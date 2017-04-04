Esrarengiz meyvenin gizemi çözülmeyi bekliyor

19 Ekim 2016 Çarşamba, 13:49:42 | Güncelleme: 04 Nisan 2017 Salı, 11:49:14
Eskişehir’de, 2009 yılında ayva olarak alıp diktiği fidandan 7 yıl sonra ilk meyvesini alan emekli Semih Yaşar, daha önce görülmemiş bir meyveyle karşılaşınca şaşkınlığa uğradı
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Bir kamu kurumunda elektrik teknisyeni olarak yıllarca çalışan 54 yaşındaki Semih Yaşar, kentin kalabalığından, gürültüsünden bunalarak 2009 yılında köyken mahalle statüsüne geçen Kavacık Mahallesi’nde bir ev almaya karar verdi.
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Sessiz, sakin ve hava kirliliği alt seviyelerde olan mahalleden evini alan Yaşar, 2010 yılındaki emekliliğinin ardından yaşamının büyük bir bölümünü geçireceği evin bahçesine çeşitli türlerde fidanlar dikmeye karar verdi.
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Bir fidancıdan ayva fidanı alan Yaşar, bunu evinin bahçesine dikti.
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Aradan geçen 7 yılın ardından ilk defa bu yıl meyve alan Yaşar, eşine az rastlanır bir durumla karşılaştı.
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Görüntüsü elma, armut ve ayvaya benzeyen tadı mayhoş meyvenin ne olduğu merak konusu oldu.
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Yaşar, yıllar önce ayva diye diktiği fidandan elde ettiği ve Türkiye’de daha önce görülmediği öne sürülen meyvenin ne olduğunu bulmanın peşine düştü.
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Açıklamada bulunan Semih Yaşar, 2009 yılında ayva fidanı olarak aldığı meyve ağacının ilk defa bu sene meyve verdiğini söyledi.
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Yaşar, “Bahçede her çeşit meyve ağacı olsun istedik. Ayva ağacımız yoktu, ayva fidanı aldık diktik. Herkesin ayvası açıyordu, ama bizim ayva açmıyordu.
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Yaprakları ayvaya benziyordu, ama yıllarca meyve vermedi.
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Geçen seneye kadar ağaç çiçek açıyor, meyvesi ceviz kadarken dökülüyordu.
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En son bu sene dört dörtlük meyve verdi.
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7 sene sonra ne olduğunu anlayamadığımız bir meyveye sahip olduk” dedi.
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“HOŞ VE LEZZETLİ BİR MEYVE”
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Yaşar, ziraatçılardan bu meyvenin cinsini tespit etmelerini isteyerek, şöyle devam etti:
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“Hamken bir şey anlamadık, tadı falan mayhoştu.
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Olgunlaşınca bir daha tadına baktık, ama birkaç meyvenin tadını aynı anda barındırdığını fark ettik.
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Genellikle ayva ama elma, armut ve muşmula tadının da olduğunu gördük.
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Aslında hoş ve lezzetli bir meyve. İsmini, ne olduğunu internetten de araştırdım ama ne olduğunu bulamadım.
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Ziraatçılardan bu meyvenin cinsinin ne olduğunu tespit etmelerini istiyorum.” İHA