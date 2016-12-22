10 soruda çifte emeklilik

UYGULAMA BÜTÜN İŞYERLERİ İÇİN OCAK'TA MI BAŞLIYOR?

Bin ve üzeri çalışanı olan işyerleri 1 Ocak 2017, 250-999 çalışanı olanlar ile merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarında çalışanlar 1 Nisan 2017, 100-249 çalışanı olanlar 1 Temmuz 2017, 50-99 çalışanı olanlar, mahalli idareler ve KİT'ler 1 Ocak 2018, 10-49 çalışanı olanlar 1 Temmuz 2018, 5-9 çalışanı olanlar 1 Ocak 2019 itibarıyla sisteme dahil olacak.



NE KADAR KATKI PAYI ÖDENECEK ?

45 yaş altı çalışanlar brüt maaşın yüzde 3'ünü ödeyecek.



KATKI PAYLARI NASIL YATIRILACAK?

İşveren, her ayın başında yatıracak.



MEVCUT BES SÖZLEŞMELERİ OTOMATİK SİSTEME DEVREDİLEBİLECEK Mİ?

Hayır. Otomatik katılım ile yeni sözleşme yapılacak.



ÖDEMELERE MOLA VERİLEBİLECEK Mİ?

Katkı payı ödemeye azami 3 ay ara verilebilecek.



CAYMA HAKKI SADECE 2 AY İÇİNDE Mİ?

Çalışanın 2 ay içinde sistemden çıkma hakkı bulunuyor. Ancak bu süreden sonra da istenildiği taktirde sistemden çıkılabilir.



İŞTEN AYRILAN NE YAPACAK?

Çalışan isterse, ödemeye devam edebilecek.



İŞYERİ DEĞİŞTİRENLER YENİDEN Mİ SİSTEME DAHİL EDİLECEK?

Yeni işyerinde de sistemde kalabilecek.



3'LÜ DESTEK NELER?

Yüzde 25 devlet katkısı, bir defaya mahsus bin lira ve emeklilikte yüzde 5.



DESTEK İÇİN NE KADAR KALINACAK ?

Gerek yüzde 25'lik katkıyı gerekse de ek bin liralık katkıyı hak etmenin süreleri bulunuyor. İlk 3 yıl içinde sistemden çıkanlar devlet katkısını alamıyor.

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