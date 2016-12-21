İŞ-YAŞAM
Sinop'tan Uzak Doğu'ya deniz salyangozu ihracatı
21 Aralık 2016 Çarşamba, 14:44:36 | Güncelleme: 15:48:02
Sinop'un Dikmen ilçesinde bir firma Çin, Kore, Tayland ve Japonya gibi Uzak Doğu ülkelerine deniz salyangozu ihraç ediyor
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Sinop Valisi Hasan İpek, ilin önemli sanayi şirketlerini gezdi.
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Vali İpek, Sinop'tan Uzak Doğu ülkelerine deniz salyangozu ihracatı yapan Sadıklar Soğuk Hava Tesisleri ve Su Ürünleri Dış Ticaret Limited Şirketi'ni gezdi.
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Bir senede 550 ton işlenmiş ve şoklanmış deniz salyangozu Uzakdoğu'ya gönderildiğini belirten şirket müdürü Halil Şişman,
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"Şirket olarak deniz salyangozu ihraç ediyoruz.
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Deniz salyangozlarını Uzak Doğu ülkelerinden Japonya olmak üzere Kore, Çin ve Tayvan'a ihraç ediyoruz.
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Bu sene 550 ton civarında deniz salyangozu ihracat ettik.
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İhraç ettiğimiz ülkeler deniz salyangozunu gıda amaçlı kullanıyor.
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Salyangozun iri olan kabuklarını da ihraç ediyoruz.
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Bir de kabuğun haricinde küçük tırnaklar var, onları da ihraç ediyoruz.
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Bu sene ihracatımızı takribi değeri 3-4 milyon dolar civarında.
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Bu ürün tamamen yerli Türk Lirası karşılığında alınıp dolar olarak satılan bir ürün.
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Yani Türkiye'ye ve Sinop'a belki de döviz getiren tek ürün.
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Yerli üretim olarak üretiliyor. Dolar olarak satılıyor.
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Direkt ekonomiye katkı.İşletmemizde Dikmen'deki çevre köylerdeki vatandaşlar çalışıyor.
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İşçilerimiz hep Dikmen bölgesinden. Yaz döneminde 100 kişinin üzerinde işçi çalıştırıyoruz.
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Deniz salyangozlarını Karadeniz Bölgesi'nin Sarp Sınır Kapısı'ndan, Bulgaristan sınırına kadar olan bütün bölgelerden deniz salyangozu alıyoruz.
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Birde Çanakkale Boğazı ve Marmara Bölgesi'nden alıyoruz.
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Uzak Doğu ülkeleri Karadeniz'den çıkan ürünü çok seviyorlar.
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Diğer ülkelerde de bu işi yapanlar var ama öncelikli tercihleri Türkiye ve Karadeniz salyangozu oluyor" diye konuştu.
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Ziyarette konuşan Sinop Valisi Hasan İpek, "Sinop'taki sanayi tesislerini geziyoruz.
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Problemlerini, isteklerini konuşuyoruz hem de üretimlerini görme fırsatı elde ediyoruz.
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Daha önce iplik fabrikamızı gezdik. Gerçekten çok güzel üretimler var" dedi.
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Sinop Valisi Hasan İpek'in sanayi tesisleri ziyaretine İl Jandarma ve Garnizon Komutanı Şefaattin Serten, Gerze İlçe Kaymakamı Bülent Bayraktar,
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Dikmen Kaymakamı Mustafa Gözlet, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Oğuzhan Kurt, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Mehmet Asak ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürü Ferudun Delen katıldı.
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