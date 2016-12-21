İŞ-YAŞAM HABERLERİ
21 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Hüseyin Keskin
İŞ-YAŞAM

Hüseyin Keskin: İstanbul Havalimanımızı vaktinde tamamlayacağız

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı Keskin, İstanbul Yeni Havalimanı çalışmalarının vaat edilen takvim içinde sürdüğünü belirterek, "İnşallah vaktinde İstanbulumuza bu havalimanını kavuşturacağız." dedi

21 Aralık 2016 Çarşamba, 17:50:09 Güncelleme: 17:51:18 AA

AA Finans Masası'na konuk olan İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Keskin, İstanbul Yeni Havalimanı çalışmalarının şu anda vaat edilen takvim içerisinde sürdüğünü ve herhangi bir aksaklık olmadığını belirtti.

Keskin, "İnşallah vaktinde İstanbulumuza, Türkiyemize ve bütün havacılık camiasına bu havalimanını kavuşturacağız. Biz de buna riayet edip, işletme tarafı olarak bütün ajandamızı, iş planlarımızı buna göre ayarladık. İnşaat tarafı da bu şekilde. Büyük bir gayretle ve hızla odaklanarak çalışmalarımıza devam ediyoruz." diye konuştu.

Yeni Havalimanı'na taşınma sürecine ilişkin soru üzerine Keskin, "Bununla ilgili Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), Türk Hava Yolları ve sektörün diğer paydaşlarıyla görüşüyoruz. Taşınma işlemi dünyada 'big bang' olarak tarif edilen şekilde bir günde gerçekleştirilecek. Söz gelimi İstanbul'un batısına ve kuzeyine olan trafiği belki bir müddet durduracağız. Çünkü havalimanı içinde bulunan araçların genişlikleri, süratleri günlük hayattakinden biraz farklı. Ayrıca havalimanı özel bir yer olduğu için bu teçhizatlar belki havadan emniyet güçlerinin desteğiyle taşınacak. Dolayısıyla taşınma bir günde olacak." ifadelerini kullandı.

Kiralama bedellerinin İstanbul Yeni Havalimanı açılmadan önce DHMİ tarafından yayımlanacak olan en son Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) ücret tarifesi baz alınarak hazırlanacağını ve DHMİ'nin onayı sonrasında havayolu şirketleri ile paylaşılacağını ifade eden Keskin, kiralama bedellerinin mevcut tarifeye paralel olmakla birlikte şirketlerin talep ve beklentilerine göre de şekilleneceğini söyledi.

"Havalimanının işletmesiyle ilgili yurt içi ve yurt dışı firmalardan hizmet alımı ya da ortaklık düşünüyor musunuz?" şeklindeki soru üzerine Keskin, şunları kaydetti:

"Yeni havalimanımız, ihalenin ardından DHMİ ile imzaladığımız uygulama sözleşmesinde tarif edildiği üzere, 25 yıl boyunca İGA Havalimanı İşletmesi AŞ tarafından işletilecek. Buranın işletmesiyle ilgili herhangi bir ortaklık düşünmüyoruz. İşletmeyle alakalı bazı hizmet alımlarımız oldu. Kopenhag ve Seul Incheon havalimanlarıyla işletme danışmanlığı noktasında yaptığımız iş birliğimiz gayet verimli bir biçimde sürüyor. Dolayısıyla havalimanımızın işletmesine ilişkin Türkiye içinden ya da dışından, herhangi bir ortaklık ya da hizmet alımı düşünmüyoruz. Bu konudaki duruşumuz net olduğundan, bugüne kadar bize resmi bir ortaklık teklif de gelmedi."

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
GSS borçları nasıl silinir? İşte son şans
İŞ-YAŞAM

O borçlar siliniyor!
Faruk Özlü: KOBİ'ler 50 bin liralık desteği bu yıl alacak
İŞ-YAŞAM

'KOBİ'ler 50 bin liralık desteği bu yıl alacak'
Nihat Zeybekci: Milli paralarımızı güçlendirmemiz gerekiyor
İŞ-YAŞAM

'Milli paralarımızı güçlendirmemiz gerekiyor'
Avrasya Tüneli yarın trafiğe açılacak
İŞ-YAŞAM

Avrasya Tüneli'nin açılışı ertelendi
Damco lojistik operasyon yönetiminde Tırport'u seçti
İŞ-YAŞAM

Damco lojistik operasyon yönetiminde Tırport'u seçti
Balıkçıların yeni yıl umudu 'hamsi ve istavrit'
İŞ-YAŞAM

Balıkçıların yeni yıl umudu oldular
Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli açılıyor
İŞ-YAŞAM

100 YILLIK HAYAL GERÇEK OLUYOR!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün asimetrik bir savaşla karşı karşıyayız
İŞ-YAŞAM

"DURMAYA KALKARSAK SEVR'E DÖNERİZ"
Yumurta kabuğuyla kağıt yaptı
İŞ-YAŞAM

YUMURTA KABUĞUNDAN ÖYLE BİR ŞEY YAPTI Kİ!
Türkiye ve Rusya arasında yeni tarifeli seferler başlayacak
İŞ-YAŞAM

TÜRKİYE VE RUSYA ARASINDA ÖNEMLİ GELİŞME!
Yurtdışından vergisiz siparişlere 30 euro sınırı
İŞ-YAŞAM

İNTERNETTEN ALIŞVERİŞE FREN!
KOSGEB desteğine 200 binden fazla başvuru
İŞ-YAŞAM

REKOR BAŞVURU!
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme