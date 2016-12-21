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İŞ-YAŞAM

Sinop'tan Uzak Doğu'ya deniz salyangozu ihracatı

21 Aralık 2016 Çarşamba, 14:44:36

Sinop'un Dikmen ilçesinde bir firma Çin, Kore, Tayland ve Japonya gibi Uzak Doğu ülkelerine deniz salyangozu ihraç ediyor

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    Sinop Valisi Hasan İpek, ilin önemli sanayi şirketlerini gezdi.

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    Vali İpek, Sinop'tan Uzak Doğu ülkelerine deniz salyangozu ihracatı yapan Sadıklar Soğuk Hava Tesisleri ve Su Ürünleri Dış Ticaret Limited Şirketi'ni gezdi.

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    Bir senede 550 ton işlenmiş ve şoklanmış deniz salyangozu Uzakdoğu'ya gönderildiğini belirten şirket müdürü Halil Şişman,

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YORUMLAR 2
  • Misafir 3 saat önce
    her yer yosun oldu. denizlerde yaşamı öldürmeyelim.
  • Misafir 23 saat önce
    Deniz salyangozu yosunlanmaya karşı faydalı ama. Değiyor mu?
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