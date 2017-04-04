İŞ-YAŞAM
04 NİSAN 2017
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İŞ-YAŞAM

Esrarengiz meyvenin gizemi çözülmeyi bekliyor

19 Ekim 2016 Çarşamba, 13:49:42

Eskişehir’de, 2009 yılında ayva olarak alıp diktiği fidandan 7 yıl sonra ilk meyvesini alan emekli Semih Yaşar, daha önce görülmemiş bir meyveyle karşılaşınca şaşkınlığa uğradı

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    Bir kamu kurumunda elektrik teknisyeni olarak yıllarca çalışan 54 yaşındaki Semih Yaşar, kentin kalabalığından, gürültüsünden bunalarak 2009 yılında köyken mahalle statüsüne geçen Kavacık Mahallesi’nde bir ev almaya karar verdi.

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YORUMLAR 35
  • Misafir 10 Mart 2017 Cuma 16:19
    Adı elva osun bari :) Vatana Millete Hayırlı Olsun
  • Misafir 10 Mart 2017 Cuma 15:20
    ayvaya elma aşısı yapılımca bu meyveden veriyor ben denedim
  • Misafir 10 Mart 2017 Cuma 15:12
    söylendigi gibi elma fidesiyle ayvanin asilanmasi sonucu oldugu pek dogru degil isin arkasinda gdo da var ve 2011 yilindan beri türkiyede var ismide elva sivas geverek ve kmaras elbistandada benzer olaylar olup milliyet ve sabah gazetelerine zamaninda haber olmuslardi internette halen bu haberlervar
  • Misafir 10 Mart 2017 Cuma 13:59
    elma ve ayva karışımı bir meyve
  • Misafir 10 Mart 2017 Cuma 13:49
    arılar sayesinde nar ve armut çiçeği ile ayvanın ortak karışımı meyva olmuş. bu oluyor. ben hurmada , fasulyede ve erikte değişiklikleri gördüm.
  • Misafir 10 Mart 2017 Cuma 12:40
    cin elmasi
  • Misafir 10 Mart 2017 Cuma 12:25
    Bu ayme olmuş ayva ağacına elma aşılamışlar.
  • Misafir 10 Mart 2017 Cuma 12:20
    ayelmut veya elaymut olması lazım
  • Misafir 10 Mart 2017 Cuma 11:04
    elma fidanına ayva aşlamışlar. elma görünümlü ayva olmuş meyveleri..
  • Misafir 10 Mart 2017 Cuma 10:53
    elma veya armuttan aşılanmış ayva.çok abartmayın böyle şeyleri kıyamet alameti değil sonuçta.
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