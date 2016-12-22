İŞ-YAŞAM
Trafiğe açılan Avrasya Tüneli'nde ilk geçişler başladı
22 Aralık 2016 Perşembe, 09:06:32 | Güncelleme: 12:01:39
HABERTURK.COM
Asya ve Avrupa'yı deniz tabanından karayoluyla birleştiren tarihi proje Avrasya Tüneli, sabah 07.00'dan itibaren araç trafiğine açıldı
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Asya ve Avrupa'yı deniz tabanından karayoluyla birleştiren Avrasya Tüneli'nde ilk geçişler başladı.
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Tünel sabah 07.00'dan itibaren araç trafiğine açıldı. A
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vrasya Tüneli'nde otomobillerin yapabileceği maksimum hız 70 kilometre olarak belirlenirken, Kazlıçeşme ile Göztepe arasında yolculuk 15 dakika sürecek.
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Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprülerindeki trafik yoğunluğunu büyük ölçüde azaltması beklenen tünel, şimdilik her gün 07.00-21.00 saatlerinde kullanılabilecek.
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Tünel, 30 Ocak 2017 tarihi itibarıyla günün 24 saati hizmet verir hale getirilecek.
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Zaman ve yakıt tasarrufu sağlayacak, karbon salınımını azaltacak Avrasya Tüneli'nden günlük 100 bin ila 120 bin aracın geçeceği öngörülüyor.
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