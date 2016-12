Nihat Zeybekci: Milli paralarımızı güçlendirmemiz gerekiyor

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Bakü'de katıldığı Türk Konseyi Ekonomi Bakanları 6'ncı Toplantısında, "Kendi milli paralarımızı güçlendirmemiz gerekiyor. Birinci hedef olarak, Türkiye olarak toplam ticaret hacmimizin yüzde 10'unu kendi milli paramızla gibi bir hedef koyduk" dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Bakü'de Türk Konseyi Ekonomi Bakanları 6'ncı Toplantısına katıldı. 'Gençlik ve Spor' konulu toplantıya Bakan Zeybekci'nin yanı sıra Azerbaycan Ekonomi Bakanı Şahin Mustafayev, Kazakistan Ekonomi Bakanı Yardımcısı Aydar Arifhanov, Kırgızistan Ekonomi Bakanlığı Genel Sekreteri Ayday Kurmanova da katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Azerbaycan Ekonomi Bakanı Şahin Mustafayev, "Bu yılın Ocak-Ekim ayları boyunca Azerbaycan ile Türkiye arasında ticaret hacmi 1,9 milyar dolar oldu. Bunun 1,2 milyar doları ithalat, 900 milyon doları ise ihracın payına düştü. Azerbaycan'ın Türkiye'ye yatırım hacmi 8 milyar dolar ediyor. Bunun da büyük bölümü Azerbaycan'ın Türkiye'de inşa ettiği STAR petrol işleme fabrikasının inşaatına yatırıldı. 2020 yılına kadar Azerbaycan Türkiye'ye yatıracağı yatırımların hacmi 18-20 milyar dolar düzeyinde. Türkiye'nin Azerbaycan'a yatırdığı yatırımların hacmi ise 10 milyar dolar, bunun da 2 milyar dolardan fazlası petrol sektörüne yatırıldı" dedi.



"AVRUPA'NIN 6'NCI BÜYÜK EKONOMİSİYİZ"

Bakan Nihat Zeybekci ise Türkiye'nin dünyanın en büyük 16'ncı ekonomisi olduğunu bildirerek, "Avrupa'nın 6'ncı büyük ekonomisiyiz. İhracatımızda birinci olarak ortağımız Avrupa Birliği. Azerbaycan'la ticarette bir noktada başarılıyız. Ticari ilişkilerimizde ilk ülkelerden birisiyiz. Etrafımızda İran'la buna benzer bir ilişkiyi sağlayabiliyoruz. Makedonya ile Kosova ile bunu sağlayabiliyoruz. Rusya ile de bunu sağlayabiliyoruz. İlk üçte yer alıyoruz. Ama Türk Konseyi ülkelerine baktığımız zaman ticaret hacmimiz ilk 10'da bile değil. Birbirimizin ticaret partnerlerinde veyahut öneminde ilk 10'da yokuz. 110 milyon nüfusumuz var 1.1 trilyon dolarlık bir ticaret milli gelirden bahsediyoruz ama burada ticaret hacminde ilk 10'da bile yokuz. Toplam ticaretimize baktığımız zaman da 5 milyar dolar bile yok. Türkiye olarak 430 milyar dolarlık bir ticaret hacmine sahibiz. Dış ticaret hacmimiz bizim 430 milyar dolar. Ama Türk Konsey üyesi ülkelerimize baktığımız zaman toplamda 430 milyar doların yüzde 1'i seviyesindeyiz. Yüzde 1'ini ancak kardeş ülkelerle yapabiliyoruz. Bunu önemli bir boşluk olarak görüyorum" açıklamasını yaptı.



"Konseyin geleceğine dair güçlü bir şekilde ümidim devam ediyor" Bakan Zeybekci, "Can Azerbaycan'da 1918 yılında kuran bağımsızlığın mimarı olan Resulzade'nin hayaliydi. 3 bin yıldan beri tarihinde önemli bir yer tutan Türk dünyasının ticari ve ekonomik olarak bir arada bulunması ve güçlü bir şekilde ticaret hayatında olması da eminim onu da çok sevindirirdi. Dünyanın ekonomisinin ağırlık merkezi her 10 yılda bir doğuya doğru kayıyor. Bu bir zamanlar ABD'nin New York-Washington çizgisindeydi daha sonra biraz daha Atlas Okyanusu'nun ortasına geldi. Sonra Batı Avrupa'ya geldi, Orta Avrupa'ya geldi, Doğu Avrupa'ya doğru geldi. Şimdi Akdeniz'in doğusunda doğru kayıyor. Dünyadaki nüfus ticaret hacmine baktığımız zaman ağırlık merkezi buraya doğru kayıyor" açıklamasında bulundu.



Bakan Zeybekci, Türk dünyası ve Türk Konseyi Üyesi ülkeleri olmadan İpek Yolunun canlanması ve küresel ticaret ekseninin Asya'ya doğru kaymasının gerçekleşmeyeceğini bildirerek, "Dünyada ekonominin durgunlaştığı önemli günler yaşıyoruz. Yakın gelecekte de çok farklı gelişmeler olacak. Dünyada on yıllardan bu yana ticaret büyümenin üzerindeydi. Ticaret 4 veyahut 4 buçuk büyüyordu, dünya büyümesi ekonomisi de yüzde 2 buçuk ortalamasıyla büyüyordu. Yani ticaret dünya büyümesini yukarı doğru çekiyordu. Şimdi 2016 yılında önemli bir gelişme göreceksiniz. Dünya ticareti, dünya büyümesinin altına indi. Dünya ticareti bundan sonra dünya büyümesini aşağıya doğru bastırmaya çalışacak. Bu önemli bir gelişme. Biz ticaretimizi arttırdığımız oranda ekonomik büyümemizi arttırabileceğimize kanaat getirebilirsek, ticaretimizi arttırmamız lazım. Dünya ticareti korkunç bir hızla elektronik ticarete dönüşüyor" ifadelerini kullandı.

E-ticaretin beraberinde bazı önlemleri de beraberinde getireceğini kaydeden Bakan Zeybekci, bu nedenle işbirliği ve ortak tedbirler alınması gerektiğini dile getirdi.

Milli paraların güçlendirilmesi gerektiğini savunan Bakan Zeybekci açıklamasını şu şekilde tamamladı:

"Kendi milli paralarımızı güçlendirmemiz gerekiyor. Birinci hedef olarak, Türkiye olarak toplam ticaret hacmimizin yüzde 10'unu kendi milli paramızla gibi bir hedef koyduk. Bu bizim finans güvenliğimiz açısından da son derece önemli. 2015, 2016 yılında dünya ticaretindeki etkilenmeyi en çok yaşayan bölgelerin ülkeleriyiz. Enerji ve ham madde fiyatlarında gerilemeden dolayı ticaretimizde yüzde 20-30 civarında düşüler yaşadık. Türkiye olarak 2015 yılında yüzde 5 seviyelerinde, 2016 yılını sıfır kayıpla kapatacağız."