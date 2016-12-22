Avrasya Tüneli trafiğe açıldı

Asya ve Avrupa'yı deniz tabanından karayoluyla birleştiren Avrasya Tüneli'nde ilk geçişler başladı. Tünel sabah 07.00'dan itibaren araç trafiğine açıldı. Avrasya Tüneli'nde otomobillerin yapabileceği maksimum hız 70 kilometre olarak belirlenirken, Kazlıçeşme ile Göztepe arasında yolculuk 15 dakika sürecek.

Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprülerindeki trafik yoğunluğunu büyük ölçüde azaltması beklenen tünel, şimdilik her gün 07.00-21.00 saatlerinde kullanılabilecek. Tünel, 30 Ocak 2017 tarihi itibarıyla günün 24 saati hizmet verir hale getirilecek.

Zaman ve yakıt tasarrufu sağlayacak, karbon salınımını azaltacak Avrasya Tüneli'nden günlük 100 bin ila 120 bin aracın geçeceği öngörülüyor.