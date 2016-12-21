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İŞ-YAŞAM

Balıkçıların yeni yıl umudu 'hamsi ve istavrit'

Eylülde denize açılarak bereketli bir sezon geçiren ve balık akımının azalmasıyla mola veren balıkçılar, ocak ayında hamsi ve istavrit avı için yeniden "vira bismillah" diyecek

21 Aralık 2016 Çarşamba, 12:39:00 Güncelleme: 12:40:02 AA

Türkiye Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği (Sür-Koop) Genel Başkanı Ramazan Özkaya, balıkçıların bereketli bir sezon geçirdiğini, ancak palamut ve çinekop akımının bitmesiyle yoğunluğun da azaldığını söyledi.

Palamut ve çinekop akımının sona erdiği kış döneminde hamsi ve istavrit avcılığının önem kazandığını ifade eden Özkaya, "Palamut ve çinekop akımı bittiği için şu anda balıkçılar yoğunluğun ardından biraz mola verdi. Kar yağışlarının etkili olmasıyla birlikte hamsi ve istavrit için denize açılacağız. İnşallah yeni yılda da balık bolluğu devam eder." dedi.

İstavrit balığının bu yıl az olduğuna değinen Ramazan Özkaya, şöyle konuştu:

"Her ne kadar palamut ve çinekop bu yıl balıkçıyı sevindirse de istavritin azlığı bizi üzdü. Sezon başından bu yana ağlara takılan istavrit beklentiyi karşılamadı. Hamsi de biraz az görünüyor ama umudumuzu kaybetmiyoruz. Kar yağışının ardından hamsi de bereketli olur diye umut ediyoruz."

Özkaya, bazı balıkçıların istavritin küçüğü olan ve "kıraça" diye adlandırılan balıkları avladığını, bunun denizlerdeki istavrit stoğuna büyük zarar verdiğini vurguladı.

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