İŞ-YAŞAM HABERLERİ
22 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İŞ-YAŞAM

Trafiğe açılan Avrasya Tüneli'nde ilk geçişler başladı

22 Aralık 2016 Perşembe, 09:06:32 HABERTURK.COM

Asya ve Avrupa'yı deniz tabanından karayoluyla birleştiren tarihi proje Avrasya Tüneli, sabah 07.00'dan itibaren araç trafiğine açıldı

  • 1
    1 | 15

    Asya ve Avrupa'yı deniz tabanından karayoluyla birleştiren Avrasya Tüneli'nde ilk geçişler başladı.

  • 2
    2 | 15

    Tünel sabah 07.00'dan itibaren araç trafiğine açıldı. A

  • 3
    3 | 15

    vrasya Tüneli'nde otomobillerin yapabileceği maksimum hız 70 kilometre olarak belirlenirken, Kazlıçeşme ile Göztepe arasında yolculuk 15 dakika sürecek.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 2
  • Misafir 2 saat önce
    Hayırlı olsun.Sebep olan dan emeği geçen herkesten ALLAH razı olsun.
  • Misafir 4 saat önce
    güzel olmuş görünüyor. maliyeti tabi ki katlayacaktı ancak yapılmışken şöyle 4-5 şerit yapılabilseydi müthiş olurdu diye düşünüyorum.
Kalan karakter : 300