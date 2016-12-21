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Asgari Ücret Tespit Komisyonu
İŞ-YAŞAM

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı

Komisyon, 2017'de geçerli olacak asgari ücret belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü toplantısını TİSK'in ev sahipliğinde yaptı

21 Aralık 2016 Çarşamba, 16:27:17 Güncelleme: 16:50:35 AA

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2017'de geçerli olacak asgari ücret belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü toplantısını yaptı. Toplantıda, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcileri "ağır" işlerde çalışan bir işçinin aylık net yaşam maliyetini bin 668 lira 90 kuruş olarak açıkladı.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) ev sahipliğindeki toplantıya Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder başkanlık etti. Komisyonda işçi kesimini temsil eden Türk-İş heyetine Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, TİSK heyetine ise Yönetim Kurulu Üyesi Metin Demir başkanlık yaptı.

Görüntü alınmasının ardından basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

SON TOPLANTI 29 ARALIK'TA

Toplantıda, TÜİK temsilcileri "ağır", "orta ağır" ve "hafif işlerde" çalışan bir işçinin net yaşam maliyetine ilişkin rakamları komisyon ile paylaştı. Bir işçinin aylık net yaşam maliyeti "ağır" işlerde bin 668 lira 90 kuruş, "orta ağır" işlerde bin 485 lira 30 kuruş, "hafif işlerde" ise bin 379 lira 40 kuruş olarak açıklandı.

Komisyonun dördüncü ve son olması beklenen toplantısının, 29 Aralık Perşembe günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında yapılması kararlaştırıldı.

"ASGARİ ÜCRET VERGİDEN MUAF TUTULSUN"

Türk-İş heyetine başkanlık eden Nazmi Irgat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce dile getirdikleri asgari ücretin vergi kesintisinden muaf tutulması taleplerini bugünkü toplantıda da dile getirdiklerini söyledi.

Asgari ücretin 2007'de net bin 600 lira olması tekliflerinde ısrarcı olduklarını vurgulayan Irgat, TÜİK temsilcilerinin bugün komisyona sunduğu "ağır" işlerde çalışan bir işçinin aylık net yaşam maliyeti olan bin 668 lira 90 kuruşun da kendi tekliflerinin doğruluğunu onaylar nitelikte olduğunu kaydetti.

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YORUMLAR 8
  • Misafir 10 saat önce
    1500tl olsun sayın bakanım çünkü garıban cok var bu ülkede gereken yapılsın
  • Misafir 12 saat önce
    1300 tl maaş la yapalım bakalım bi hesap günlük 5lira 50 kuruş yol parası ayda eder.165tl hergün 2 ekmek ayda 60 tl hergün sabah simit çay parası2tl ayda 60 tl aylık kira 700 tl oda yaşanacak evse çocuk var ikitane okula giden aylık masrafı servis masrafı 2 sine 200 tl hani pazar masrafı hani yağı
  • Misafir 13 saat önce
    kendileri 1300 ötl ile gecinsinler bakalım nasıl olacak
  • Misafir 14 saat önce
    Bizde insan gibi yaşamak istiyoruz
  • Misafir 21 Aralık 2016 Çarşamba 17:24
    Çok kritik evet
  • Misafir 21 Aralık 2016 Çarşamba 17:16
    Baba bu kadar cok onlar daha az olsun diyorlar hele 1300 alsınlar bakalım gecinebileceklermi
  • Misafir 21 Aralık 2016 Çarşamba 17:05
    ne olacak emeklilerin hali.. dolar artı haliyle enflasyonda buna paralel.. emeklide enaz istiyor.
  • Misafir 21 Aralık 2016 Çarşamba 16:41
    1600 ÇOK VERDİLER YA TEKLİFİ İŞÇİ BİTSİN SÜRÜNSÜN DİYE BUKADAR UĞRAŞILMAZ Kİ
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