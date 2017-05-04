İŞ-YAŞAM

Zırhlı araçta "NMS" devrimi

16 Ekim 2016 Pazar, 12:16:02 AA

Nurol Makina, "kendi sınıfında yeni bir çağ açacağı" belirtilen yeni 4x4 zırhlı aracın tanıtımını IDEF'te gerçekleştirecek

  • 1 Zırhlı araçta "NMS" devrimi
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    SAVUNMADA 'MENTAP' HAMLESİ

    TÜMOSAN tarafından KAP'a yapılan açıklamaya göre MENTAP ürün ailesi hafif, orta ve ağır araçlardan oluşacak ve ürün ailesinin tamamında Tümosan tarafından geliştirilen yeni nesil dizel motor, şanzıman, transfer kutusu ve yürür aksam ile özgün elektronik sistemler kullanılacak.

     

  • 2 Zırhlı araçta "NMS" devrimi
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    Tüm araçlarda yüzde 100'e yakın yerlilik oranı sağlanacağı gibi tasarımlar, yurtdışından herhangi bir teknik destek almaksızın Tümosan'ın AR-GE imkanlarıyla yapılacak. 

  • 3 Zırhlı araçta "NMS" devrimi
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    Ürün ailesinin ilk üyesi olan "Hafif Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç"ın IDEF 2017 Savunma Sanayii Fuarı'nda yerli ve yabancı katılımcıların beğenisine sunulması, fuar sonrasında prototip üretimi, test, validasyon ve optimizasyon çalışmalarına başlanması bekleniyor

  • 4 Zırhlı araçta "NMS" devrimi
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    DÜŞMANIN KORKULU RÜYASI "YAVUZ" GELİYOR!

    Türk Silahlı Kuvvetlerinin Fırat Kalkanı Harekatı'nda ve terörle mücadelede etkin olarak kullandığı obüs ailesine yeni bir üye ekleniyor. Makina ve Kimya Endüstrisi (MKE) Kurumu yüksek hareket kabiliyetine sahip 6x6 araç üzerine monteli 155 milimetre silah sistemi geliştirme projesi sonunda Yavuz obüs sistemini üretti.

  • 5 Zırhlı araçta "NMS" devrimi
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    Obüs sistemini ilk kez IDEF'te sergileyeceklerini açıklayan MKE Genel Müdürü Ahmet Taşkın, bu üründe mobiliteyi, hareketliliği ön plana çıkartan bir araç üstü top uygulamasının gerçekleştirildiğini anlattı. Taşkın, şunları kaydetti:

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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI