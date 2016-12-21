İŞ-YAŞAM HABERLERİ
21 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Faruk Özlü
İŞ-YAŞAM

Faruk Özlü: KOBİ'ler 50 bin liralık desteği bu yıl alacak

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, 'KOSGEB'in 50 bin liralık Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteğine başvurup programdan yararlanma hakkını elde edenlere ödemeleri, 2016 yılı bitmeden yapılacak." dedi

21 Aralık 2016 Çarşamba, 17:45:55 Güncelleme: 17:47:07 AA

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) 50 bin liralık "Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği"ne başvurup programdan yararlanma hakkını elde edenlere ödemelerin, 2016 yılı bitmeden yapılacağını bildirdi.

Özlü, KOSGEB'in 50 bin liralık "Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği"ne ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Başvuruları bugün 23.59'da sona erecek destek programına çok yoğun talep geldiğine dikkati çeken Özlü, başvuru süresinin uzatılmayacağını, ancak yeni kayıt ve güncelleme yapılabileceğini belirtti.

Özlü, 50 bin liralık desteğe başvurup, programdan yararlanma hakkını elde edenlere, ödemelerin 2016 yılı bitmeden yapılacağını ifade etti. Ödemelerin, Akbank, Denizbank, Garanti Bankası, Halk Bank, İş Bankası, Finans Bank, Vakıfbank ve Yapı Kredi Bankası ile Kredi Garanti Fonu aracılığıyla yapılacağını bildiren Özlü, şunları kaydetti:

"50 bin liralık Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteğini almaya hak kazananlara, ödemeleri belirtilen bankalar aracılığıyla 2016 bütçesinden yapılacak. Yani KOBİ'lerimiz yıl bitmeden 50 bin liralık desteklerini alabilecekler. Destek programına başvuramayan ya da başvurup yararlanma hakkını elde edemeyenler de üzülmesin, 2017 yılı bütçesinden KOBİ'lerimize yönelik benzer bir uygulama yapılacak."

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
GSS borçları nasıl silinir? İşte son şans
İŞ-YAŞAM

O borçlar siliniyor!
Nihat Zeybekci: Milli paralarımızı güçlendirmemiz gerekiyor
İŞ-YAŞAM

'Milli paralarımızı güçlendirmemiz gerekiyor'
Avrasya Tüneli yarın trafiğe açılacak
İŞ-YAŞAM

Avrasya Tüneli'nin açılışı ertelendi
Damco lojistik operasyon yönetiminde Tırport'u seçti
İŞ-YAŞAM

Damco lojistik operasyon yönetiminde Tırport'u seçti
Balıkçıların yeni yıl umudu 'hamsi ve istavrit'
İŞ-YAŞAM

Balıkçıların yeni yıl umudu oldular
El sanatları ürünleri ihracatında büyük artış
İŞ-YAŞAM

O ürünlerin ihracatında büyük artış
JFK Havalimanı'ndaki restoranında gözlemeyi dünyaya tanıtıyor
İŞ-YAŞAM

JFK'DE GÖZLEME HAMBURGER SAVAŞI!
Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli açılıyor
İŞ-YAŞAM

100 YILLIK HAYAL GERÇEK OLUYOR!
KOSGEB desteğine 200 binden fazla başvuru
İŞ-YAŞAM

REKOR BAŞVURU!
Türkiye ve Rusya arasında yeni tarifeli seferler başlayacak
İŞ-YAŞAM

TÜRKİYE VE RUSYA ARASINDA ÖNEMLİ GELİŞME!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün asimetrik bir savaşla karşı karşıyayız
İŞ-YAŞAM

"DURMAYA KALKARSAK SEVR'E DÖNERİZ"
Yumurta kabuğuyla kağıt yaptı
İŞ-YAŞAM

YUMURTA KABUĞUNDAN ÖYLE BİR ŞEY YAPTI Kİ!
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme