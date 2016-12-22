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Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli açılıyor

22 Kasım 2016 Salı, 16:59:12 AA

Başbakan Binali Yıldırım, 26 Aralık Pazartesi günü Ilgaz Tüneli'nin açılışının yapılacağını belirterek, "Yine Türkiye'nin büyük bir eserini açacağız. 130 yıllık hayal gerçek oluyor. Ilgaz tünelleri hizmete giriyor. İki tünel, her birinin boyu 6,5 kilometre. 13 kilometrelik tüneli 2,5 yılda tamamladık" dedi

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    Başbakan Binali Yıldırım, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Orman ve Su İşleri Bakanlığı toplu açılış töreninde konuştu.

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    Yıldırım, Fırat Kalkanı Operasyonu'nda alçak terör örgütü DEAŞ'ın kahpe saldırısıyla şehit düşen Mehmetçiklere Allah'tan rahmet dileyerek,

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    "Ailelerinin acılarını paylaşıyoruz, milletimizin başı sağolsun. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Acımız büyük ama öfkemiz daha büyük. Kararlılığımız da bir o kadar büyük.

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