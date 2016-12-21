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Dolandırıcılardan "KOSGEB kredisi" taktiği

KOSGEB'in sıfır faizli kredisine ilişkin gönderdikleri SMS’le mağdurları sahte destek hattına yönlendiren dolandırıcılar, bu yolla vatandaşlardan yüksek telefon bedeli tahsil ediyor

21 Aralık 2016 Çarşamba, 12:38:15 Güncelleme: 12:49:00 AA

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB), 50 bin liralık "Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği" vereceğinin açıklanmasının ardından, dolandırıcılar sahte danışma hattıyla vatandaşlardan yüksek görüşme bedeli tahsil etmeye başladı.

Dolandırıcılar, KOSGEB’e başvurma hakkı olan firma yetkililerine "Krediniz onay almıştır Adınıza 50.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli kredi çekebilirsiniz. Onaylatmak için hemen verilen numarayı arayınız" içerikli SMS gönderirken, kısa mesajın KOSGEB’den geldiğini sanan vatandaşlar belirtilen numarayı aradığında "Dinlemekte olduğunuz mesaj tamamen ücretsizdir. Kredi Danışma Hattı sinyal sesinden sonra 15 TL ile ücretlendirilecektir" şeklinde bant kaydıyla karşılaşıyor.

KOSGEB, tüm destek ve hizmetlerin aracısız ve ücretsiz verildiğini, KOBİ’lerin resmi kanallar dışında yapılan herhangi bir açıklama ve teklife itibar etmemesi uyarısını yaparken, AA muhabirine açıklama yapan Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Genel Başkanı ve Türkiye Tüketici Hareketi (TTH) Dönem Sözcüsü Haşmet Atahan, krediye başvuracak vatandaşları ikaz etti.

Atahan, KOSGEB’e başvurularda, sürenin kısalığı ve başvuranların çok fazla olması nedeniyle yoğunluk yaşandığını belirterek, "Kredi kullanma ümidiyle gelecek planları yapan vatandaşlarımız kredi alıp alamayacakları henüz belli bile olmadan dolandırıcılar tarafından aranmaya başlandı." dedi.

Dolandırıcıların yüz binlerce lira haksız kazanç elde ettiğini ifade eden Atahan, şunları kaydetti:

"Bu tür dolandırıcılıkların önlenebilmesi için emniyet müdürlüğünde özel, uzmanlaşmış bir görevli birim yapılandırılması gerekir. Bu alanda uzmanlaşmış emniyet birimi ile tüketici örgütleri, piyasa gözetimi ve denetimi yapan kuruluşların çok yakın iletişim ve eş güdüm içinde çalışması gerektiğini ısrarla belirtiyoruz. Elektronik ortamda, telefon üzerinden yapılan dolandırıcılık, ayıplı mal ve hizmet satışları, ancak böyle bir organizasyon ve iş birliği ile etkin caydırıcı bir şekilde önlenebilir."

Atahan, KOSGEB'in kredi başvurusunda bulunanların kişisel verilerinin güvenliğini sağlamakla yükümlü olduğunu da belirterek, "Bu bilgilerden dolandırıcılar nasıl yararlanabiliyor araştırılmalı ve gerekli önlemler alınmalıdır." dedi.
Vatandaşların bu mesajlara itibar etmemesi gerektiğini vurgulayan Atahan, "Bu aldatıcı mesajlara itibar etmeyin. Dolandırıcılara kanıp boş yere ücret ödemeyin. Onların adresinize ödemeli göndereceği postayı, zarfı almayın ve bunun için kesinlikle hiçbir ödeme yapmayın. Bu durumu, derneğimize veya en yakın tüketici derneğine bildiriniz.
ALO 175 Tüketici Şikayet Hattı’na bildirip, Emniyet Müdürlüğü 155 İhbar hattını da arayın." uyarısını yaptı.

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