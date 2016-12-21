Damco lojistik operasyon yönetiminde Tırport'u seçti

Konteyner Taşımacılık Şirketi Maersk’ün dünya çapında faaliyet gösteren ve birçok global markaya “Tedarik Zinciri Yönetimi” ve forwarding alanında hizmet veren lojistik firması Damco, Türkiye’deki liman konteyner taşıma operasyonlarının takibini Türkiye’nin Lojistik Teknolojileri StartUp’ı Tırport’a emanet etti.



Maersk, bilindiği gibi dünyanın en büyük konteyner taşımacılığı operatörü. Pazarın yaklaşık yüzde 15.9’unu elinde bulunduruyor. Maersk Group şirketlerinden olan Damco ise 130 ülkede, 10 bin personel ile global bir forwarding ve tedarik zinciri yönetimi operasyonu yürütüyor.



Damco Türkiye’de yılda 50 Bin adedin üzerinde konteynerin üretim noktalarından ve depolardan, limanlara olan sevkiyatı gerçekleştiriyor, her geçen gün büyüyen hacmiyle dikkat çekiyor. Özellikle ihracat odaklı çalışan ve dünyanın birçok ülkesine ürünlerini gönderen yerel üreticiler, mallarını Konteyner taşımacılığında global bir aktör olan Damco’ya emanet etmeyi tercih ediyorlar.





Lojistik operasyonların dijitalleştirilmesi konusunda 2017’yi “dijitalleşme süreçlerinde inovasyon tabanlı yeni hamleler yapma yılı” olarak tanımlayan Maersk ve Damco bu alandaki bölgesel yenilikleri ve gelişmeleri yakından takip ediyor.



Geliştirdiği internet ve akıllı telefon tabanlı uygulamalarla, “Yük Veren” ile “Yük Taşıyanları” gerçek zamanlı ve konum esaslı dijital platformlarda bir araya getiren Lojistik Teknolojileri StartUp’ı Tırport, Damco’ya özel geliştirdiği yapay zeka ile desteklenen lojistik operasyon yönetim ve denetim sistemi ile Damco’nun dikkatini çekmeyi başardı.



Geçtiğimiz hafta Tırport ve Damco arasında imzalanan anlaşma ile Damco, lojistik operasyon yönetimini Tırport teknolojilerine emanet etti.



Mevcutta birçok tedarikçi (taşıyıcı) firması ile çalışan Damco artık 2017 başı itibariyle Türkiye’deki liman konteyner taşıma operasyonlarını Tırport teknolojilerinin rehberliğinde yönetecek, Damco’ya hizmet veren tedarikçi (taşıyıcı) firmaları Tırport ile kaynak verimliliklerini ve etkinliklerini arttıracak, maliyetlerini minimize edecekler.