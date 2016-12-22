7 | 33

AK Parti'nin iktidara geldiği günden bu yana verdiği hizmetler hakkında bilgi veren Yıldırım, "Eskiden, temel atmak için bakanlar kıvranıyordu, temelleri iki sefer üç sefer atıldığı günleri artık unuttuk. Şimdi yapılan o kadar çok eser var ki tek tek açmaya ne vakit var ne de imkan var. Onun için böyle 50'şer 100'er toplu açılışlarla milletimizin hizmetine veriyoruz.