55
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59- KARAMAN 39,97
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58- TUNCELİ 40,57
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57- KİLİS 40,96
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56- KIRŞEHİR 40,97
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55- ŞANLIURFA 41,09
Peygemberler Diyarı son 3 yıldır 'en yaşanabilir kent' listesinin ilk iki sırasında mutlaka yer almayı başarıyor. GAP'a rağmen işsizlik yüzde 17 gibi korkunç yüksek bir rakamda, nüfus artış hızı yüzde 25, aşırı borçlu, yeşil alan neredeyse yok, hastane sayısı yeterli değil, üniversiteli sayısında Türkiye'nin sonuncusu.
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54- NİĞDE 41,21
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53- AFYON KARAHİSAR 41,24
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52- ÇANKIRI
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51- KAHRAMANMARAŞ 41,76
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50- KASTAMONU 42,00
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49- DÜZCE 42,49
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48- NEVŞEHİR 42,66
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47- BURDUR 42,68
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46- ERZİNCAN 42,71
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45- UŞAK 42,79
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44- ORDU 43,05
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43- RİZE 43,40
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42- SİNOP 43,60
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41- BARTIN 43,63
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40- AMASYA 43,69
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39- ERZURUM 44,05
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38- BİLECİK 44,69
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37- KIRIKKALE 44,94
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36- ISPARTA 45,47
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35- MANİSA 45,54
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34- GİRESUN 45,72
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33- GAZİANTEP 46,55
Erken sanayileşme sürecinin tüm kentsel sorunlarını yaşayan, üzerine mülteci sorununu ekleyen Gaziantep, "Doğu'nun başkenti" sıfatını hızla kaybediyor.
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32- KÜTAHYA 46,57
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31- SİVAS 46,80
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30- HATAY 46,89
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29- ARTVİN 47,35
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28- MALATYA 47,36
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27- KIRKLARELİ 48,05
Kent, coğrafi konumuna rağmen bir türlü ticaret ve sanayi alanında beklenen sıçramayı yapamıyordu. 2016'da bu alanı kapsayan iki kategoride de iyileşme var.
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26- DENİZLİ 48,05
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25- ZONGULDAK 48,30
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24- KONYA 48,88
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23- BOLU 49,77
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22- MERSİN 50,09
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21- ADANA 50,23
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20- KARABÜK 50,31
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19- ELAZIĞ 50,53
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18- EDİRNE 50,99
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17- MUĞLA 51,23
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16- AYDIN 51,30
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15- BALIKESİR 51,72
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14- KAYSERİ 52,04
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13- SAMSUN 52,36
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12- SAKARYA 53,35
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11- ÇANAKKALE 53,36
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10- TRABZON 53,38
Geçen sene sürpriz bir şekilde Türkiye'nin en yaşanılabilir kenti olan Trabzon, 9'unculuğa geriledi. Bunun temel nedeni veri setinde yapılan genişlemeyle eklenen 6 başlıkta ortalamanın üzerine çıkamaması.
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9- ESKİŞEHİR 56,84
Öğrencilerin kenti, yavaş yavaş Türkiye'nin en yaşanabilir yeri olmaya doğru ilerliyor. Bu sene 1 sıra daha yükseldi ve ikinciliğe çıktı. Özellikle eğitimli nüfusun fazlalığı dikkat çekici.
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8- BURSA 57,13
Bursa, yeni yapılan yollar ve köprülerle İstanbul'a giderek daha da yaklaşıyor.
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7- YALOVA 58,07
3 büyük kent dışında bugüne kadar "temel hizmetlere erişim" kategorisinde hiç farklı birinci çıkmamıştı. Yalova ilk kez bu döngüyü kırdı. Öte yandan yaşanılabilirlik kategorisinde de 10 sıra birden yükseldi.
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6- ANTALYA 59,1
EXPO 2016'nın başkenti, yaşanılabilirlik ve hizmetlere erişim endekslerinde 10 sıra birden yükseldi. Ama iş yapma konusunda her iki kategoride de 2 sıra birden gerilemiş durumda.
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5- KOCAELİ 59,98
Türkiye'nin sanayi başkenti, bu sene muazzam bir sıçramayla yaşanılabilirlik endeksinde 7. sıraya kadar yükseldi. Bu sıkışın nedeni Ankara ile benzerlik gösteriyor. Atık hizmetlerine erişim, konut kalitesi, ortalama kazanç...
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4- TEKİRDAĞ 61,46
Sihirli bir değnek değmiş gibi geçen senenin 9'uncusu bu sene 5 sıra birden kazandı ve 4 ana kategorinin üçünde yükselmeyi başardı. Özellikle yaşanılabilirlik endeksinde 27 sıra sıçradı.
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3- İZMİR 62,39
Yaşanılabilirlik endeksinde geçen sene 15 sıra gerileyen kent, bu sene 10sıra birden yükseldi. Temel göstergelerin hepsinde iyileşme var. Ama işsizlik ve enflasyon kentin hala en büyük sorunu.
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2- ANKARA 66,13
Bir senelik aranın ardından tekrar "Türkiye'nin en yaşanabilir kenti" listesinde zirvede. Üstelik genel hesaplamada İstanbul ile aradaki 13 puanlık farkı da kapattı.
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1- İSTANBUL 68,9
Türkiye'nin en büyük kenti, son 2 yıldır listelerde diğer kentlerin en az 10 puan üzerindeydi. Ancak yaşanabilirlik endeksinde geçen seneki 32 sıralık çöküşün devam ediyor ve bu yıl 10 sıra daha geriledi.