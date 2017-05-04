Zırhlı araçta "NMS" devrimi

SAVUNMADA 'MENTAP' HAMLESİ
TÜMOSAN tarafından KAP'a yapılan açıklamaya göre MENTAP ürün ailesi hafif, orta ve ağır araçlardan oluşacak ve ürün ailesinin tamamında Tümosan tarafından geliştirilen yeni nesil dizel motor, şanzıman, transfer kutusu ve yürür aksam ile özgün elektronik sistemler kullanılacak.
DÜŞMANIN KORKULU RÜYASI "YAVUZ" GELİYOR!
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Fırat Kalkanı Harekatı'nda ve terörle mücadelede etkin olarak kullandığı obüs ailesine yeni bir üye ekleniyor. Makina ve Kimya Endüstrisi (MKE) Kurumu yüksek hareket kabiliyetine sahip 6x6 araç üzerine monteli 155 milimetre silah sistemi geliştirme projesi sonunda Yavuz obüs sistemini üretti.
Sadece ülkemizi değil Ortadoğu ve Afrika'daki harekat şartlarıyla dış pazarları da dikkate alarak bu ürünümüzü geliştirdik. Dış pazarlarda pikapların üzerine monte edilmiş birtakım silah sistemleriyle atış yapıyorlar. Bir silah sisteminin etkili, ciddi olabilmesi için belli özelliklere sahip olması lazım. Bunların en başında stabilite geliyor.
Geri tepmeden dolayı atışınız ne kadar hedefinden sapıyor bu önemli Eğer geri tepmeyi kontrol edemiyorsanız, atışınız hedeften sapıyorsa yapıyorsa o zaman karavana atıyorsunuz. Dünyada ucuz ve kolay bulunabilen, hatta daha ziyade terör örgütlerinin kullandığı sistemler böyle. Hedefe yönelik değil, daha çok kargaşa oluşturma amaçlı, atıldığında sesiyle etki doğuran sistemler. Bizim sistemlerimiz ciddi, her yönüyle hedef tahribat etkinliği çok yüksek, teknolojik seviyesi üst düzey olan sistemlerdir. Yavuz silahımız da tüm yenilikçi unsurları üzerinde barındıran üstün özellikli bir silah."
YAVUZ OBÜS SİSTEMİNİN ÖZELLİKLERİ
Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda, pazarda oluşan mevcut durum da dikkate alınarak yüksek hareket kabiliyetine sahip 6x6 araç üzerine monteli 155 milimetrelik silah sistemi geliştirme projesi MKE'nin öz kaynaklarıyla Nisan 2016'da başlatıldı.
T-155 milimetre 52 kalibre MKE Yavuz obüs sistemi için kullanılan araç tamamen zırhlı olarak geliştirildi. Sistemin atışa hazırlanma süresi en fazla 1 dakika, atışı tamamlayıp mevzi değiştirmesi en fazla 2 dakika sürüyor. Araç, 5 mürettebatı taşıyacak kapasitede çift kabine sahip bulunuyor. Aracın tam yüklü azami hızı saatte 90 kilometreye çıkıyor. Sistemin canlı mühimmatlarla atışlı testleri nisan ayında başarıyla gerçekleştirildi.
Yavuz obüsü, farklı yükseliş açıları ve sevk barut modülleriyle aynı hedefi aynı anda 3 farklı mühimmatla vurabiliyor. Sistem, uzun menzilli mühimmatlarla 40 kilometre menzil içindeki askeri birlik ve taburlara atış yapabiliyor. Mevzilenen topçu birliğinin karşı hedeflerden uzakta olmasından dolayı düşman tarafından karşı saldırı yapılma riski de azalıyor.
Yavuz obüsü ile 15 saniyede 3 atım (darbeli atım), 1 dakikada 4-6 atım (normal atım), 1 dakikada 2 atım (sürekli atım) yapılabiliyor. Sistemde ikincil silah olarak 12,7 milimetre makineli tüfek kullanılıyor. Sistem nükleer, biyolojik, kimyasal (NBC) koruma sistemine, 7,62 x 51 milimetre (M80) mühimmatına ve anti-personel mayınlara karşı koruma sistemine sahip bulunuyor.
Kaplan füzesi, yüksek isabet ve tahrip gücü sayesinde 30 kilometreden 120 kilometreye kadar yüksek öncelikli hedefler üzerinde yoğun ve etkili ateş imkanı veriyor. Füze, bu üstün özellikleri sayesinde zamanında, doğru ve etkili ateş gücü yaratarak manevra birliklerine güçlü ateş desteği sağlıyor.
Sistem, yüksek teknoloji ürünü seyrüsefer ve otomatik tevcih sistemleri sayesinde at ve kaç taktiğini başarıyla uyguluyor. Söz konusu sistem, sahip olduğu tam otomatik seyrüsefer ve tevcih sistemleri sayesinde kısım komutanı, doldurucu ve sürücü olmak üzere 3 kişilik mürettebatla atış görevi icra edebiliyor.
ASELSAN taktik kara araçlarında ve sabit tesislerde temel olarak hava ve kara hedeflerine, özellikle asimetrik tehditlere karşı yakın alan koruması amacıyla geliştirilen, ana silah olarak 12,7 milimetre uçaksavar, 7,62 milimetre makinalı tüfek, 40 milimetre bomba atar gibi silahlar takılabilen sistemi kablosuz olarak üretti.
Uzaktan komutalı olması nedeniyle araç içinden yönlendirilebilen ve ateş edebilen SARP sistemi, kablosuz haberleşme yeteneği sayesinde artık uzak mesafelerden de kontrol edilebiliyor. Bu sayede kullanıcılar, tehlikeli bölgelerden uzak ve güvenli bir yerde sistemi kullanabilme imkanına sahip oluyor.
ASELSAN’ın Birleşik Arap Emirlikleri’nde yerleşik ortak girişim firması olan IGG ASELSAN Integrated Systems firmasıyla birlikte yürütülen faaliyetler sonunda, ASELSAN UKSS’lerinin kablosuz yönetilmesine imkan veren Arayüz Uyumlama Birimi geliştirildi. Bu birim sayesinde ASELSAN UKSS ailesinin üyeleri gerektiği zaman uzaktan komuta edilebilme yeteneğine sahip olacak.
Uyumlayıcı birimin SARP sistemine entegre edilmesiyle çeşitli üst düzey son kullanıcılara atışlı gösterimler düzenlendi. Sistem, güvenli, kriptolu, karıştırılamaz haberleşme yeteneği, uzaktan hedef takip performansı, yüksek vuruş yüzdesi ve kolay kullanımı gibi üstün özellikleri ile ön plana çıkıyor.
UKSS ailesinin bir diğer yeni üyesi SARP-DUAL'e ise ana silahların yanı sıra yardımcı silah olarak 7,62 milimetre makineli tüfek takılabiliyor. Opsiyonel olarak STANAG 4569 Seviye 2 zırh koruması konfigürasyonu da bulunan SARP-DUAL yüksek miktarda mühimmat depolama özelliği de taşıyor. SARP-DUAL'in üretiminde yüksek yerlilik oranı ön plana çıkıyor.
KULAÇ İskandil Sistemi ASELSAN tarafından denizaltılar ve su üstü platformlarında kullanılmak üzere geliştirildi. Seyir yardımcı sistemi olarak kullanılan KULAÇ, yaydığı akustik sinyalin dipten/su yüzeyinden yansımasının dinlenmesi ve gönderme/alma zamanı arasındaki farkın ölçülmesiyle derinlik tespitini gerçekleştiriyor.
Son dönemde denizaltı savunma harbi konusunda çeşitli ürünler geliştiren, Torpido Karıştırma Aldatma Sistemi (HIZIR), Torpido Karşı Tedbir Dekoy Ailesi (ZOKA), yakın geleceğin en önemli teknolojilerinden Torpidoya Karşı Savunma Torpidosu (TORK), öz kaynakları ile geliştirilip üretilen SONOBOY ve ASIST ile yurt dışı pazarları da hedefleyen ASELSAN, bunlara bir yenisini ekledi.
Milli olarak geliştirilen, özgün donanım ve yazılıma sahip TORK, gemilere daha güvenli seyir imkanı sağlıyor. TORK, su üstü gemilerine karşı atılacak lan akustik güdümlü, tel güdümlü, güdümsüz ve dümen suyuna güdümlü torpidoları imha etmek amacıyla geliştirilen bir anti-torpido özelliği taşıyor.
Roketsan'ın son 10 yılda çok yol aldığını dile getiren Yaşar, şöyle devam etti:
"Sadece 2016'da 4 ayrı ürünümüz kalifiye oldu. Önümüzdeki 7 yılda, şu ana kadar ürettiğimiz veya kalifiye ettiklerimiz kadar ürün çeşidimiz hizmete girecek. Daha büyük sistemler... Artık boyları 2 metre değil, 6-8 metre olan büyük sistemler, füzeler devreye girecek. Bunları sanayicilerimizle üreteceğiz.
20 yıldır mekanik atölye kurmadık, bundan sonra da 3. şirket olarak ilk 100’e girmek istiyoruz. Son 3 yılın cirosu dikkate alındığında yarısını ihracattan elde ettik. 3-5 yılda 2’ye katlayacağız. Firmalarımızın daha büyük işlere soyunmaları istiyoruz. Bir parçayla kalmasın bir alt sistemi üretsinler, Ar-Ge’ye yönelsinler. Birlikte çok daha güzel işler yapacağız.
Henüz açıklanmadı, belki 2016 cirosuyla geçen yıl girmişizdir ama 2017'de diğer 2 büyük vakıf şirketimizden sonra 3. şirket olarak dünyadaki ilk 100 savunma sanayisi firması arasına girmeyi hedefliyoruz, bekliyoruz. Yeni ürünler çıktıkça, kalifiye oldukça bunlar önümüzdeki 10, 20, 30 yıl boyunca üretilecek."
Türkiye, bu tesiste üretilecek galyum nitrat temelli çipler sayesinde savunma radarı, elektronik harp, güç elektroniği, uzay teknolojileri, elektrik iletim altyapısı, elektrikli araba, havacılık, yüksek hızlı tren ve 5G cep telefonu sistemleri eşi stratejik teknolojiler üretebilen dünyanın sayılı ülkeleri arasına girecek.
SSM tarafından yayımlanan stratejik planında, "ALTAY Ana Muharebe Tankı Milli ve özgün tasarımı ve dünyanın en son teknolojilerine sahip alt sistemleri ile Türk Savunma Sanayi'nin ortak gururu olarak geliştirilen ALTAY Ana Muharebe Tankı, hareket kabiliyeti, ateş gücü ve beka yönüyle en zorlu testleri üstün başarıyla tamamlamış ve dünyadaki örneklerinden çok daha kısa bir zamanda kalifiye edilerek seri üretime hazır hale getirilmiştir" açıklamasında bulunuldu.
Milli Savunma Bakanlığı yerli imkanlarla Türkiye'nin coğrafi koşullarına uygun olarak üretilen T129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri projesi kapsamında, bu ay yeni teslimatların yapılacağını duyurdu. 20 ve 21'incisi tamamlanan helikopterlerin teslimatının bu ay yapılması planlanıyor.
Mehmetçik, yasa dışı sınır geçişleri ve kaçakçılığa engel olmak için sınır fiziki güvenlik sistemleri bulunan sınır hattında devriye atıyor, sınır hattında ve karakol komutanlığında bulunan 20 metre yüksekliğindeki kulelerden sınırın karşısındaki hareketliliği anbean takip ediyor. Karakolun sorumluluk sahasının karşısındaki Suriye tarafında ise Meydan-ı Akbez köyü bulunuyor. Nüfusun yaklaşık 4 bine yaklaştığı köyde PYD/YPG üyesi teröristler de yer alıyor.
Duvarın arkasındaki olası hareketlilik zırhlı araca monte edilen ve 12 metreye kadar yükselebilen kameralarla da gözetleniyor. Ayrıca şüpheli durumlar köpekli devriyelerle de kontrol ediliyor. Özel olarak eğitilen “Vahide" isimi köpek de özellikle dere yataklarının çevresindeki alanlarda yapılan aramalarda önemli rol oynuyor.
MENZİLİ 100 KM ÇIKARTACAK
Makina Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından üretilen klasik mühimmatları TÜBİTAK-SAGE'nin geliştirdiği 'Kanatlı Güdüm Kiti' akıllı hale getirecek. Böylece mevcut havadan karaya atılan MK-82 ve MK-83 tipi bombalar her türlü hava koşulunda hassas vuruş yeteneği kazanacak. 2013 yılında gerçekleştirilen 'Pençe' tatbikatında ilk atış testlerinde Kanatlı Güdüm Kiti takılı olan MK-83 mühimmatı 100 km menzil'den hedefi imha etmişti.
‘Iomax Karakol Uçağı’, en son Yemen’deki isyancılara karşı bu füzeyi kullandı. Roketsan, H135M ve H145M hafif helikopterlerle silahın entegrasyonunu kapsayan Airbus helikopterleri ile bir mutabakat anlaşması imzalamasının ardından, Cirit’i Tiger saldırı helikopteri için MBDA Almanya ile birlikte ek entegrasyon çalışması başlatacak.
ÜSTÜN ÖZELLİKLERE SAHİP
Namlunun öne alınmasının ardından atış için hazırlıklar başlıyor. Obüsün mevzilenmesi sonrası 155 mm'lik mühimmat namluya yerleştiriliyor. Top komutanın emriyle atış başarıyla gerçekleştiriliyor. 155 mm Panter Obüsü Atış Kontrol Sistemi ise, Panter obüsünün atışa hazırlık, ateş idaresi ve atış kontrol işlemlerinin bilgisayar yardımıyla yerine getirilmesini ve diğer ateş destek unsurlarına sayısal entegrasyonunu sağlıyor.
TSK'NIN MİNİ TANKI "ANKEBOT"
Merkez Karatay ilçesindeki sanayi sitesindeki firma, terörle mücadelede zayiatın önüne geçebilecek robot sistemi üzerine çalışma başlattı. Firma, uzun süren Ar-Ge çalışmaları sonunda bir metre yüksekliği ve 1,5 metre uzunluğunda paletli mini tank görünümündeki robot üretti.
Görüntülü joystick kumanda paneli ile kontrol edilen ANKEBOT isimli araç, 8 saatlik aküsü, saatte 6 kilometre hız kapasitesiyle 100 kilogram yükü taşıyabiliyor. Tehlikeli bölgelerin keşfinde güvenlik güçlerine katkı sağlaması amaçlanan araç, yetenek ve özellikleriyle savunma sanayisinin ilgisini çekmeyi başardı.
Bomba imha, yangın söndürme özelliklerine sahip
Firmanın yönetim kurulu başkanı Bahattin Düzgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzaktan kumanda sistemi üzerine çalıştıklarını söyledi. Türkiye'nin, yurt içi ve dışında yürüttüğü terör operasyonlarında kullanabileceği bir araç üretmek için çalışma başlattıklarını anlatan Düzgün, şöyle konuştu:
"ANKEBOT'un birinci versiyonu bu. Kendi imkanlarımızla yaptık. Özel amaçla üretildi ve muharebeye müsait. Genelkurmay Başkanlığı ile de görüştük. Savunma Sanayii Müsteşarı buraya geldi ve robotu inceledi. Savunma Sanayii Müsteşarlığından haber bekliyoruz. ANKEBOT, güvenlik kurumlarımızın yöneticilerini etkilemeyi başardı. Savunma sanayisine kazandırabilir, bunu hedefliyoruz. Örnek modelini ortaya koyduk. Robot, bomba imha çalışmalarında, yangına müdahalede, sıcak çatışmalarda ve yaralıları taşımada aktif şekilde kullanılabilecek."
Robotun, zor arazi koşullarında aksamadan hareket ettiğini, insan hayatını tehlikeye sokacak noktalarda görüntülü keşif yapabildiğini belirten Düzgün, 200 metre kumanda menziliyle etkin şekilde kullanılabileceğini vurguladı. Düzgün, ANKEBOT'un süreç içinde zırh, ağır makineli silah ve termal görüntü sistemleriyle zenginleştirilebileceğine işaret ederek, "İkinci etabında ve seri üretiminde destek gerekiyor. Ar-Ge'yi sağlıyoruz. Gösterilen ilgi ve destekle seri üretime geçmesini bekliyoruz." diye konuştu. AA
HIZIR 4×4 konfigürasyonunda güvenlik güçlerinin operasyonel ihtiyaçlarına uygun olarak şirketin kendi Ar-Ge Merkezinde geliştirdiği, NATO standartlarında, dokuz personel kapasiteli, yüksek balistik, mayın ve el yapımı patlayıcılara karşı koruma seviyesine sahip zırhlı taktik tekerlekli bir araç.
Türkiye, Suriye sınır hattında ve karakollarda İnsansız Balonlu gözetleme sistemleri kullanmaya hazırlanıyor. Savunma Sanayi Araştırmacısı Turan Oguz tarafından paylaşılan bilgilerde ASELSAN 'Su Damlası' ve 'Küresel' olmak üzere iki çeşit üretecek. Büyüklüklerine göre ikiden fazla model olması bekleniyor.
Sabah'ın haberine göre 'Su Damlası' olarak adlandırılan balonlar azami 1000 m irtifaya çıkabilmesi planlanıyor. 16 metre uzunluğundaki balon 180 m3 hacme sahip olacak. 35 m3 hacimli 'Küresel' balonlar ise azami 500m irtifaya çıkabilecek. Her iki balon da sert hava şartlarına ve hafif silahlara karşı dayanıklı.
360 derece keşif ve gözetleme yapabilecek sistemle donatılacak olan balonlar görüntüleri gerçek zamanlı olarak merkeze iletecek. Küçük sistemlerde termal kamera büyük sistemlerde ise CATS sisteminin kullanılması planlanıyor. Her iki tip balon ve sistemin ilk testleri başarıyla tamamlanmış durumda.
Özellikleri:
3. Nesil Kızılötesi Kamera (MWIR)
Gündüz Görüş Kamerası ( Full HD, 1920x1080p)
Düşük Işık Kamerası (EMCCD)
Lazer Hedef İşaretleyici ( LD, 1064nm)
Lazer Mesafe Ölçer ( LRF, 106nm)
Lazer Aydınlatıcı ( Illminator)
Lazer Noktalayıcı (Pointer, 850nm)
Ataletsel Ölçüm Birimi ( IMU, 3 eksen İÖ, 3 eksen Gyro)
2. nesil bir Termal Görüntüleme Sistemi ve yüksek hassasiyetli Gündüz Görüş Kamerasından oluşan ŞAHİNGÖZÜ, hedef koordinatlarının yüksek hassasiyet ile tespit edilmesini sağlamakta ve böylece çeşitli iletişim araçları ile tespit edilen bu koordinat bilgisinin diğer destek unsurlarına iletilmesinde öncü rol oynamakta.
BİR DİĞER KORKULU RÜYA İSE "ACAR"
Milli savunma sanayisinde yerli imkanlarla geliştirilen etkili mühimmatlardan biri de Nüfuz Edici Bomba (NEB). Nüfuz Edici Bomba (NEB), yer üstü ve yer altındaki hedeflere karşı kullanılmak üzere tasarlanan, Ardışık Delici Harp Başlığı teknolojisine sahip,
HABERTURK TV/MAHMUT GÜRER
2009 yılından bu yana çalışmaları sır gibi saklanan yüzde 100 yerli füze savunma sistemi projesi olan "Bora"nın tamamlanmak üzere olduğu ortaya çıktı. Tasarım ve üretimi Roketsan tarafından gerçekleştirilen projenin, Savunma Sanayi Müsteşarlığı internet sitesinde yayınlanana kadar kimse adını dahi bilmiyordu.
KRİTİK GÖREV ÜSTLENECEK
Acar entegre edilen zırhlı araçlar, özellikle sınır güvenliğine büyük katkı sağlayacak. Operasyon sahasına Acar sistemi taşıyan birden fazla zırhlı araç yerleştirilerek çok geniş bir alandaki terörist hareketlilikleri tespit, teşhis ve takip edilebilecek. Projenin maliyetinin 11 milyon 70 bin Euro olduğu açıklanmıştı.
MİLLİ FIRKATEYN YAPIMINA BAŞLANDI
Türkiye'nin yoluna emin adımlarla devam etmesi için güçlü bir demokrasi, güçlü bir ekonomi ve güçlü bir orduya sahip olması gerektiğini vurgulayan Işık, "Üç tarafı denizlerle çevrili cennet vatanımızın güçlü bir ordusu için de yerli ve milli imkanlarla donatılmış güçlü bir donanmaya sahip olması, hükümet olarak en temel önceliklerimizdendir.
Bakan Işık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çok önemsediği yerli savunma sanayi hamlesi çerçevesinde her geçen gün donanmaya milli savaş gemileri kazandırmanın gayreti içerisinde olduklarını ifade ederek, ilk milli savaş korveti Heybeliada'nın 5 yıldır, ikincisi Büyükada'nın 3 yıldır denizlerdeki görevini başarıyla icra ettiğini ve donanmanın harekat ihtiyaçlarına önemli katkı sağladığını anlattı.
Savunma sanayimizin diğer unsurları gibi gemilerimizi, denizaltılarımızı ve diğer ihtiyaçlarımızı kendi tasarımımız ve üretimimiz olarak, ülkemizde tedarik etmekten memnuniyet duyuyoruz. Ülkemiz halihazırda dünyada savaş gemisini milli olarak tasarlayan, inşa eden 10 ülke arasında yer almaktadır.
" YERLİ ÜRETİM GAYRETİ İÇİNDEYİZ"
Milli Savunma Bakanı Işık, su üstü askeri gemi ihtiyaçlarının tamamının yurt içi tersaneleriyle karşılandığını, gelinen aşama itibarıyla Tuzla'daki 7 özel tersanede ve bakanlığa bağlı tersanelerde yürütülen askeri gemi inşaat projelerinin bütçesel büyüklüğünün 5,5 milyar doları aştığını, askeri gemi inşaat sektöründe orta ve uzun vadede gerçekleştirilmesi planlanan fırkateyn, hücumbot, destek gemileri ve süratli bot sınıflarına yönelik projelerle meblağın 12 milyar dolar seviyesine ulaşacağının öngörüldüğünü bildirdi.
Bakan Işık, "Halihazırda çeşitli kara, hava platformları ve su üstü gemilerin tamamını yerli olarak üretebilen savunma sanayimizin, yürütülen kararlı strateji ve politikalar sayesinde orta ve uzun vadede denizaltından uzay platformlarına kadar, ülkemizin savunma ihtiyaçlarını yerli olarak karşılayabilir düzeye ulaşacağına inancım tamdır." diye konuştu.
MİLGEM projesinin 5. gemisi "İstanbul"un inşa edilen ilk 4 gemiden edinilen tecrübeler, teknoloji ve tehditlerdeki gelişmelere bağlı olarak harekat manevra fonksiyonlarının geliştirileceği, hava savunma kabiliyetinin arttırılacağı ve geliştirilen milli silah sistemlerinin entegre edileceği modern fırkateynlerin 4 adedinin birincisi olduğuna işaret eden Işık, şöyle konuştu:
"Geminin üzerindeki savaş sistemleri artık geminin maliyetinden çok daha fazla bir meblağ tutuyor. Bu savaş sistemlerini çok büyük oranda yerli olarak &uu