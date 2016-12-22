İŞ-YAŞAM HABERLERİ
22 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
yaz saati uygulaması
İŞ-YAŞAM

EMO: Yaz saati düzenlemesi işe yaramadı

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), kış saati uygulamasından vazgeçilmesinin tasarruf sağlamadığını söyledi

22 Aralık 2016 Perşembe, 09:30:21 Güncelleme: 11:47:39

EMO'nun açıklamasında Kasım ayında ekonomideki yavaşlamaya ve sıcaklıkların mevsim normallerinde seyretmesine rağmen elektrik tüketiminde artış yaşandığı belirtildi.

EN YÜKSEK KASIM AYI

Son 5 yılın Kasım ayı tüketimlerine bakıldığında bu yıl ilk kez elektrik tüketimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6.5 arttı ve 22.7 milyar kilovat saat ile en yüksek düzeyine ulaştı. EMO'ya göre; kış saatine geçilmemesiyle yaşanan tüketim artışı yıllık tüketimi de yukarıya çekti.

İKİ KATA YAKIN FARK

EMO'nun Türkiye Elektrik iletim AŞ'nin elektrik istatistiklerine dayanarak yaptığı hesaplamaya göre Ocak-Ekim 2015'te 221.2 milyar kilovat saat olan elektrik tüketimi bu yılın aynı döneminde yüzde 2.63 artarak 227 milyar kilovat saate çıktı. Kasım ayı tüketimiyle yılın tamamında yaşanan artış yüzde 4.09 oldu.

Posta

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Trafiğe açılan Avrasya Tüneli'nde ilk geçişler başladı
İŞ-YAŞAM

Avrasya Tüneli trafiğe açıldı! İlk geçişler başladı
Ikea: Gençler yatılı misafirliğe son vermeli
İŞ-YAŞAM

Gençler Ikea'yı bezdirdi!
CarrefourSA'da bu yılın teması nar
İŞ-YAŞAM

CarrefourSA'da bu yılın teması nar
Ekonomi, finans ve enerjide 2016 böyle geçti
İŞ-YAŞAM

2016'ya damga vuran projeler!
Sinop'tan Uzak Doğu'ya deniz salyangozu ihracatı
İŞ-YAŞAM

Talep öyle büyük ki paraya para demiyorlar!
Gümrük Birliği anlaşması önemli gelişme
İŞ-YAŞAM

Gümrük Birliği anlaşmasında kritik gelişme!
Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli açılıyor
İŞ-YAŞAM

100 YILLIK HAYAL GERÇEK OLUYOR!
Yumurta kabuğuyla kağıt yaptı
İŞ-YAŞAM

YUMURTA KABUĞUNDAN ÖYLE BİR ŞEY YAPTI Kİ!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün asimetrik bir savaşla karşı karşıyayız
İŞ-YAŞAM

"DURMAYA KALKARSAK SEVR'E DÖNERİZ"
Türkiye ve Rusya arasında yeni tarifeli seferler başlayacak
İŞ-YAŞAM

TÜRKİYE VE RUSYA ARASINDA ÖNEMLİ GELİŞME!
Yurtdışından vergisiz siparişlere 30 euro sınırı
İŞ-YAŞAM

İNTERNETTEN ALIŞVERİŞE FREN!
KOSGEB desteğine 200 binden fazla başvuru
İŞ-YAŞAM

REKOR BAŞVURU!
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme