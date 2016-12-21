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Ekonomi, finans ve enerjide 2016 böyle geçti

21 Aralık 2016 Çarşamba, 16:02:39 AA

Türkiye, 15 Temmuz darbe girişimi, terör olayları, bölgesel ve küresel gelişmeler, yeni projeler, anlaşmalar derken ekonomi, finans ve enerji alanında oldukça yoğun bir yıl geçirdi de etkisiyle zor bir yılı geride bıraktı. Bu yıl, Türkiye tüm olumsuzluklara rağmen birçok önemli yatırımı da hayata geçirdi

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    Türkiye ekonomisi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi, terör olayları, bölgesel ve küresel gelişmelerin etkisiyle zor bir yılı geride bıraktı. Türkiye, bu yıl tüm olumsuzluklara rağmen çok sayıda dev projeyi de hayata geçirdi.

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    Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında kurulan 65. Hükümet ile kurullardaki görev dağılımı yeniden belirlenirken Yıldırım, Ekonomi Koordinasyon Kurulunu (EKK) doğrudan kendisine bağladı.

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    GELİŞMELER NEDENİYLE YENİ TEDBİRLER ALINDI

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