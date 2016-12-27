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Mahmutbey gişeleri için kritik gün 2 Ocak!

07 Aralık 2016 Çarşamba, 16:10:58 AA

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    Mahmutbey gişelerde serbest geçiş sistemine geçişin ardından artık kullanılmayan eski gişelerin yıkım işlemi devam ediyor. Şu ana kadar serbest geçişin devam ettiği bölüm dışındaki gişelerdeki yıkım işlemi büyük ölçüde tamamlandı.

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    Ancak geçişin devam ettiği bölümlerdeki yıkım çalışmalarına henüz başlanmadı. Bu çalışmalar başladığında bölgedeki trafiğin olumsuz yönde etkilenmesi bekleniyor.

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    Mahmutbey Kavşağında geçtiğimiz ay başlayan uygulamada her iki yönde 4'er şeritlik bölümlerde serbest geçiş sistemine geçilmişti. Ancak eski gişelerin yıkılmaması nedeniyle bölgedeki trafik sıkışıklıkları devam etmişti.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 07 Aralık 2016 Çarşamba 16:41
    Bu işlemi gece yapsanız da millet mağdur olmasa...
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