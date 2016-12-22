EMO: Yaz saati düzenlemesi işe yaramadı

EMO'nun açıklamasında Kasım ayında ekonomideki yavaşlamaya ve sıcaklıkların mevsim normallerinde seyretmesine rağmen elektrik tüketiminde artış yaşandığı belirtildi.



EN YÜKSEK KASIM AYI



Son 5 yılın Kasım ayı tüketimlerine bakıldığında bu yıl ilk kez elektrik tüketimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6.5 arttı ve 22.7 milyar kilovat saat ile en yüksek düzeyine ulaştı. EMO'ya göre; kış saatine geçilmemesiyle yaşanan tüketim artışı yıllık tüketimi de yukarıya çekti.



İKİ KATA YAKIN FARK



EMO'nun Türkiye Elektrik iletim AŞ'nin elektrik istatistiklerine dayanarak yaptığı hesaplamaya göre Ocak-Ekim 2015'te 221.2 milyar kilovat saat olan elektrik tüketimi bu yılın aynı döneminde yüzde 2.63 artarak 227 milyar kilovat saate çıktı. Kasım ayı tüketimiyle yılın tamamında yaşanan artış yüzde 4.09 oldu.

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