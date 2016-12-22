22 Kasım 2016 Salı, 16:59:12 | Güncelleme: 22 Aralık 2016 Perşembe, 17:29:32
AA
Başbakan Binali Yıldırım, 26 Aralık Pazartesi günü Ilgaz Tüneli'nin açılışının yapılacağını belirterek, "Yine Türkiye'nin büyük bir eserini açacağız. 130 yıllık hayal gerçek oluyor. Ilgaz tünelleri hizmete giriyor. İki tünel, her birinin boyu 6,5 kilometre. 13 kilometrelik tüneli 2,5 yılda tamamladık" dedi
1
1|33
Başbakan Binali Yıldırım, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Orman ve Su İşleri Bakanlığı toplu açılış töreninde konuştu.
2
2|33
Yıldırım, Fırat Kalkanı Operasyonu'nda alçak terör örgütü DEAŞ'ın kahpe saldırısıyla şehit düşen Mehmetçiklere Allah'tan rahmet dileyerek,
3
3|33
"Ailelerinin acılarını paylaşıyoruz, milletimizin başı sağolsun. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Acımız büyük ama öfkemiz daha büyük. Kararlılığımız da bir o kadar büyük.
HABERİN DEVAMI
4
4|33
Kim hangi alçak hangi alçak hesabı yaparsa yapsın 79 milyonun kardeşliğini, birliğini beraberliğini bozamayacak. Şu toplu açılışımız da bu kararlılığını bir göstergesidir" ifadelerini kullandı.
5
5|33
Bu yıl içerisinde Türkiye'nin dev eserlerinin hizmete alındığını anlatan Yıldırım, "Bütün bunlar şunu gösteriyor, alçak terör örgütleri şer odakları ne yapmaya çalışırlarsa çalışsınlar Türkiye, bu aziz millet medeniyet yolculuğundan asla dönmeyecektir. Ülkemize birçok eser kazandırıyoruz. Bu yolda hiçbir engel tanımıyoruz. Türkiye'yi durdurmak isteyen içeride ve dışarıdaki ihanet odaklarının yaptıklarına zerre kadar itibar etmiyoruz.
6
6|33
Asla pabuç bırakmıyoruz. Terörün arzuladığı şey, hayatı yavaşlatmak ve insanların moralini bozmak. Terörden korkmayacağız, terörü korkutacağız. Terörle mücadelede kararlılığımızı artırarak devam ettireceğiz. Onlar istiyorlar ki Türkiye frene bassın, geri vitese taksın. Hayır, hayata kasteden bu alçakların tuzağına düşmeyeceğiz. Hayatın bütün alanlarında emek ve değer üretmeye devam edeceğiz. Kalkınma, refah yolunda Türkiye'nin 2023 hedeflerini gerçekleştirme yolunda emin adımlarla yolculuğumuzu sürdüreceğiz" diye konuştu.
HABERİN DEVAMI
7
7|33
AK Parti'nin iktidara geldiği günden bu yana verdiği hizmetler hakkında bilgi veren Yıldırım, "Eskiden, temel atmak için bakanlar kıvranıyordu, temelleri iki sefer üç sefer atıldığı günleri artık unuttuk. Şimdi yapılan o kadar çok eser var ki tek tek açmaya ne vakit var ne de imkan var. Onun için böyle 50'şer 100'er toplu açılışlarla milletimizin hizmetine veriyoruz.
8
8|33
26'sında Pazartesi günü, yine Türkiye'nin büyük bir eserini açacağız. 130 yıllık hayal gerçek oluyor. Ilgaz tünelleri hizmete giriyor. İki tünel, her birinin boyu 6,5 kilometre. 13 kilometrelik tüneli 2,5 yılda tamamladık. 3 bin metrelik Bolu Dağı tünelini 17 yılda tamamladık. 17 yılda 3 bin metre, 2,5 yılda 13 bin metre" şeklinde konuştu.
9
9|33
Öte yandan Başbakan Yıldırım'ın Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun konuşmasında Bakanlık bütçesine ayrılan ödeneğin artırılmasına yönelik talebine ilişkin, "Veysel Hoca para isteme benden, buz gibi soğurum senden" karşılığını vermesi salonda gülüşmelere neden oldu.
HABERİN DEVAMI
10
10|33
Özellikle kış aylarında sürücülerin zor anlar yaşamasına neden olan Ilgaz Dağı'na inşa edilen ve yıl sonuna kadar açılması planlanan "Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli", hem sürücülerin hem turizmcilerin hem de esnafın yüzünü güldürecek.
11
11|33
İç Anadolu'yu Batı Karadeniz'e bağlayacak tünel için 2012 yılında vurulan ilk kazmanın ardından onlarca çalışan, yer altında yüzlerce metre yol katederek 1875 metre yüksekliğindeki Ilgaz Dağı'nı adeta dize getirdi.
12
12|33
Giriş ve çıkışları "köpek balığı ağzı" şeklinde projelendirilen, biri 5 bin 370 metre, diğeri ise 5 bin 391 metrelik iki tüpten oluşan tünelle, özellikle kış aylarında trafik kazalarıyla gündeme gelen Ilgaz Dağı'nda ulaşımın daha hızlı ve güvenli sağlanması amaçlanıyor.
HABERİN DEVAMI
13
13|33
Tünel açıldıktan sonra 16,8 kilometre olan Ilgaz Dağı yolunun uzunluğu 5,4 kilometre kısalarak 11,4 kilometreye inecek.
14
14|33
Yolda herhangi bir sıkıntı olmadığında yaklaşık 35 dakikada aşılan Ilgaz Dağı yolunu geçiş süresi, tünelin hizmete girmesinin ardından 8 dakikaya düşecek.
15
15|33
Projesi hazırlanmış tüneller arasında 3. sırada olan tünel, kullanılmaya başlandığında trafiğe açık en uzun tünel unvanını alacak.
HABERİN DEVAMI
16
16|33
Tünelle ortalama seyahat süresinde yıllık 345 bin 655 saat, akaryakıt tüketiminde de 8 milyon 300 bin litre tasarruf sağlaması bekleniyor.
17
17|33
Getirileri sadece bunlarla sınırlı kalmayan tünelin ekonomiye katkısının ise 38 milyon 200 bin lira olacağı tahmin ediliyor.
18
18|33
Faaliyete geçmesiyle Türkiye'de ilk kez uygulanan bir yöntem, tünelin girişinde sürücüleri karşılayacak. Araçlar, "köpek balığı ağzına" benzetilen giriş ve çıkışlardan tüneli kullanacak.
HABERİN DEVAMI
19
19|33
Yıl sonuna kadar faaliyete geçmesi planlanan tünelde geçen nisan ayında dönemin Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olan, Başbakan Binali Yıldırım tarafından "ışık gördü" töreni düzenlenmişti.
20
20|33
Bağlantı yolu ve köprülerde son rötuşlar yapılan tünelin elektrik altyapısı ve aydınlatma direkleri yerleştiriliyor. Bu yılın sonuna kadar faaliyete geçmesi planlanan tünelde eksiklerin tamamlanması için hummalı bir çalışma yürütülüyor.
21
21|33
Bölgedeki sanayi kuruluşlarına da katkı sağlayacak tünel, özellikle İç Anadolu bölgesindeki fabrikaların ürünlerini Karadeniz'e ulaştırmasını, İnebolu Limanı'na getirilen ürünlerin de iç bölgelere daha kolay taşınmasını sağlayacak.
HABERİN DEVAMI
22
22|33
Çankırı İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Kemal Karatatar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tünelin bölgenin 100 yıllık hayali olduğunu söyledi.
23
23|33
Ilgaz Tüneli'nin hayata geçmesinin çok önemli olduğunu anlatan Karatatar, "Hükümetimizin aldığı önemli bir kararla hayat bulan ve yakında açılacak olan Ilgaz Tüneli, Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayacak ana arterlerin önemli bir parçası." dedi.
24
24|33
Bölge turizminin tünelle daha da canlanacağını vurgulayan Karatatar, "Tünelle birlikte insanların Yıldıztepe Kayak Merkezine ulaşımı kolaylaştı. Tünelin ardından kayak merkezinin 3 kilometrelik bölümü de turizm yolu oldu. Tünel turizm merkezinin hem kullanım yoğunluğunu hem de ziyaretçi sayısını önemli oranda artıracak." diye konuştu.
HABERİN DEVAMI
25
25|33
Karatatar, daha önceki yıllarda kar yağışı nedeniyle Yıldıztepe Kayak Merkezine ulaşımın zor olduğunu, tünelin açılmasıyla birlikte kayak merkezinin yolunun kapanmasının söz konusu olmayacağını anlattı.
26
26|33
Tünelin yakınındaki yerleşim yerlerinden Cömert köyünün muhtarı Yunus Mehmet Çerkez de tünelin her açıdan bölgeye büyük katkıları olacağını söyledi.
27
27|33
Geçmişte Ilgaz'ı aşmanın büyük çileye dönüştüğünü belirten Çerkez, şöyle devam etti:
HABERİN DEVAMI
28
28|33
"Ilgaz Dağı'ndan Karadeniz ulaşımı bir çileydi. Kış aylarında Ilgaz'ı aşmak bir çileydi. Yollar kapanıyor, sürücüler saatlerce açılmasını bekliyordu. Özelikle yük taşımacılığı çok sıkıntılıydı.
29
29|33
Ilgaz'dan geçmesi gereken kamyonlar, sırf buranın çilesi nedeniyle Samsun ya da Karabük yönünü tercih ediyordu. Ben uzun yıllar kamyonculuk yaptım ve bu sıkıntıyı çok gördüm. Ilgaz Tüneli yakıt ve kolaylık bakımından kamyoncuların yüzünü güldürecek."
30
30|33
Bölgedeki köylerin hem tünelden hem de tünelin bağlantı yollarından faydalanacağını aktaran Çerkez, "Ilgaz köyleri de tünelden faydalanacak. Köyde hizmet varsa vatandaş köyüne geliyor. Yollarla birlikte vatandaş 'yolumuz güzel ve ulaşımı kolay' diye gelip köyünde kalıyor. Bütün köylere katkısı olacak. Tünel bölgeyi her bakımdan güçlendirdi." dedi.
HABERİN DEVAMI
31
31|33
Tünelin bölgenin en büyük açılımlarından biri olduğunu söyleyen Çerkez, "Ilgaz Dağı delinmez, aşılmaz dediler, ama demek ki istenilince delinebiliyormuş. Ilgaz Dağı bu tünelle dize getirilmiş oldu." diye konuştu.
32
32|33
Tünel çalışanlarından Mehmet Güneş de tünelin inşaat aşamasının bittiğini dile getirdi.
33
33|33
Şu anda aydınlatma altyapısının yapıldığını kaydeden Güneş, "Şu anda elektrik altyapısını yapıyoruz. Yaklaşık 15 gün içinde elektrik işi de bitecek. Tünelde bitme aşamasına geldik." ifadesini kullandı.